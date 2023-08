Si avvicina la conclusione del mese di agosto e quindi l'inizio di quello di settembre. Di seguito leggiamo l'oroscopo del 30 agosto 2023 con le previsioni del giorno e i cambiamenti astrologici in amore e nel lavoro dall'Ariete ai Pesci.

Le previsioni astrologiche del 30 agosto

Ariete: in amore è un momento di cambiamenti, con queste stelle sarà possibile fare nuovi incontri. Attenzione solo a un lieve senso di agitazione. Nel lavoro ci sarà un'occasione per farvi avanti, ma prima bisognerà risolvere alcuni contenziosi.

Toro: per i sentimenti i cuori solitari non devono pensare di essere sfortunati visto che molte situazioni andranno a chiarirsi.

Nel lavoro se ci sono stati dei cambiamenti adesso si potrà stare meglio.

Gemelli: a livello amoroso c'è bisogno di chiarezza in questa fase, i nuovi rapporti andranno portati avanti con interesse. Nel lavoro i prossimi mesi saranno importanti per definire una nuova situazione.

Cancro: in amore è una fase di stanchezza al mattino, ma in serata tutto potrà essere recuperato. A livello lavorativo è meglio non arrabbiarsi e non pretendere tutto subito.

Leone: in amore la mattinata non è esaltante, però nel complesso Venere è dalla vostra parte e tutto ciò aiuterà. Nel lavoro è un periodo che potrà fruttare di più del solito.

Vergine: per i sentimenti - con la Luna in opposizione - nel pomeriggio potrebbe arrivare qualche fase di disagio in particolare per chi sta vivendo troppe responsabilità.

Nel lavoro è una giornata non esaltante, forse vi sentite sotto pressione.

Bilancia: a livello amoroso in questa giornata tutto funziona e vi sentite decisamente più energici. Nel lavoro non date spazio alle complicazioni, cercate di recuperare un certo equilibrio.

Scorpione: in amore il pomeriggio sarà migliore della mattinata per cercare di risolvere qualche problema.

Nel lavoro delle possibili tensioni sono in aumento perché state affrontato diversi conflitti tutti insieme.

Sagittario: in amore qualcosa non quadra, per questo motivo è meglio lasciarsi scivolare le cose addosso. Nel lavoro è una giornata che potrà portare diverse tensioni soprattutto nel pomeriggio.

Capricorno: a livello sentimentale l'atmosfera è meno agitata, per questo motivo se ci sono passi importanti da fare agite adesso.

Nel lavoro ci sono delle possibilità in più adesso, avrete occasioni migliori.

Acquario: per i sentimenti la mattinata sarà positiva e la Luna nel segno porterà ad essere più determinati nelle vostre scelte. Nel lavoro è un periodo interessante per coloro che hanno vissuto un rallentamento nel corso degli ultimi mesi.

Pesci: in amore arrivano delle buone emozioni, con la Luna che entra nel segno vi sentite meglio adesso. Nel lavoro fase di maggiore responsabilità, ci sarà la possibilità però di mettersi in gioco per vincere una sfida.