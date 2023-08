L'oroscopo di lunedì 14 agosto ha in serbo tante sorprese. Le previsioni astrologiche del giorno sono pronte a svelare tutti i segreti dei segni zodiacali. Alcuni di loro appariranno intraprendenti e grintosi, mentre altri preferiranno optare per una strada più tranquilla.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 14 agosto 2023.

Oroscopo di lunedì 14 agosto: dall'Ariete alla Vergine

Ariete: questa settimana non inizierà nel migliore dei modi. Il lavoro vi metterà sotto pressione, soprattutto a causa del rapporto con i colleghi. Ci sarà modo di intervenire, ma dovrete fare attenzione alle parole che userete.

Un atteggiamento brusco non farà altro che peggiorare le cose.

Toro: vi farete trascinare dal fuoco della passione. Le fiamme dell'amore saranno così intense da non lasciare spazio per altro. Costruirete un rapporto intenso con il partner, basato sull'affetto, la fiducia e la sincerità. Non mancherà quel pizzico di pazzia necessaria per vivere nuove esperienze.

Gemelli: il rapporto con la vostra famiglia sarà un po' altalenante. Non sarete certi di aver risolto tutte le questioni rimaste in sospeso. In realtà, tenderete a tornare sui vostri passi, per cercare soluzioni alternative. Ci sarà chi vi asseconderà e chi preferirà prendere le distanze.

Cancro: questo lunedì sarà ricco di eventi entusiasmanti.

Vi piacerà conoscere persone nuove e la vostra curiosità vi porterà a vivere avventure insospettabili. Sul posto di lavoro, le cose procederanno serenamente, senza ostacolo di alcun tipo. I colleghi vi apprezzeranno.

Leone: dovrete occuparvi di un piccolo problema di salute. Non sarà difficile da risolvere, ma il fastidio potrebbe essere difficile da sopportare.

L'Oroscopo di oggi vi consiglia di procedere per gradi e di non farvi prendere dal panico. Nei prossimi giorni, assisterete a dei miglioramenti significativi.

Vergine: non crederete molto nell'amore, ma l'amicizia avrà un significato profondo per voi. Vi impegnerete per rendere felici i vostri cari, senza frapporre tra voi invidie e gelosie.

Purtroppo, non tutti si comporteranno allo stesso modo con voi. Attenzione alle malelingue.

Previsioni astrologiche del 14 agosto: dalla Bilancia allo Scorpione

Bilancia: la gentilezza nei confronti del prossimo non vi mancherà. Sarete pronti a interagire con le persone care con rispetto e dolcezza. Non sopporterete le prese di posizione eccessive e non darete spago a coloro che cercheranno di mettervi i bastoni tra le ruote.

Scorpione: la ricerca dell'anima gemella nasconderà delle insidie impreviste. Purtroppo, non potrete fare a meno di seguire un determinato schema. Questo, in alcune circostanze potrebbe rivelarsi controproducente. L'oroscopo di oggi vi consiglia di provare a cambiare approccio.

Sagittario: questo lunedì sarà ricco di sorprese. Vi confronterete con situazioni diverse, tutte stimolanti. Vi sentirete motivati a fare di più e a mettervi alla prova. Potreste scoprire dei lati inediti del vostro carattere. Curiosità e intraprendenza saranno i requisiti fondamentali.

Capricorno: ricoprirete il ruolo da leader in qualsiasi contesto. Vorrete attirare l'attenzione sul posto di lavoro, per ottenere i privilegi tanto desiderati, e spiccare nell'ambiente sociale. Ci saranno dei passi in avanti, ma in amore potreste non essere così fortunati.

Acquario: non riuscirete a vedere il bicchiere mezzo pieno. Tenderete a concentrarvi sempre sul lato negativo della situazione. Le parole degli altri, da questo punto di vista, serviranno a ben poco.

Anche quelle del partner non verranno tenute in grande considerazione.

Pesci: avrete tanti hobby da coltivare. Sarete pronti a dedicarvi ad attività che non mettevate in pratica da tempo. Assisterete a una svolta importante, ma sarà fondamentale non trascurare il lavoro. Esso dovrà continuare ad avere massima priorità. Le conseguenze, in caso contrario, potrebbero essere spiacevoli.