L'oroscopo della giornata di venerdì 1° settembre prevede una luminosa Luna piena favorire i nativi Pesci, che dimostreranno al meglio i loro sentimenti, mentre Scorpione sarà particolarmente puntiglioso al lavoro. Toro sarà più maturo in amore, ma poco romantico, mentre Gemelli dovrà comprendere che alcuni progetti potrebbero richiedere tempo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 1° settembre.

Previsioni oroscopo venerdì 1° settembre 2023 segno per segno

Ariete: il nono mese dell'anno comincerà con il sorriso per voi nativi del segno.

Il pianeta Venere vi sorriderà dal segno del Leone e vi darà ancora una volta interessanti occasioni romantiche. Sul fronte professionale sarà importante prendere le giuste decisioni per i vostri progetti affinché queste possano rivelarsi un successo. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali favorevoli dal punto di vista sentimentale. Inizierete il mese di settembre con la Luna in buon aspetto che vi aprirà al dialogo con la persona che amate. Dimostrerete dunque maturità, ma non sarete così romantici. In ambito lavorativo non avrete dubbi su come gestire le vostre mansioni, e sarete abbastanza sicuri dei risultati che potete raggiungere. Voto - 7️⃣

Gemelli: prima giornata del mese non particolarmente entusiasmante secondo l'oroscopo.

Questo venerdì avrete la Luna contro e in ambito amoroso faticherete a stabilire una buona intesa con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, dovrete comprendere che alcuni progetti possono rivelarsi un successo soltanto se avrete la giusta pazienza. Voto - 6️⃣

Cancro: sfera sentimentale che vedrà la Luna in trigono dal segno amico dei Pesci.

L'oroscopo della giornata di venerdì si rivelerà abbastanza romantico da poter vivere un rapporto sereno. Nel lavoro sarete abbastanza chiari in quel che fate, comunicando le vostre intenzioni, e dimostrando ciò che siete in grado di fare. Voto - 8️⃣

Leone: sarà un venerdì mite per voi nativi del segno. Sul fronte sentimentale Venere alimenterà il vostro rapporto, portando nuovi sentimenti da condividere con la persona che amate.

In ambito lavorativo sarà necessario rimediare ad alcuni errori commessi per riuscire a recuperare terreno. In ogni caso, sarà necessario non abbattersi. Voto - 7️⃣

Vergine: con la Luna in opposizione dal segno dei Pesci, non sarà facile trovare la giusta armonia all'interno della vostra relazione di coppia. Positivo e produttivo, invece, il settore professionale, grazie a stelle come Mercurio e Giove. Sarete una risorsa valida all'interno del vostro team, con idee sempre originali da applicare ai vostri progetti. Voto - 7️⃣

Bilancia: configurazione astrale che vedrà il pianeta Venere in sestile dal segno del Leone. Il mese di settembre si aprirà molto bene per voi, con momenti davvero romantici da condividere con la persona che amate.

Nel lavoro, Marte vi darà abbastanza energie da poter concludere alcune mansioni pesanti. Voto - 8️⃣

Scorpione: periodo florido in amore grazie alla Luna in congiunzione. Il mese di settembre inizierà molto bene per voi nativi del segno, anche se avrete ancora Venere contraria. Per quanto riguarda il lavoro, Mercurio e Saturno vi daranno una mano con i vostri progetti. Attenzione però a Giove in opposizione. Voto - 7️⃣

Sagittario: sfera sentimentale altalenante secondo l'oroscopo della giornata di venerdì. La Luna e Venere saranno in contrasto tra loro, e il rapporto con la persona che amate non sarà sempre così romantico. Sul fronte professionale, alcune situazioni stanno iniziando a diventare stressanti per via di questo cielo, e sarà necessario trovare una soluzione.

Voto - 6️⃣

Capricorno: periodo stabile e soddisfacente sul fronte amoroso per voi nativi del segno. Tra voi e il partner ci sarà una piacevole complicità grazie alla Luna in sestile. Anche voi single risulterete particolarmente attraenti. Nel lavoro i vostri progetti andranno avanti molto bene grazie all'aiuto di stelle come Mercurio e Giove. Voto - 8️⃣

Acquario: giornata di venerdì difficile dal punto di vista sentimentale. Il mese di settembre inizierà con Venere ancora in opposizione che non vi darà vita facile in amore. Sul fronte professionale prenderete le vostre mansioni con una certa serietà, e il vostro impegno non passerà inosservato. Voto - 6️⃣

Pesci: il mese di settembre inizierà con una luminosa Luna piena in congiunzione al vostro segno zodiacale.

Single oppure no, sarete in grado di stabilire la giusta intesa con la vostra fiamma, soprattutto voi nati nella terza decade. Nel lavoro sarete piuttosto attivi, con una discreta forza di volontà, utile per portare a termine le vostre mansioni. Voto - 7️