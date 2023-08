Inizia una nuova settimana del mese e arrivano delle nuove indicazioni astrologiche per tutti i segni. Approfondiamo di seguito le previsioni e l'oroscopo del 14 agosto 2023 con i cambiamenti e le novità in amore e nel lavoro.

Stelle e oroscopo del 14 agosto 2023: la giornata dei dodici segni zodiacali

Ariete: in amore sarà una giornata che nascerà in modo agitato, per questo meglio prendere tutto con le pinze e vivere in tranquillità se possibile. Nel lavoro ci vorrà più impegno per fare le cose che desiderate. Circondatevi solo di persone di fiducia.

Toro: per i sentimenti vi sentite stanchi, sarà una giornata comunque interessante per vivere delle emozioni in più. Nel lavoro momento questo da vivere con tranquillità e senza troppi problemi.

Gemelli: a livello sentimentale in queste ore ci sarà la necessità di darsi da fare in una coppia e non rimanere sempre fermi sulle proprie idee. Nel lavoro qualcosa da chiarire in questo periodo, per tale motivo sarebbe il caso di parlare e confrontarsi con soci e collaboratori.

Cancro: in amore Luna nel segno che porterà una buona capacità di azione, attenzione solo a non vivere troppe difficoltà. A livello lavorativo qualcosa di nuovo non mancherà per voi, state per far partire nuovi progetti.

Leone: per i sentimenti momento che vi vede maggiormente stanchi, non si esclude comunque una buona notizia per voi.

Nel lavoro lasciatevi scivolare le cose addosso, non manca uno stato di fiducia.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore in questa giornata le coppie saranno favorite, vi sentirete più determinati e vivrete al meglio le relazioni. Nel lavoro qualcosa potrebbe ripartire, Saturno opposto però crea dei problemi.

Bilancia: in amore giornata che porterà delle difficoltà in una storia, ma nulla di complicato. Se ci sono stati dei problemi nella coppia bisognerà ora andare avanti. Nel lavoro state cercando qualcosa di nuovo, ma occorrerà porre prima porre rimedio a un problema.

Scorpione: a livello amoroso giornata che potrà aiutare un recupero anche se vi sentite maggiormente stanchi.

Nel lavoro meglio evitare discussioni, avete comunque una maggiore forza adesso.

Sagittario: per i sentimenti, se una storia non va da tempo potreste anche dire basta mentre chi è single è alla ricerca di emozioni speciali. Nel lavoro iniziate a pensare fin da ora a una possibile progettazione futura nei prossimi mesi.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore Luna in opposizione che porterà qualche ritardo, meglio non tornare sui propri passi in una storia. Nel lavoro sarà opportuno in queste ore farsi scivolare le cose addosso.

Acquario: per i sentimenti se c'è da chiarire qualcosa che non va meglio parlare adesso, probabile che si siano comunque nuove storie. Nel lavoro possibili tensioni e qualche dubbio, attenzione a chi è contro di voi.

Pesci: in amore Luna favorevole, evitate però in questa giornata di fare il passo più lungo della gamba. Nel lavoro qualche preoccupazione di troppo ci sarà, la fase di agitazione.