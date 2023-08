Nella settimana dal 7 al 13 agosto troveremo sul piano astrale la Luna spostarsi dai gradi del Toro (dove risiedono Urano e Giove) al segno del Cancro, nel frattempo Marte assieme a Mercurio transiteranno nel domicilio della Vergine. Il Sole, Lilith e Venere, invece, proseguiranno il moto in Leone, così come il Nodo Nord resterà stabile nell'orbita dell'Ariete. Plutone, infine, continuerà la sosta in Capricorno come Nettuno insieme a Saturno permarranno nello spazio zodiacale dei Pesci.

Oroscopo settimanale favorevole per Toro e Pesci, meno benevolo per Acquario e Gemelli.

Sul podio

1° posto Pesci: di bene in meglio. Settimana estiva che sarà probabilmente paragonabile a un vino pregiato per i nati Pesci, dove più i giorni trascorreranno e maggiori saranno le soddisfazioni che il segno d'Acqua ne trarrà. Anziché un'esaltazione olfattiva e gustativa, ovviamente, i nativi avranno l'occasione di centrare qualche buon colpo al lavoro, sino a mercoledì, ma anche di far breccia nel cuore di una nuova "preda" affettiva nello sfavillante e focoso weekend.

2° posto Toro: accordi. Secondo l'oroscopo settimanale dal 7 al 13 agosto, i nati Toro potrebbero essere propensi ad accantonare il mood individualista in campo professionale per abbracciare un atteggiamento più incline alla complementarietà, nuovo approccio che andrebbe assecondato soprattutto martedì.

Il 10 e l'11 agosto, inoltre, sarà possibile firmare degli accordi con figure lavorative promettenti, sia per i nativi che operano alle dipendenze altrui che per i liberi professionisti.

3° posto Cancro: weekend top. Se nelle prime cinque giornate la settimana sembrerà essere un puzzle di difficile soluzione, dove incastrare gli impegni e non scontentare nessuno risulterà parecchio complicato, nel weekend il tutto prenderà probabilmente una piega decisamente più entusiasmante per i nati Cancro.

Sarà sabato e domenica, difatti, che il segno d'Acqua avrà le carte in regola e un portafogli abbastanza gonfio da potersi permettere una gita fuori porta che strizzerà l'occhio alle romanticherie.

I mezzani

4° posto Leone: stacanovisti. Anche i nati Leone che saranno sulla spiaggia a sorseggiare un negroni sbagliato potrebbero fremere in questa settimana, pensando che potrebbero occupare il loro tempo in maniera più proficua in termini di lavoro e guadagni.

Stando al carnet astrale, specialmente da mercoledì in poi con Lilith che torna diretta e Mercurio nel secondo campo, il segno di Fuoco difatti avrebbe diverse chance di centrare qualche colpo ben assestato in termini finanziari, come un investimento mirato che esca fuori dai soliti canoni.

5° posto Vergine: armonia sentimentale. Eccezion fatta per le nervose e improduttive giornate di giovedì e venerdì, la settimana in questione avrà buone chance di regalare ai nati Vergine la possibilità di riprendere le redini dell'armonia nel ménage amoroso. Per assolvere a tale scopo, però, il segno mutevole farebbe meglio a sorprendere il partner con un dono, così da rendere in discesa il sentiero della serenità in coppia.

6° posto Scorpione: giù dalla torre. Nelle prime settantadue ore di questa settimana di agosto, i nati Scorpione saranno chiamati, c'è da scommetterci, dal carnet planetario a fare un lavoro d'introspezione al fine di comprendere quali abitudini o vizi malsani stanno compromettendo la loro salute. Non dovrà trattarsi soltanto di una dieta sballata o di troppe notti brave, ma anche di rapporti relazionali intrisi di bugie e rancori latenti che il segno Fisso avrà l'opportunità di frenare o interrompere in via definitiva nella giornata del 12 agosto.

7° posto Ariete: tesi all'ascolto. Sette giorni, nessuno escluso, dove i nati Ariete saranno probabilmente più propensi ad ascoltare le persone care piuttosto che dire la loro, atteggiamento che farà comprendere al segno Cardinale alcune sfaccettature degli affetti che sinora erano passate inosservate.

Giovedì, inoltre, la fiammella della passionalità sarà più viva che mai, specialmente per le prime due decadi.

8° posto Capricorno: decisioni monetarie. Il leitmotiv di casa Capricorno in questa settimana, ancor di più martedì, mercoledì e nel weekend, potrebbe riguardare il modo nel quale i nativi spendono il loro denaro per uscite extra, ad esempio per acquistare oggetti legati ai loro hobby. Nei giorni citati, difatti, il segno di Terra si renderà conto che farebbe meglio a conservare tale denaro per eventuali periodi di magra oppure spenderlo per beni di prima necessità piuttosto che per le sue passioni.

9° posto Bilancia: sballottati. Avete presente il gioco del tiro alla fune? In questa settimana di metà agosto, i nati Bilancia rappresenteranno probabilmente tale corda in maniera metaforica, in quanto da una parte le amicizie e le colleghe reclameranno la loro attenzione per trascorrere ore spensierate, mentre dall'altra parte partner e familiari li spingeranno a occuparsi di doveri pendenti.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: turbamenti. Il doppio stellium che danzerà tra opposizione e quadratura parrà non lasciare scampo alla sfera mentale dei nati Acquario, ancor di più nelle prime tre giornate quando alcuni turbamenti di piccola entità sembreranno cibarsi di nuovi timori e crescere a dismisura. Trovarsi un po' di ristoro in tal senso, però, sarà possibile venerdì quando una chiacchierata figlia di un piacevole incontro riporterà il sereno nell'umore nativo.

11° posto Sagittario: sul piede di guerra. Uno sgambetto professionale o un disguido amicale potrebbero far adirare non poco i nati Sagittario, specialmente nelle giornate centrali di questa settimana, spingendoli a mettersi sul piede di guerra con la controparte.

Atteggiamento che non li porterà da nessuna parte, anzi farà in modo di farli produrre ancora di meno in campo professionale, quindi sarebbe meglio dimenticarsi subito di eventuali torti subiti.

12° posto Gemelli: ridimensionamenti. I nati Gemelli che, nel corso della settimana dal 7 al 13 agosto, metteranno in campo manie di grandeur, ad esempio volendo acquistare oggetti lussuosi per la loro casa, saranno chiamati a ridimensionarsi considerevolmente in tal senso. La voce finanze, difatti, sarà probabilmente la nota dolente di questi sette giorni e il segno mobile dovrà adeguarsi a procrastinare ogni spesa voluttuaria.