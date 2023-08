L'oroscopo della giornata di giovedì 31 agosto prevede un Cancro più trasparente in amore grazie ad un cielo più sereno, mentre per Vergine potrebbero esserci delle dissonanze in amore. La Luna arriverà nel segno dei Pesci, e coccolerà i nativi del segno con intense emozioni, mentre Bilancia potrà finalmente gioire di alcuni successi professionali. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 31 agosto.

Previsioni oroscopo giovedì 31 agosto 2023 segno per segno

Ariete: previsioni astrali favorevoli dal punto di vista sentimentale in questa giornata di giovedì.

Riceverete ancora una volta il supporto di Venere, che alimenterà il vostro rapporto con momenti davvero teneri. In ambito professionale rifletterete sulla vostra attuale posizione, cercando di ottimizzare il vostro operato e massimizzare i risultati. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale migliore rispetto alle giornate precedenti. In questo giovedì di agosto, la Luna sarà dalla vostra parte, e il rapporto con la vostra anima gemella sarà più tranquillo. In ambito lavorativo sfruttate la posizione di Giove e di Mercurio per riuscire a portare avanti i vostri progetti più ambiziosi. Voto - 7️⃣

Gemelli: ultima giornata del mese purtroppo sottotono secondo l'oroscopo. La Luna si troverà in quadratura dal segno dei Pesci, e il vostro rapporto con il partner potrebbe risentirne.

Sul fronte professionale sarete alla ricerca di progetti stimolanti. Forse non li troverete subito, ma vi darete comunque da fare, ponendovi degli obiettivi. Voto - 6️⃣

Cancro: sarà un giovedì abbastanza romantico per voi nativi del segno. State vivendo una relazione solida e trasparente, e proprio per questo, sarà importante preservare questo stato, alimentando il vostro rapporto di bei momenti.

Nel lavoro vi siete portati avanti in quest'estate rovente, mostrando impegno in quel che fate. Ora, potrete finalmente godere del vostro operato. Voto - 9️⃣

Leone: d'amore non ne avrete mai abbastanza secondo l'oroscopo della giornata di giovedì. Single oppure no, Venere vi spingerà a provare emozioni, e condividerle con le persone che amate.

Ma soprattutto, anche se non lo darete a vedere, il benessere del partner vi starà a cuore anche nei momenti di difficoltà. Nel lavoro potrebbero arrivare piccole, ma incoraggianti soddisfazioni. Voto - 8️⃣

Vergine: ultima giornata di agosto complicata in ambito amoroso per voi nativi del segno. Con la Luna in opposizione dal segno dei Pesci, non sarete sempre così di buon umore, soprattutto nei confronti del partner. Per quanto riguarda il lavoro invece continuerete a svolgere bene le vostre mansioni, ma sarà meglio stare alla larga dai colleghi. Voto - 6️⃣

Bilancia: configurazione astrale stabile per quanto riguarda i sentimenti. Single oppure no, troverete la giusta intesa con la vostra fiamma, soprattutto voi nati nella prima decade.

In ambito lavorativo sarà possibile mettere insieme buoni progetti professionali e potrete finalmente gioire dei vostri successi. Voto - 8️⃣

Scorpione: ultima giornata di agosto in rialzo per quanto riguarda i sentimenti. La Luna sarà dalla vostra parte, e in voi si accenderà la speranza di un mese di settembre migliore. Nel lavoro alcune idee potrebbero rivelarsi di grande aiuto per portare avanti determinati progetti. Voto - 7️⃣

Sagittario: sarà un giovedì più complicato in amore per voi nativi del segno. Anche se Venere sarà dalla vostra parte, con la Luna in quadratura dal segno dei Pesci, non sempre i vostri sentimenti nei confronti del partner saranno così chiari. Anche nel lavoro avrete bisogno di fare chiarezza e trovare la giusta direzione per i vostri progetti.

Voto - 6️⃣

Capricorno: sfera sentimentale stabile e soddisfacente in quest'ultima giornata del mese di agosto. Single oppure no, con la Luna in sestile sarà più facile entrare in sintonia con la persona che amate. Sul fronte lavorativo avrete ancora risorse a sufficienza per poter gestire correttamente i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Acquario: questa vostra continua incertezza dal punto di vista sentimentale non farà di certo bene al vostro rapporto. Anche voi single mostrerete simili insicurezze, rischiando di lasciarvi sfuggire una persona a voi importante. Nel lavoro Marte porterà buone energie per i vostri progetti, ma serviranno anche buone idee. Voto - 6️⃣

Pesci: la Luna vi coccolerà parecchio dal punto di vista sentimentale.

Quest'ultima giornata di agosto, secondo l'oroscopo, si rivelerà davvero appagante, soprattutto per le coppie di lunga data. Sul fronte professionale avrete ancora qualche imprevisto da risolvere, ciò nonostante state dimostrando una grande forza di volontà. Voto - 7️