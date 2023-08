L'oroscopo di venerdì 25 agosto 2023 relativamente al settore della fortuna vede lo Scorpione in vetta alla classifica grazie a dei buoni guadagni, mentre il Capricorno sarà costretto a fare qualche sacrificio dal punto di vista finanziario. Ci sarà la possibilità di un po' di shopping per Bilancia.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco per la fortuna, con la classifica giornaliera.

L'oroscopo del 25 agosto per la fortuna: Acquario energico

1° Scorpione: avrete dei guadagni estremamente appaganti. Svariate novità potrebbero essere decisamente ottimali per il perseguimento di alcuni obiettivi ambiziosi.

Gli affari procederanno più spediti che mai.

2° Acquario: l'oroscopo della giornata del 25 agosto annuncia una fortuna al di sora delle aspettative, che potrebbe essere di notevole aiuto per la vostra carriera. Le energie saranno ai massimi livelli, per cui ci sarà sempre una riserva anche per il pomeriggio, alle prese con un po' di shopping.

3° Pesci: potreste avere parecchia fortuna sul lavoro che non solo potrebbe regalarvi delle prospettive ottimali per i guadagni, ma anche farvi esplorare a tutto tondo qualche mansione che avete sempre voluto fare e che non avete mai avuto il tempo di mettere in atto.

4° Vergine: favorire qualche affare in questo periodo potrebbe portarvi delle novità molto allettanti sul piano professionale.

La squadra di lavoro ora più che mai sentirà l'esigenza di unire le forze per raggiungere obiettivi comuni.

Opportunità per Leone

5° Leone: probabilmente questa giornata di venerdì 25 agosto potrebbe darvi delle opportunità affaristiche che con il trascorrere del tempo potrebbero incrementare il proprio valore. Secondo l'oroscopo anche le energie potrebbero ritrovare una grinta del tutto nuova.

6° Bilancia: potreste fare un po' di shopping che vi aiuterà smaltire un po' dello stress della settimana, mentre sul lavoro nonostante qualche piccola discussione avrete a che fare con una intesa abbastanza buona, soprattutto nel pomeriggio. Le energie saranno altalenanti, ma comunque buone.

7° Toro: state calando nelle posizioni della classifica dell'oroscopo a causa della stanchezza e anche a causa di un po' di sconforto.

Non avrete nulla di cui preoccuparvi, però. La vostra al momento è solo una momentanea perdita di entusiasmo che però riprenderete quanto prima.

8° Sagittario: provare ad agire anche se non ci saranno tutti i presupposti per una fortuna ottimale potrebbe darvi quella chiave di volta che vi serve per poter fare qualche affare. La giornata del 25 agosto potrebbe prospettarsi un po' monotona sul lavoro nel pomeriggio.

Grattacapi per Cancro

9° Ariete: fare qualche piccolo strappo alla regola in giornata potrebbe fare al caso vostro, specialmente se siete stressati oltre ogni dire. Avrete dei progetti che - a causa della fortuna scarsa - potrebbero essere fermi in questo momento. Potreste dedicarvi un po' al riposo.

10° Cancro: le questioni di carattere burocratico vi daranno ancora del filo da torcere e con ogni probabilità anche i rapporti sul lavoro potrebbero subire un calo progressivo. Secondo l'oroscopo sarete sopraffatti da un senso di ansia piuttosto difficile da superare.

11° Gemelli: fare qualche piccola follia in questo momento potrebbe essere controproducente per le questioni di carattere lavorativo. Tutto ciò potrebbe avere ripercussioni anche sull'umore.

12° Capricorno: dovrete fare in modo che le spese siano il più contenute possibile, ora potrebbe rendersi necessario qualche sacrificio in più. Sul lavoro dovreste assolutamente evitare di essere troppo intransigenti, soprattutto con i colleghi nuovi.