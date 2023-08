L'oroscopo del 12 agosto 2023 consiglia ai single dei Pesci di riflettere attentamente prima di dire qualcosa di troppo. I Sagittario che si lamentano di non avere ancora trovato l’anima gemella devono armarsi di pazienza. Le stelle promettono ai single dell’Ariete tanti incontri ricchi di passione, invece ai Cancro regalano una giornata difficile. In primo piano le previsioni astrologiche dedicate alla giornata di sabato 12 agosto e rivolte a tutti i segni dello zodiaco.

La giornata dei single secondo l'oroscopo di sabato 12 agosto: da Ariete a Cancro

Ariete – Questo periodo di siccità sta per finire. Aspettatevi una giornata favorevole, piena di incontri intriganti. Con le stelle che vi sorridono, potete spendere tanto. I nati nella terza decade dovranno mantenere quella freddezza che a lungo li ha salvati dalla malattia dell’amore e rassegnarsi: le stelle preannunciano un futuro di incontri infuocati.

Toro – In questo periodo non vi manca la determinazione, solo la fortuna. Per quanto ci provate, sembra che non troverete la vostra anima gemella. Se siete nati nella terza decade, vi sentirete stanchi della vita da single, e che le feste e i luoghi di ritrovo siano semplicemente il segno di una radicale voglia di cambiamento.

Gemelli – State perdendo la persona che vi interessa, su questo non ci sono dubbi. Esitando tra avere molti affari o sistemarsi, anche i vostri amici sono confusi su ciò che volete. Quelli della seconda decade possono aspettarsi molti bei momenti in questo periodo. Se non sapete cosa fare in questa giornata, chiedete un consiglio a una persona fidata, potreste rimanere piacevolmente sorpresi.

Cancro – Non arrabbiatevi con le stelle perché potrebbero regalarvi una giornata difficile e piena di incontri inutili. Se siete della seconda decade, il vostro spasimante ne sarà davvero sedotto e si sacrificherà per voi fino alla fine. Cercate di non esagerare e concentratevi sulla qualità di un incontro erotico e sulle emozioni che potrebbero scaturire.

Previsioni degli astri per la giornata di sabato 12 agosto, single: da Leone a Scorpione

Leone – Incontrare nuove persone vi ravviverà sia fisicamente che mentalmente, facendovi sembrare in qualche modo più giovane. Se appartenete alla terza decade, potrete soddisfare i vostri sensi solo se saprete accettare i vostri piccoli difetti fisici di cui chiaramente nessun altro si accorge.

Vergine – Provate a pensare positivo in questo weekend. Se qualcuno suggerisce un viaggio, una cena a lume di candela o una notte di passione sfrenata, fatelo. Se siete della seconda decade, le stelle vi permetteranno di trovare la strada per un cuore esuberante di un Leone: la dolcezza.

Bilancia – Innamorarsi dell'amore è un gioco cerebrale che non si può pretendere di trasferire nella realtà.

Non ha senso fantasticare sempre un amore da favola, creando rapporti impensabili tra pulsioni opposte. Se appartenete alla terza decade, vi piace la stabilità ma qualche avventura di tanto in tanto può distrarvi dalla routine quotidiana.

Scorpione – La vita è una ruota della fortuna. Ieri pensavate di essere stati baciati dalla dea bendata, ma adesso state rimuginando su tutti i vostri errori e le occasioni perse causate dalla vostra mancanza di coraggio o dalla vostra pigrizia. Se siete nati nella terza decade, fate attenzione alle lusinghe di qualcuno che abusa della parola amore. Se siete felici di essere single, non c’è niente di sbagliato in questo.

Previsioni dell'oroscopo dei single, sabato 12 agosto: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Volete solo qualcuno da amare. L'Oroscopo vi chiede di avere molta pazienza, anche se non troverete l’anima gemella in questo weekend, ci saranno un sacco di opportunità nel prossimo futuro. Se appartenete alla prima decade, sentirete il desiderio di compagnia. Sfruttate tutto il vostro spirito di iniziativa e la vostra indole piacevole per i nuovi incontri interessanti che sono in programma.

Capricorno – Siete turbati dal pensiero di un amore fuggito lontano. Non è facile rimanere single dopo aver vissuto un incontro del genere. Le stelle daranno sfogo alle lacrime. Solo pochi giorni fa, quelli che sono nati nella seconda decade hanno giurato che non avrebbero mai ceduto alla tentazione del matrimonio e adesso sembrano così confusi.

Acquario – Se non riuscite a trovare l’anima gemella, non è colpa delle stelle. Avete mai pensato a quanto siano grandi e irrealistiche le vostre aspettative? I nati nella terza decade, a volte, dovrebbero vivere l’affetto con più sensualità. Mettete da parte la vostra timidezza, pianificate una vacanza in un posto lontano e godetevi un’emozionante avventura d’amore.

Pesci – L'oroscopo vi consiglia di tornare a come eravate prima: gentili, disponibili e seducenti. La vita significa fallire sette volte, ma rialzarsi otto volte. Per i nati nella terza decade, questa è una giornata piena di soddisfazioni, nuovi incontri, una nuova storia d’amore e qualche flirt. Pensate prima di parlare: potreste pentirvi di aver detto una parola di troppo.