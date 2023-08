Le previsioni dell'oroscopo dall'11 al 17 settembre invitano i Capricorno a essere cauti in quanto potrebbe esserci delle discussioni in vista. I Vergine, invece, dovrebbero essere un po' più accondiscendenti.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Vergine: spesso vi comportate in maniera un po' troppo rigida e inflessibile, e questo potrebbe portare alla nascita di qualche tensione in ambito sentimentale.

11° Bilancia: l'Oroscopo dall'11 al 17 settembre vi invita a essere più passionali. Spesso tendete a dare troppe cose per scontato, rischiando di passare anche per cinici e freddi.

10° Leone: le occasioni non mancano, tuttavia è la vostra mente che in questo periodo sembra essere attanagliata da troppi pensieri. Cercate di fare un po' di ordine e di capire quali siano le vostre priorità.

9° Toro: in amore di solito tendete a dare tutto. Vi aprite a 360°, a volte anche con persone che non meriterebbero. La cosa importante, però, è non avere rimpianti e rimorsi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Capricorno: in questo momento l'importante è stare lontani dalle discussioni. Marte è di traverso, quindi c'è il rischio di incappare in discussioni anche per ragioni molto futili.

7° Ariete: Siete un po' introversi, specie quando fate delle nuove conoscenze.

Questo vostro lato potrebbe portare gli altri a farsi un'idea sbagliata di voi. Cercate di non essere troppo polemici sul lavoro.

6° Gemelli: in questo periodo siete un po' distratti, quindi potreste commettere degli errori. Secondo l'oroscopo settimanale dall'11 al 17 settembre dovrete ascoltare un po' di più il vostro cuore.

5° Cancro: si prospettano giorni molto dinamici in ambito professionale, ma voi dopotutto non amate stare fermi. Per tale ragione apprezzerete questa movida.

Oroscopo segni fortunati dall'11 al 17 settembre

4° in classifica, Scorpione: se siete alla ricerca di nuove avventure potreste rimanere piacevolmente colpiti in questo periodo.

Ci sono delle occasioni interessanti all'orizzonte, ma attenti a non fare cose di cui potreste pentirvi.

3° Acquario: siete persone genuine e sincere, che amano mettersi in gioco e non vogliono perdere tempo in chiacchiere. Questo vi rende audaci e risoluti, caratteristiche che saranno molto apprezzate in amore.

2° Pesci: le previsioni dell'oroscopo dal giorno 11 al 17 settembre invitano i nati sotto questo segno a farsi avanti nel lavoro. Delle interessanti opportunità potrebbero incrociare il vostro destino.

1° Sagittario: dopo tanti sacrifici, finalmente i nati sotto questo segno riceveranno qualche bella soddisfazione. In amore siate onesti e non reprimete le vostre emozioni.