L'oroscopo della giornata di venerdì 25 agosto prevede un Sagittario forte in amore grazie alla Luna in congiunzione, mentre Gemelli non dovrà nascondere nulla al partner, soprattutto le cose importanti. Venere illuminerà la vita sentimentale dei nativi Ariete, mentre Pesci potrebbe non essere così emotivo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 25 agosto.

Previsioni oroscopo venerdì 25 agosto 2023 segno per segno

Ariete: il pianeta Venere in trigono illuminerà la vostra vita sentimentale in questa giornata di venerdì.

Insieme alla Luna in trigono, non mancheranno momenti davvero appaganti con la persona che amate. Sul fronte professionale sarete più audaci e pronti a far valere le vostre qualità. Voto - 8️⃣

Toro: la Luna si allontanerà dalla scomoda posizione dello Scorpione, ciò nonostante, Venere rimane ancora in cattivo aspetto. Single oppure no, dunque, potreste ancora decidere di mantenere le distanze dalle persone che amate. Per quanto riguarda il lavoro, invece, sarete abbastanza abili in quel che fate, con le idee giuste per raggiungere ottimi risultati. Voto - 7️⃣

Gemelli: nascondere cose importanti proprio alla vostra anima gemella sarà sinonimo di mancanza di fiducia. Cercate di essere più aperti con il partner, perché nel momento in cui scoprirà ciò che state nascondendo, potreste dare inizio a un periodo di crisi.

Nel lavoro vi state impegnando tanto, e alcuni buoni risultati arriveranno, ciò nonostante dovrete essere meno avari e fare i giusti investimenti. Voto - 6️⃣

Cancro: previsioni astrali che vedranno un cielo sereno sopra di voi. Tra voi e il partner ci sarà una discreta complicità. Non brillerà al meglio dunque il vostro rapporto, ma sarà abbastanza piacevole da non cadere in litigi.

Sul fronte professionale, state raccogliendo ottimi risultati e potrebbe essere un buon momento per fare degli investimenti. Voto - 8️⃣

Leone: configurazione astrale che vedrà la Luna e Venere a favore, secondo l'oroscopo della giornata di venerdì. Vi avvierete verso un fine settimana davvero gradevole per voi e la vostra anima gemella, soprattutto i nati nella seconda decade.

Sul fronte professionale, non avrete dubbi su come gestire i vostri progetti, ciò nonostante i risultati potrebbero non essere così incoraggianti. Voto - 7️⃣

Vergine: periodo in calo sul fronte amoroso per voi nativi del segno. La Luna si troverà in quadratura dal segno del Sagittario, e potrebbe rendere il vostro rapporto più complicato del previsto, con spiacevoli incomprensioni. In ambito lavorativo, continuerete ad essere sul pezzo grazie a nuove idee che potrebbero rivelarsi davvero proficue. Voto - 6️⃣

Bilancia: sarà un venerdì positivo per voi sul fronte sentimentale grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. Single oppure no, sarete sicuri di voi stessi, e in grado di stabilire un'ottima sintonia con la vostra fiamma.

Sul fronte professionale, sarete alla ricerca di affari che possano permettervi di ottenere discreti guadagni. Voto - 8️⃣

Scorpione: settore professionale convincente in questa giornata di venerdì. Questo cielo vi permetterà di esprimere il vostro potenziale al meglio, ottenendo risultati davvero soddisfacenti. In amore la voglia di riconquistare il partner o la vostra fiamma si farà sentire, ma saranno necessari tempo e pazienza. Voto - 6️⃣

Sagittario la Luna in congiunzione vi permetterà di essere forti in questa giornata secondo l'oroscopo. Insieme a Venere, potrete godere di un rapporto davvero soddisfacente, soprattutto voi nati nella seconda decade. Nel lavoro dimostrerete maggior audacia e sangue freddo in quel che fate, utili per cercare di gestire meglio le vostre mansioni.

Voto - 8️⃣

Capricorno: sfera sentimentale stabile secondo l'oroscopo della giornata di venerdì 25 agosto. Tra voi e il partner ci sarà una discreta complicità, che vi permetterà di godere di una relazione piacevole. Nel lavoro farete molta attenzione alle vostre finanze in questo periodo, probabilmente perché è arrivato il momento di fare un acquisto importante. Voto - 8️⃣

Acquario: giornata di venerdì discreta sul fronte amoroso per voi nativi del segno. La Luna vi sorriderà dal segno del Sagittario, e vi aiuterà a rendere questa giornata più interessante. Sul fronte professionale, vi darete da fare con i vostri progetti. Con il tempo, sarete in grado di ottenere risultati via via migliori. Voto - 7️⃣

Pesci: non sarete così di buon umore considerato che la Luna si troverà in quadratura dal segno del Sagittario.

Una giornata storta può capitare a chiunque, ciò nonostante, single oppure no, non sarete così affabili nei confronti della vostra fiamma. Positivo invece il settore professionale, grazie a Giove e Mercurio, che vi aiuteranno a gestire correttamente la mole di lavoro. Voto - 7️⃣