Nella settimana dal 4 al 10 settembre troveremo sul piano astrale la Luna viaggiare dal segno del Toro (dove risiedono Giove e Urano) ai gradi del Cancro, mentre il Sole assieme a Mercurio stazioneranno nella Vergine. Lilith e Venere, intanto, continueranno la sosta in Leone, così come il Nodo Nord protrarrà il moto in Ariete. Marte, invece, permarrà nel domicilio della Bilancia come Nettuno e Saturno proseguiranno l'orbita in Pesci. Plutone, in ultimo, resterà stabile nel segno del Capricorno.

Oroscopo settimanale favorevole per Bilancia e Leone, meno entusiasmante per Capricorno e Sagittario.

Sul podio

1° posto Bilancia: alleggerimenti. Secondo l'oroscopo settimanale dal 4 al 10 settembre, i nati Bilancia godranno a piene mani dei ritrovati moti diretti di Lilith e Venere ma anche del transito di Marte sui loro gradi. Aspetti planetari che, specialmente il 6, il 7 e l'8 settembre, permetteranno al segno Cardinale di affrontare alcune tematiche scottanti relative alla famiglia d'origine col cuore leggero, così come approcciarsi a qualche bega professionale con la consapevolezza che un collega o un subalterno gli toglierà le castagne dal fuoco.

2° posto Leone: dialoghi proficui. Sebbene qualche inceppamento legato al lavoro e alle questioni pratiche continuerà ad aleggiare imperterrito sulla settimana in questione per i nati Leone, quest'ultimi farebbero meglio a non crucciarsi perché a loro favore tornerà presumibilmente una spigliata e convincente vena comunicativa.

Eccezion fatta per le routinarie e pesanti giornate di lunedì e martedì, infatti, il segno di Fuoco potrà trovarsi piacevolmente immischiato in dialoghi interessanti e proficui per il suo sentiero professionale del prossimo futuro.

3° posto Toro: focus monetario. Settimana di fine stagione che vedrà, c'è da scommetterci, i nati Toro alle prese con delle doverose valutazioni sul loro bottino economico e sui possedimenti di valore, al fine di comprendere se sarà il caso di premere il pedale dell'acceleratore investendo oppure decelerare stringendo la cinghia.

Il consiglio delle stelle a riguardo sarà più evidente che mai nel weekend, quando il carnet astrale suggerirà al segno di Terra di assumere un atteggiamento conservatore in materia di denaro.

I mezzani

4° posto Acquario: deporre le armi. L'inizio di questa settimana avrà buone chance di far capire ai nati Acquario, ancor di più ai primi due decani, che continuare a serbare rancore verso un'istituzione, un'azienda o una singola persona arrecherebbe del danno energetico esclusivamente a loro stessi.

Consci di ciò, a metà settimana saranno probabilmente molti del segno d'Aria a deporre le armi con l'intento di concentrare le loro forze altrove, magari tramutandole da malevole in benevole.

5° posto Gemelli: scendere sul ring. Nel bel mezzo del mese del compleanno della Vergine, storicamente ostico per i nati Gemelli, quest'ultimi parranno affrontare questi sette giorni estivi con l'audacia e la determinazione di un pugile che si appresta ad entrare nel ring. Il segno Mutevole, difatti, vedrà tutti come degli avversari e, di conseguenza, rimarrà fermo nelle sue opinioni difendendo le stesse a spada tratta, mood che si rivelerà azzeccato per non perdere terreno al lavoro ma anche per non farsi abbindolare nella cerchia relazionale.

6° posto Ariete: concreti. La testa e la coda di questa settimana di settembre risulterà, con buona probabilità, oltremodo concreta per i nati Ariete, i quali cercheranno senza remore di concentrarsi sulla sfera materiale piuttosto che lasciarsi trasportare da idee fantasiose. Nelle giornate centrali, invece, il segno di Fuoco avrà diverse opportunità per rinsaldare il legame genitore/figlio.

7° posto Vergine: rimettersi in forma. Sette giorni estivi, ancor di più giovedì e venerdì, dove i nati Vergine potrebbero rendersi conto di aver messo su qualche chilo di troppo e, di conseguenza, aver procrastinato all'inverosimile l'iscrizione in palestra o il proposito di fare jogging la mattina presto.

Le effemeridi, a tal proposito, suggeriranno al segno di Terra di non rinviare ulteriormente tali proponimenti perché il benessere mentale passa anche e soprattutto dall'armonia del corpo che lo ospita.

8° posto Scorpione: tutto in discussione. I nati Scorpione che, nel corso di questa settimana di settembre, saranno alla ricerca di certezze rimarranno probabilmente con un pugno di mosche in mano. Tutto nella sfera esistenziale del segno d'Acqua, infatti, sembrerà viaggiare sopra una zattera sita in un mare in balia di diversi agenti atmosferici e ciò potrà sembrare, specialmente martedì, alquanto demoralizzante. In realtà tale exploit d'incertezza, nonostante l'impasse iniziale, permetterà ai nativi nel prossimo periodo di ricostruire la loro vita in maniera più idonea ad esigenze e priorità del momento.

9° posto Pesci: in minoranza. L'alea che presumibilmente correranno i nati Pesci sino a giovedì pomeriggio sarà di sentirsi poco affini al mondo circostante, avvertendo che i loro desideri cozzeranno o saranno agli antipodi anche dei sogni delle persone care. Questa percezione di minoranza, però, verrà ben metabolizzata sabato e domenica, quando un introspettivo flirt Nettuno-Luna nel loro Elemento finirà per far capire al segno Mobile che pensarla diversamente non farò che accentuare la loro unicità.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: pause più frequenti. Lo stress durante questa settimana sarà probabilmente dietro l'angolo e i nati Sagittario, stando ai suggerimenti del parterre astrale, non dovrebbero accoglierlo a braccia aperte portando allo stremo il loro corpo.

Per evitare crolli fisici o inutili nervosismi, il segno di Fuoco farebbe meglio, perlopiù nei giorni centrali, a ritagliarsi delle pause più lunghe e frequenti, rinviando o delegando anche gli appuntamenti più gravosi in programma.

11° posto Capricorno: impazienti. La smania di veder nascere un progetto oppure il concretizzarsi di un'idea potrebbero avere un effetto deleterio in questa settimana per i nati Capricorno, specialmente a causa dei risultati super che raggiungeranno nella giornata di lunedì. Aspettandosi i medesimi risultati da martedì in poi, però, sarà facile che gli stessi latiteranno a palesarsi e ciò fomenterà una controproducente impazienza nel segno di Terra,

12° posto Cancro: sfiduciati.

La visione del momento attuale, così come di ciò che li attende in futuro, da parte dei nati Cancro avà buone chance di essere ben poco soddisfacente, col segno Cardinale che sembrerà portarsi sul groppone un macigno di sfiducia. Fortunatamente, tale andazzo rimarrà costante sino a venerdì, mentre dalla mattinata di sabato e per l'intera domenica i nativi parranno scorgere il tutto con aria più possibilista e anche il loro tono umorale ne gioverà.