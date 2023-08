L'oroscopo di domenica 27 agosto illustrerà in che modo i movimenti dei corpi celesti agiranno sulla giornata dei diversi segni zodiacali.

Per Ariete e Pesci ci saranno un bel po' di preoccupazioni che riguardano il futuro, ottima giornata invece per la Vergine.

Oroscopo domenica 27 agosto: Toro più fiducioso

Ariete: sarete piuttosto pensierosi e preoccupati per il futuro lavorativo. I prossimi giorni saranno fondamentali per scegliere i progetti da portare avanti. Lasciatevi andare di più in amore.

Toro: recupererete la fiducia nell'amore e sarete pronti a iniziare una nova storia o consolidare quella in corso.

In questi giorni riuscirete a recuperare anche un po' di lavoro perso nei mesi scorsi.

Gemelli: l'amore andrà a gonfie vele, ma il lavoro continuerà a darvi problemi, soprattutto se siete autonomi. Sfruttate la vostra creatività per mettervi in gioco e mostrare le vostre qualità.

Cancro: sarà una domenica serena, ma non troppo. Ci saranno delle cose non dette in coppia che creeranno un po' di tensioni. Non vi sentirete pienamente soddisfatti.

Oroscopo del giorno: Vergine fortunata

Leone: è il periodo migliore per lanciarvi in nuove sfide e firmare contratti. Riuscirete a dosare perfettamente amore e divertimento e questo vi darà l'ammirazione di tutti.

Vergine: la fortuna sarà dalla vostra parte e non ci sarà ostacolo in grado di farvi arretrare.

Potrebbe esserci un po' di noia nella coppia, ma si tratta di una breve parentesi.

Bilancia: una certa distrazione non vi permetterà di cogliere appieno tutte le opportunità che arriveranno. In amore ci saranno delle belle emozioni, non chiederete di più.

Scorpione: è arrivato il momento di guardare avanti e lasciarvi alle spalle le difficoltà dei giorni passati.

Evitate di voler fare tutto da soli, perché il lavoro di squadra potrebbe darvi delle soddisfazioni.

Sagittario insoddisfatto, Acquario verso un grande cambiamento

Sagittario: vi sentirete in gabbia a causa di un problema irrisolto e potrebbe essere arrivato il momento di liberarvi. In amore evitate le polemiche perché il litigio è dietro l'angolo.

Capricorno: l'Oroscopo del giorno annuncia che le opportunità non mancheranno di certo, ma dovrete essere bravi a coglierle al volo. Potrebbe arrivare una comunicazione importante sia al lavoro che in amore.

Acquario: un grande cambiamento è tutto quello che desiderate, presto arriverà la giusta occasione. Se avete vicino una persona che vi mette dei freni ci saranno delle discussioni significative.

Pesci: dopo tante incomprensioni tornerete ad avere un po' di fiducia negli altri. L'energia sarà più positiva del solito, ma sarete ancora molto incerti sul da farsi in campo professionale.