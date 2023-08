Per il weekend del 5 e 6 agosto 2023 l'oroscopo dell'amore vede in risalita il segno dell'Ariete, seguito sempre da quello dei Pesci. Le amicizie per il segno del Toro riaffioreranno in modo positivo, mentre i Bilancia vivranno un periodo negativo.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco in amore.

L'oroscopo dell'amore del weekend, segno per segno: incontri in vista per Ariete

1° Ariete: farete degli incontri che potrebbero cambiare per sempre sia l'ambito sentimentale che quello che concerne le amicizie, promuovendo anche una nuova visione di voi stessi grazie alla quale potreste anche tirare fuori il vostro lato più romantico, simpatico e dedito agli altri.

Il rapporto col partner sarà molto tenero.

2° Pesci: l'intesa di coppia potrebbe essere eccellente in questo periodo. Stare insieme alla persona amata vi aiuterà a superare qualche confronto non esattamente tranquillo, mentre in famiglia la comunicazione potrebbe rivelarsi utile per rendere partecipi tutti i membri.

3° Toro: saprete finalmente come ritrovare qualche amicizia che con il tempo era andata a perdersi, regalandovi anche un'opportunità in più di ritrovare voi stessi. Ambiente molto positivo in famiglia.

4° Vergine: il senso di maturazione e di responsabilità che saranno presenti in questo fine settimana potrebbero rivelarsi notevoli per la vostra relazione, portandola ad un livello successivo.

Ottima l'armonia in famiglia.

Sagittario paziente

5° Leone: sentirvi a vostro agio con le amicizie potrebbe creare una situazione avvincente se desiderate vivere una qualche avventura che vi faccia staccare un po' la spina dalle vicende familiari. Secondo l'oroscopo migliorare la comunicazione con il partner vi aiuterà ad appianare qualche piccola divergenza.

6° Gemelli: stimolare l'intesa di coppia in questo momento potrebbe portarvi non solo a piacevoli novità ma anche ad intraprendere un cammino simile con la famiglia, soprattutto se recentemente avete avuto delle diatribe piuttosto importanti.

7° Cancro: prendervi cura di voi stessi ora potrebbe essere realmente un toccasana per la vostra mente e per il vostro corpo, secondo l'oroscopo.

La cosa vi aiuterà con il tempo anche ad avere una relazione amorosa più serena e stabile.

8° Sagittario: essere pazienti potrebbe dare dei frutti molto positivi sul piano emozionale e con il trascorrere delle ore ci potrebbero anche essere miglioramenti nelle relazioni all'interno del contesto familiare. L'appagamento amoroso al momento sarà quasi completamente assente.

Delusioni per Scorpione

9° Scorpione: nelle amicizie potreste riscontrare una delusione piuttosto importante che potrebbe anche essere controproducente per i rapporti successivi. Potreste perdere un po' di fiducia negli altri, fate qualcosa per tirarvi su di morale.

10° Acquario: potreste incontrare dei problemi con un amico, anche cercare di recuperare un qualche rapporto potrebbe rivelarsi alquanto fallimentare.

Secondo l'oroscopo potreste inoltre avere delle incomprensioni abbastanza forti con la persona amata.

11° Bilancia: dovrete fare i conti con una situazione sentimentale che vi sta lentamente portando a rientrare nella condizione di single, calarvi nel nuovo contesto sarà una grande sfida.

12° Capricorno: potreste perdere un po' di vista il vostro amor proprio sacrificandolo sull'altare di una qualche relazione abbastanza complicata, mettetevi al primo posto.