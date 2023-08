L'Oroscopo della fortuna di giovedì 31 agosto 2023 segnalerà un incremento dei successi per il segno dello Scorpione, con un ottimismo da vendere da parte del Cancro e una affinità molto sentita sul lavoro per i nati sotto il segno del Toro.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo di giovedì 31 agosto per tutti i segni dello zodiaco per la fortuna.

L'oroscopo del 31 agosto, fortuna: rapporti ottimali per Vergine

1° Scorpione: avrete una soddisfazione davvero ottimale nel corso della giornata di giovedì 31 agosto 2023. Vi sentirete molto dinamici e attivi, pronti a sfruttare una bellissima fortuna che ora più che mai vi regalerà guadagni, successi e anche una bella scalata per la vostra carriera.

2° Vergine: fare un investimento importante ora più che mai servirà ad incrementare le possibilità di successo all'interno del contesto lavorativo. Fare della vostra squadra di lavoro un ambiente più remunerativo vi porterà anche ad avere dei rapporti molto più sereni.

3° Cancro: il vostro ottimismo potrebbe essere davvero eccezionale, e coinvolgere tutti i membri della vostra squadra o della famiglia. Potreste fare degli affari che vi daranno anche qualche chiave per entrare in una condizione di successi senza precedenti.

4° Ariete: sarà un momento di pausa per il vostro segno, forse quello che nell'arco della settimana potrebbe essere il più appagante sotto il profilo delle energie. Di fortuna al momento non ce ne sarà nemmeno bisogno, specialmente se ne avete già usufruito.

Pesci stressato

5° Toro: con i colleghi il clima di coesione potrebbe darvi una bella carica fatta di determinazione e di una fortuna davvero invidiabili. Secondo l'oroscopo potreste avere una bella energia che non si esaurirà facilmente, soprattutto se avete fatto un riposo degno di nota.

6° Capricorno: saprete come valorizzare i vostri guadagni con degli investimenti niente male, ma allo stesso tempo fare prima qualche spesa importante vi aiuterà a togliervi delle grane che potrebbero presentarsi successivamente, secondo l'oroscopo di giovedì 31 agosto.

7° Pesci: anche se la fortuna potrebbe essere leggermente in calo, non mancheranno le energie per il vostro segno. Vi sorprenderete per la grande quantità di progetti che riuscirete a concludere, ma dovreste fare attenzione alle dosi spropositate di stress che state accumulando.

8° Gemelli: avrete il lavoro e l'andamento abbastanza lisci, ma spesso e volentieri potreste essere voi quelli che ostacolerete il vostro stesso operato.

Secondo l'oroscopo potreste fare affidamento su una seconda persona per indirizzare al meglio i vostri sforzi.

Ostacoli per il segno del Leone

9° Leone: vi sembrerà che qualcosa giochi a vostro sfavore, ma non sarà del tutto corretto. In questo momento avrete degli ostacoli che però saranno aggirabili, se ci metterete tutto il vostro impegno. Dovrete fare i conti anche con la stanchezza che proprio non vi lascerà in pace.

10° Acquario: fare attenzione al denaro in questo momento potrebbe essere salvifico per qualche affare o spesa che dovreste affrontare il prima possibile. Potreste sentirvi un po' a disagio se dovreste fare necessariamente un affare prima che la giornata finisca. Date il meglio di voi.

11° Bilancia: conciliare vari impegni in questo momento vi potrebbe mettere in difficoltà, soprattutto se siete distratti da altre questioni e non avrete molta voglia di pensare ad altro. Sul lavoro potreste avere poca fortuna ma molte energie. Utilizzatele al meglio.

12° Sagittario: potreste concedervi una giornata per riorganizzare completamente il vostro lavoro, specialmente se lavorate in solitaria. I successi delle giornate precedenti saranno messi alla prova anche in questo momento.