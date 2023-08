Secondo l'oroscopo settimanale dal 4 al 10 settembre 2023, la sette giorni sarà pacifica per i nativi della Vergine soprattutto dal punto di vista finanziario.

Mentre Giove farà di tutto per spingere i nativi dell’Ariete a cedere all’amore, Marte aiuterà le persone Acquario a portare a casa un ottimo successo finanziario. Di seguito i dettagli per tutti i segni.

Amore e soldi, secondo l'oroscopo dal 4 al 10 settembre: da Ariete a Cancro

Ariete – Giove vi incoraggerà a lasciarvi andare all'amore e a vivere i vostri desideri senza cercare di capire e controllare tutto.

Assicuratevi solo di preservare il rapporto con il vostro partner, parlando con lui, spiegandogli cosa sta succedendo, in modo da conservare la sua stima e il suo affetto. Quelli che sono preoccupati per la loro situazione finanziaria devono sapere che li attende una settimana favorevole. Non siate impazienti, il rafforzamento della vostra situazione finanziaria potrà avvenire solo lentamente e a condizione che diate prova di rettitudine e correttezza.

Toro – Questo aspetto del pianeta Saturno evoca stabilità coniugale e persino una certa sensualità nel vostro rapporto di coppia. Attenzione, però: per andare d’accordo con la persona amata, evitate di usare qualsiasi pretesto per trascorrere del tempo fuori casa.

Questo clima astrologico vi renderà più saggi in materia finanziaria. Sarete meno propensi a spendere molto o per cose di dubbia utilità e seguirete questo consiglio di Catone: ‘Non comprare ciò che è utile, ma ciò che è necessario’.

Gemelli – Sognate sempre un amore romantico. Se non riuscite a trovarlo nel vostro partner, potreste aver voglia di trovarlo tra le braccia di un altro.

Questa volta, sotto l’impatto dell’austero Saturno, fate attenzione: le vostre avventure potrebbero avere delle conseguenze. Il momento è favorevole per un riavvicinamento romantico: cogliete questa occasione, soprattutto se la vostra vita matrimoniale va male. Evitate di fare speculazioni dubbie: questa settimana, le stelle si rifiuteranno di darvi la possibilità di vincere una scommessa.

Siate più premurosi e meno impazienti, preparate i vostri progetti e non lasciatevi influenzare da tutte le opinioni divergenti delle persone che vi stanno attorno.

Cancro – Il pianeta amico Venere dovrebbe proteggere la vostra vita di coppia, ma in questo ambito tenderete a lamentarvi e fare i capricci, il che potrebbe non piacere alla vostra dolce metà. Tra il vostro lavoro, i vostri passatempi e i vostri amici, quanto tempo vi resta da dedicare al vostro partner? Qualunque sia la vostra situazione finanziaria, adotterete un comportamento particolarmente ragionevole: voi che spesso vi comportate in maniera eccentrica quando si tratta di soldi, saprete per una volta mettere in atto una gestione finanziaria brillante e vincente.

Previsioni degli astri sull'amore e sulle finanze, settimana 4-10 settembre: da Leone a Scorpione

Leone – Urano in aspetto negativo fa tremare i rapporti di coppia ai ferri corti. Se tra voi e il vostro partner si è creata distanza, confusione o stanchezza, è giunto il momento di reagire. Plutone, Venere e la Luna vi daranno una mano per migliorare la vostra situazione finanziaria. Se state lottando da molto tempo per concludere un affare o completare un progetto, questa volta ne verrete a capo. E visto che non vi piace riposare sugli allori, potreste benissimo reinvestire subito i vostri guadagni in un affare che promette di essere appetitoso.

Vergine – Ciò che fino ad adesso vi sembrava insolubile o intollerabile perderà la sua gravità.

Cogliete l’occasione per discutere con franchezza dei vostri problemi alla vostra dolce metà. Vedrete che troverete velocemente le soluzioni. L’atmosfera nel settore finanziario sarà pacifica. Le vostre risorse saranno ben gestite. Il reddito sarà regolare e stabile. Sarete tentati di fare regali a chi amate.

Bilancia – Venere vi farà vivere momenti di follia amorosa, infiammerà il vostro cuore e il vostro sangue e travolgerà i vostri sensi. Fate attenzione, comunque, a non fare troppe sciocchezze in nome di grandi sentimenti o di piacere. La vostra vita matrimoniale vi porterà gioie ineffabili. L'atmosfera astrologica di questa settimana può stuzzicare il vostro appetito per i guadagni monetari al punto da superare tutte le vostre speranze.

La speculazione, in particolare, sarà molto allettante e, per una volta, fareste bene a cedere alla tentazione. Certo, questa operazione avrà i suoi rischi, ma saranno accettabili se saprete mantenervi entro limiti ragionevoli.

Scorpione – Aiutati da Mercurio in aspetto armonico, saprete sorprendere il vostro partner d’amore. Più espansivi del solito, esprimerete chiaramente i vostri pensieri e non userete mezzi termini. Il vostro partner ammirerà questo atteggiamento e il vostro rapporto di coppia si evolverà positivamente. Ragionate bene prima di intraprendere operazioni finanziarie o immobiliari: questo settore nasconde molte insidie, visti gli aspetti oscuri di Saturno. L'Oroscopo della settimana 4-10 settembre consiglia di fare attenzione alla proposta del vostro partner che gioca contemporaneamente sul campo sentimentale e quello materiale.

Previsioni dell'oroscopo amoroso e finanziario, settimana dal 4 al 10 settembre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Gli aspetti planetari della settimana favoriranno particolarmente una nuova storia d’amore o ravviveranno i colori di quella che state vivendo attualmente. Potrete fare un viaggio molto piacevole, più o meno lungo, in compagnia della persona che amate molto. Sarete divisi tra il vostro profondo bisogno di stabilità coniugale e il desiderio di scoprire nuovi orizzonti romantici. La routine della vita di coppia sembrerà molto difficile da sopportare. Attenzione, però, a non prendere una decisione per un capriccio. Le questioni finanziarie richiedono la vostra completa attenzione. Questa volta, preoccupatevi di ottenere ciò che vi è dovuto piuttosto che spendere i vostri soldi.

Un po’ di fortuna sarà dalla vostra parte e potrà offrirvi guadagni inaspettati.

Capricorno – Nessun problema di coppia questa settimana, le stelle vi incoraggeranno a dare vita a nuovi progetti d’amore. Sarà un’attività commerciale, ricreativa, un progetto immobiliare o privato. Parlando di denaro, per il momento non avrete alcun interesse a effettuare grandi transazioni finanziarie. Fate molta attenzione anche se dovete risolvere una questione ereditaria, presto sarete supportati dalle stelle.

Acquario – Venere e Marte, protettori degli innamorati, regaleranno alle coppie momenti di grande complicità e di bella sensualità. Non vi resta che rallegrarvi dell’incantevole atmosfera che regnerà tra voi e il vostro partner.

Il successo materiale farà parte dei doni che Marte vi farà questa settimana. Potreste portare a casa un ottimo affare finanziario o vincere una somma considerevole in un gioco di scommesse: non dimenticate di controllare il vostro numero fortunato.

Pesci – Un incontro esilarante vi farà dimenticare la realtà e perdere la cognizione del tempo. Rimanete comunque sufficientemente lucidi, altrimenti verrete presi in giro e il ritorno alla realtà potrebbe essere duro. Provate a sognare a occhi aperti. Mercurio vi favorirà finanziariamente. Senza garantirvi un jackpot, questo pianeta vi permetterà di vivere serenamente senza investimenti superflui. Sarete nella posizione ideale per qualsiasi questione relativa al patrimonio, all’eredità, alla successione. Saprete far fruttare questi beni in maniera sapiente e tempestiva.