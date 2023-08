L'oroscopo di giovedì 24 agosto 2023 sull'amore vede un Toro molto appagato dal punto di vista amoroso, mentre Pesci sarà molto più estroverso, adatto per fare nuove conoscenze. Lo Scorpione sarà estremamente fortunato con le emozioni.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco in amore.

L'oroscopo dell'amore di giovedì 24 agosto: Toro appagato

1° Toro: sarà una giornata molto appagante dal punto di vista romantico, ma anche passionale. L'amore sarà al centro dei vostri pensieri ma anche delle vostre attenzioni, contribuendo anche alla pianificazione di un progetto in due davvero originale.

2° Pesci: adotterete un atteggiamento in amore molto più spigliato, estroverso, in grado di attirare davvero una cerchia completamente nuova di amicizie che vi daranno mille avventure. In amore sarete in grado di fare qualche passo in avanti che potrebbe fare definitivamente felice il partner.

3° Scorpione: le emozioni, grazie al favore della Luna, vi daranno delle immense soddisfazioni sul piano passionale, mentre con le amicizie si creerà una intesa che spazzerà via in un colpo solo i fraintendimenti e le perplessità che covavate nei confronti di qualcuno, secondo l'oroscopo.

4° Capricorno: fare qualche eccezione facendo una sorpresa al partner che coinvolga anche voi potrebbe essere un modo per dare inizio ad una concretizzazione della vostra vita assieme.

In famiglia ci sarà molto dialogo e la comprensione la farà da padrone.

Cancro disponibile

5° Acquario: avrete a che fare con una sfilza di incontri davvero molto fortunata, che sarà in grado di farvi sentire al centro dell'attenzione. Il partner saprà come regalarvi dei momenti di tenerezza, anche all'insegna della passione.

6° Cancro: avrete un atteggiamento molto disponibile con la famiglia, per cui la comunicazione potrebbe risalire e dissipare qualche perplessità o dubbio. Il partner potrebbe avere un occhio di riguardo in serata, e non soltanto per il piano prettamente romantico.

7° Vergine: dare per risolta qualche questione lasciata in sospeso in questo momento equivale a qualcosa di lasciato a metà.

Secondo quanto riportato dall'oroscopo di questa giornata, 24 agosto 2023, l'amore adesso potrebbe trovare dei momenti molto delicati a cui prestare la massima attenzione.

8° Bilancia: ci saranno ancora delle riappacificazioni sul piano familiare a cui tenete particolarmente, secondo l'oroscopo. Fintanto che riuscirete ad avere la fortuna in amore dalla vostra parte, sarà semplice dialogare anche se con qualche riserva, secondo l'oroscopo.

Separazioni per Gemelli

9° Sagittario: una situazione solitaria potrebbe darvi qualche piccola opportunità di incontrare qualcuno che vi possa finalmente comprendere appieno. Con l'amore questo non sarà esattamente il periodo di maggiore intesa con la persona amata, ma allo stesso tempo la stabilità non porterà scossoni importanti.

10° Leone: fare qualche piccola battuta fuori luogo potrebbe essere controproducente per la vostra relazione, e non sempre si arriverà al dialogo e alla comprensione. Le questioni familiari potrebbero essere molto difficili da risolvere, soprattutto per quanto riguarda i figli.

11° Gemelli: separazioni. Molto probabilmente la vostra storia d'amore sarà giunta ad un momento di crisi e ci sarà la possibilità di una separazione. Fare qualche strappo alla regola potrebbe compromettere qualche risoluzione ad un problema molto importante.

12° Ariete: avrete tranquillità molto forte nello stare da soli in questo momento, secondo l'oroscopo. Potreste sentirvi alquanto distratti in famiglia, ma sarà bene dedicargli un po' di tempo prima di pensare a questioni di carattere prettamente personale.