L'oroscopo settimanale dal 4 al 10 settembre è anche dedicato ai cuori solitari che sognano l’amore. Sarà una settimana altalenante per molti single che appartengono al Cancro e ricca di eventi per gli Ariete. I single dell’Acquario devono essere più aperti agli incontri con i corteggiatori, mentre i nati in Pesci devono essere più ottimisti. A seguire l’astrologia per la settimana 4-10 settembre e le previsioni astrologiche dedicate ai single dei dodici segni zodiacali.

L'oroscopo per i cuori solitari, settimana dal 4 al 10 settembre: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete – Dopo una serie di giornate monotone e noiose, affronterete una settimana ricca di eventi, sensualità e senza scrupoli di sorta. I nati della prima decade trovano tutte le tentazioni intriganti e contraddittorie. I loro desideri cambieranno da un giorno all’altro. Se avete voglia di baciare una nuova conoscenza, dovrete armarvi di coraggio. Dimenticate indecisioni o timidezza, provateci.

Toro – Avete sbagliato a fidarvi dei vostri amici. Ricordate solo che "in amore e guerra tutto è lecito". Se appartenete alla prima decade, aspettatevi polemiche. Il consiglio dell'Oroscopo è di spiegare agli altri le vostre convinzioni, i vostri punti di vista.

Questa settimana, le vostre aspettative sembrano così alte che penserete che siano impossibili da soddisfare, ma le stelle vi aiuteranno a realizzarle.

Gemelli – Le stelle vi avevano consigliato di non essere troppo esigenti e soprattutto di non cedere alle promesse insicure. Scappate, siete ancora in tempo. Se siete nati nella prima decade, siete davvero così convinti di poter lottare contro il destino?

È difficile, ma fate bene a perseverare. Le stelle favoriscono i coraggiosi. Questa settimana fareste meglio a ignorare i corteggiatori e pensare solo a voi stessi.

Cancro – Una settimana piena di alti e bassi. Tenete la testa alta e preparatevi ad affrontare le diverse sfide e opportunità che offrono le prossime giornate. Se siete nati nella terza decade, sarete tentati dall’idea di diventare iniziare una storia clandestina con una persona impegnata sentimentalmente.

Molti single del segno si divertiranno anche restando a casa.

La settimana 4-10 settembre secondo l'oroscopo dei cuori solitari: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone – Qualcuno ha capito il vostro desiderio di libertà che vi fa scappare al primo suono della parola matrimonio o convivenza. Le stelle vi applaudono. Se appartenete alla seconda decade e volete condividere la vostra solitudine con qualcuno, fate attenzione a non soffocare questa persona. Questa settimana vi sentirete di nuovo sereni. Aprite una bottiglia di spumante e lasciate che un nuovo amore entri nella vostra vita.

Vergine – Ciò di cui avete veramente bisogno è un dono tecnologico come un robot meccanico che trasuda amore e dia tenerezza.

Sarebbe fantastico, se un oggetto del genere esistesse davvero. Questa settimana, i nati della prima decade saranno fortunati in amore e ne trarranno il massimo. Gli incontri con Vergine e Capricorno sono fantastici.

Bilancia – Avete bisogno di un amico che vi aiuti a superare la vostra tristezza. Questo è il periodo giusto per incontrare un’anima generosa che vorrebbe consolarvi. Se appartenete alla prima decade, aspettatevi nuovi incontri, buone amicizie e avventure entusiasmanti con un Gemelli o un Toro. Le stelle di questa settimana vi offriranno garanzie d’amore e vi aiuteranno a fare le scelte giuste.

Scorpione – Alcuni Scorpione odiano la vita da single. Ecco perché le relazioni amorose più entusiasmanti si trasformano in ansia, stress e palpitazioni.

Quelli della terza decade, incontreranno alcuni Pesci e questi ne resteranno stregati da loro fascino, portando il rapporto a lungo termine. Un piccolo litigio potrebbe irritarvi, ma le cose si calmeranno dopo la tempesta.

Previsioni astrologiche per la settimana dal 4 al 10 settembre: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario – C’è qualcosa che vi rende irrequieti. Anche questa settimana le stelle cercheranno di strapparvi un sorriso. I nati nella prima decade dovrebbero guardare più vicino a casa, si renderanno conto che una persona inaspettata è interessata a loro. Questa settimana avrete difficoltà ad accettare la vita da single. È meglio essere attivi, uscire, accettare gli inviti e vivere.

Capricorno – Il vostro amore per il rischio vi ha gettato tra le braccia di qualcuno che non è molto adatto a voi. Siete ancora in tempo per scappare. Per quelli che appartengono alla prima decade, potrebbe presentarsi l’opportunità che stavano aspettando per iniziare una storia d’amore. Venere vi favorisce. Le stelle vi consigliano di dedicare un po’ di tempo a voi stessi.

Acquario – Se vi piace l’idea di una relazione romantica, le stelle sono dalla vostra parte. Approfittate di questo e prendete qualche rischio in più. Se cercate l’amore, provatelo. Siate audaci. I nati nella terza decade non saranno molto sentimentali o emotivi, e possono aspettarsi solitudine. Ormai siete stufi di non riuscire ad abbattere quel muro di indifferenza intorno a voi.

Siate più aperti all’incontro con possibili partner, poiché le stelle hanno una persona carina in serbo per voi.

Pesci – Le stelle protettive continueranno a sussurrarvi strategie per trovare l’amore. Ignoratele: è tutto un trucco. Se fate parte della prima decade, questa settimana incontrerete una persona molto sensuale. Tutto questo grazie al vostro incredibile fascino. Tutto ciò che volete veramente è condividere i vostri sentimenti con qualcuno. Vivere da soli è noioso e non sapete da che parte girarvi. Siate ottimisti, dicono le stelle.