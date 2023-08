Le previsioni dell'oroscopo del 30 agosto invitano i Sagittario ad essere pazienti e ad aspettare tempi migliori. I Leone, invece, devono scendere a qualche compromesso.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Sagittario: le piccole divergenze potranno essere appianate, ma non adesso. Per ora siete un po' tesi, quindi c'è il rischio di commettere degli errori se proverete a dialogare.

11° Scorpione: di solito non amate chiedere aiuto, ma preferite risolvere tutto da soli. Ad ogni modo, ricordatevi che non siete dei robot e che anche voi avete necessità di mollare un po' la presa ogni tanto.

10° Pesci: attenti all'amore, poiché in questo periodo potrebbe giocarvi qualche brutto scherzo. Una relazione che apparentemente vi sembra in un modo, potrebbe rivelarsi tutt'altro.

9° Toro: l'Oroscopo del 30 agosto vi vede tra due fuochi. In questo periodo vi sentite sballottati a destra e a manca. Per capire quale sia la cosa giusta, vi conviene fermarvi e decidere ciò che è meglio per voi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Ariete: in mattinata potrebbe esserci qualche scocciatura dal punto di vista professionale. Cercate di essere il più diplomatici possibile. In amore ci vuole un pizzico di coraggio in più.

7° Acquario: non esistono limiti o confini quando si ama una persona.

Cercate di essere risoluti e intraprendenti e vedrete che non ve ne pentirete. Le stelle vi esortano a cogliere al volo delle chances.

6° Bilancia: di solito ascoltate i consigli, ma poi alla fine finite per agire di testa vostra in quanto non le parole altrui non fanno che confondervi le idee. Nel lavoro è meglio delegare qualche cosa.

5° Gemelli: secondo l'oroscopo del 30 agosto i nati sotto questo segno devono cercare di concludere i mese gettandosi alle spalle tutto quello che è accaduto. Adesso è tempo di guardare avanti.

Oroscopo segni fortunati del 30 agosto

4° in classifica Capricorno: chi ha iniziato da poco un nuovo lavoro, potrebbe trovarsi in una fase di rodaggio del tutto normale.

Una volta superata, poi, potrete far valere un po' di più le vostre idee.

3° Leone: nel lavoro potrebbe essere necessario scendere a qualche compromesso se volete ottenere dei risultati interessanti. Meglio non porsi troppi limiti ed essere combattivi.

2° Vergine: giornata molto interessante in amore secondo l'oroscopo del 30 agosto. Ci sono delle opportunità all'orizzonte ma dovete cercare di essere meno timidi e di coglierle al volo.

1° Cancro: siete molto determinati e caparbi. Queste qualità vi serviranno a fare fronte a tutte le situazioni e gli ostacoli che la vita vi porrà davanti. Attenzione a qualche ritorno di fiamma improvviso.