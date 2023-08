L'oroscopo dell'amore di venerdì 25 agosto 2023 rivede in rialzo eccezionale il segno del Pesci, il quale apparirà sempre più spigliato e pronto per affrontare una storia d'amore davvero forte e brillante. Per il Toro si prospettano dei progetti molto ambiziosi con la persona amata.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco in amore.

L'oroscopo di venerdì 25 agosto per l'amore: Acquario passionale

1° Pesci: avrete una grande occasione di proporre alla persona che amate di vivere insieme o di sposarvi. Secondo l'oroscopo non ci sarà giornata più adatta di questa per poter esternare i vostri sentimenti.

L'oroscopo della giornata di venerdì 25 agosto vi darà anche un'amicizia molto speciale.

2° Acquario: i presupposti per avere una giornata di venerdì 25 agosto all'insegna della passionalità con il partner ci saranno tutti, per cui godetevi appieno tutto ciò che la fortuna in amore avrà da offrirvi. Farete qualche amicizia che potrebbe durare piuttosto a lungo.

3° Toro: i progetti con il partner saranno finalmente alla vostra portata, contribuendo esplicitamente alla formazione di un passo molto importante nella vostra relazione. Con la famiglia sarete in una simbiosi perfetta che vi darà anche qualche occasione per svagarvi insieme.

4° Bilancia: l'intesa amorosa che si riscontrerà in questa giornata potrebbe essere particolarmente produttiva per la vostra storia d'amore.

Avrete un appagamento speciale all'indirizzo di una amicizia sentita e che potrebbe trascorrere con voi parte della serata.

Capricorno in lento rialzo

5° Vergine: avrete dei momenti di tenerezza che si alterneranno a quelli fatti di puro divertimento. La compagnia delle amicizie per certi versi potrebbe regalarvi qualche cosa in più rispetto a quella del partner, secondo l'oroscopo.

Potreste avere qualche piccolo contrattempo in famiglia.

6° Capricorno: sarete sulla buona strada per rendere la vostra relazione sempre più unita e affiatata. Con la vostra famiglia arriverete finalmente alla risoluzione di alcuni problemi che contestualmente vi mettevano in disaccordo, secondo quanto riportato dall'oroscopo.

7° Cancro: avrete a cuore la vostra stabilità in amore piuttosto che il romanticismo in sé, in questa giornata particolare. Farete di tutto per aiutare a distrarsi un amico che avrà bisogno di voi e del vostro sostegno. Potreste avere delle emozioni contrastanti su una persona in particolare.

8° Gemelli: si verificheranno dei malintesi che però riuscirete ad appianare in favore del quieto vivere. Potreste riscontrare dei dubbi per qualcuno su cui non ne avevate, e arrivare alla serata con qualche incertezza in più, secondo quanto riportato dall'oroscopo.

Perplessità per Scorpione

9° Scorpione: arriverà qualche dubbio da parte vostra per un fraintendimento molto significativo. Sarete costretti davanti ad un bivio in cui voi potrete decidere dell'andamento della vostra relazione amorosa.

Scoprire qualche situazione imbarazzante potrebbe portarvi ad isolarvi.

10° Ariete: ci saranno alcune situazioni imbarazzanti in famiglia che avrete la necessità di risolvere quanto prima, anche utilizzando la complicità di qualcuno di molto vicino. Secondo l'oroscopo della giornata avrete a che fare con qualche grattacapo con le amicizie.

11° Sagittario: ci saranno poche situazioni che nel complesso non vi porteranno né situazioni positive che negative. Potreste sentirvi trascurati dal partner ed evitarlo per molto tempo. Nel pomeriggio riuscirete a trovare un diversivo, anche se non molto appagante.

12° Leone: in famiglia potrebbero verificarsi dei conflitti, specialmente con qualcuno di molto vicino a voi. Potreste non comprendervi nell'immediato e di conseguenza avere a che fare con un po' di grattacapi che dureranno piuttosto a lungo.