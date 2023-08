Nella settimana che va dal 14 al 20 agosto 2023 l'Oroscopo dell'amore vedrà Venere positivo per molti segni di fuoco, con Gemelli come unica eccezione. Per Bilancia si prospetta un rialzo eccellente per le questioni sentimentali, mentre il Sole sarà nella costellazione del Leone.

A seguire, le previsioni astrologiche dal 14 al 20 agosto in amore per tutti i segni zodiacali.

L'oroscopo settimanale dell'amore: Gemelli innamorato e passionale

1° Gemelli: le questioni meno rilevanti saranno accantonate in favore dell'amore. Questa settimana vi regalerà tanti momenti piacevoli, passionalità, amicizia, e un'intesa complessiva che potrebbe farvi sentire al centro dell'attenzione oltre che al settimo cielo.

Non ci saranno ostacoli che tengano con le storie d'amore che saranno sul punto di sbocciare, anzi, con questi presupposti anche quelle a distanza resisteranno nel tempo.

2° Leone: l'amore potrebbe avere in serbo per voi delle sorprese romantiche che vi daranno la spinta giusta per concretizzare ulteriormente la vostra relazione. L'ottimismo del Sole vi darà una forte propensione a sentirvi adeguati a situazioni sempre nuove in ambito familiare. Nelle amicizie sarete tendenti a stringere legami importanti che potrebbero essere per voi essenziali tanto quanto la cerchia familiare.

3° Cancro: ci saranno ottimi incontri che potrebbero ampliare la vostra cerchia di amicizie, soprattutto nelle prime giornate della settimana.

Inoltre potreste conoscere una persona che vi interesserà sotto il profilo sentimentale. Nelle coppie già collaudate, entrambe le parti riusciranno a superare le divergenze e a vivere un periodo di complicità sia nella vita quotidiana che in quella passionale. La fortuna toccherà il suo culmine prima del weekend del 19-20 agosto.

4° Sagittario: i sentimenti conosceranno un periodo di ripresa e di romanticismo. La persona che vi ama potrebbe regalarvi delle belle emozioni che vi faranno prendere alcune decisioni definitive circa il consolidamento del vostro rapporto. La famiglia sarà il centro di tutto ciò che farete nella settimana, e prendervi cura di voi ora potrebbe essere più semplice grazie ad una cooperazione solida all'interno della cerchia di amicizie.

Le previsioni dell'oroscopo per la settimana: Ariete emozionato

5° Ariete: Venere sarà dalla vostra parte. Le giornate dal 14 al 16 agosto potrebbero essere illuminate dalla luce della Luna che vi darà delle emozioni al di sopra delle vostre aspettative. Con la persona amata vivrete degli attimi di felicità che vi daranno occasione di riflettere in positivo sulla vostra storia. Avrete qualche responsabilità in famiglia da adempiere, ma lo farete con entusiasmo.

6° Bilancia: la fortuna nella vita sentimentale potrebbe giungere al punto più alto dell'intero mese di agosto. Secondo l'oroscopo le questioni complicate delle settimane precedenti potrebbero risolversi nella seconda metà della settimana.

La famiglia troverà in voi un'ulteriore stima che potrebbe portarvi qualche sorpresa inaspettata. I momenti di romanticismo non mancheranno affatto.

7° Acquario: non avrete paura di esternare ciò che provate nei confronti di una persona speciale nel vostro cuore, e non ne farete un dramma se questa non vi ricambierà come vorreste. Sentirvi in pace con voi stessi in questo momento sarà molto più importante, così come sarà importante il dialogo in famiglia, specialmente dopo dei fraintendimenti. Farete qualche nuova amicizia senza troppo impegno.

8° Pesci: avrete difficoltà nel confessare i vostri sentimenti alla persona amata, però potreste dimostrarlo con qualche piccola sorpresa. Il vostro pensiero in questo momento sarà di rilassarvi e pensare meno alle responsabilità che vi circondano, ma per la famiglia farete qualche eccezione.

Purtroppo le amicizie in questo momento potrebbero essere assenti. Le emozioni saranno poche e non molto intense.

Incomprensioni per Toro

9° Capricorno: proverete a recuperare qualche rapporto che con il tempo è andato disgregandosi. Secondo l'oroscopo la cura particolare nei confronti delle amicizie non sarà ripagata a dovere. Pertanto, potreste sentirvi in procinto di selezionare gli amici in modo più accurato. L'amore arriverà ad un bivio dal quale sarà difficile districarsi. Avrete molte più responsabilità nei confronti della famiglia.

10° Toro: con Venere negativo potreste non riuscire a comprendervi con la persona amata, e potreste anche sentirvi inadeguati alle questioni di coppia che si susseguiranno nel corso della settimana.

Le emozioni che vivrete in compagnia degli amici saranno forti e sincere, mentre in famiglia avrete a che fare con un periodo in cui ci si aspetta molto, troppo da voi. Un weekend in solitaria non vi farà altro che bene.

11° Vergine: l'argomento "amore" sarà accantonato per un po'. Sarà che avrete voglia di stare per conto vostro, di prendervi una pausa dalle emozioni troppo forti oppure da un periodo di incomprensioni particolarmente acute. Questo momento sarà esclusivamente vostro e potrete dedicarvi alla cura di voi stessi come vorreste. La famiglia sarà il punto nevralgico dei vostri pensieri sia per quanto riguarda alcune responsabilità sia per quanto riguarda i sentimenti.

12° Scorpione: purtroppo le discussioni con il partner saranno all'ordine del giorno e le divergenze, invece che appianarsi, potrebbero accentuarsi.

In famiglia potrebbero crescere dei malumori già presenti in precedenza, forse legati a qualche decisione che avete preso per conto vostro. Secondo l'oroscopo anche nelle amicizie potrebbero esserci dei momenti di tensione e, per questo motivo, risulterebbe più difficile avere fiducia in voi.