L'oroscopo di giovedì 17 agosto ha in serbo tante sorprese e non vede l'ora di svelare tutti i segreti dei segni zodiacali, con particolare attenzione verso la vita lavorativa, sentimentale e sociale. La classifica presente consente di dare uno sguardo ancora più approfondito.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 17 agosto.

Oroscopo e classifica del giorno 17 agosto: i segni più fortunati

Scorpione (1° posto): l'assetto astrale favorirà lo sviluppo economico. Dal punto di vista finanziario, smetterete di avere problemi. Il lavoro vi darà tantissime soddisfazioni e potrete togliervi anche qualche sfizio in più.

L'amore non mancherà di certo.

Ariete (2° posto): l'amore non vi volterà le spalle. Al contrario, le stelle favoriranno lo sviluppo di una relazione intensa e duratura. La conoscenza del partner diventerà più marcata, così come il desiderio di introdurre una routine quotidiana comune. Il vostro cuore si aprirà a nuove esperienze.

Pesci (3° posto): sarete molto dolci con gli amici. Vi prenderete cura di loro perché non sopporterete l'idea di lasciarli in disparte. Le vostre parole verranno prese in grande considerazione. Gli altri si fideranno del giudizio dato e vi considereranno un punto di riferimento irrinunciabile.

Capricorno (4° posto): la vostra vita sentimentale sarà piuttosto dinamica.

Non potrete fare a meno di esprimere il vostro amore per una persona speciale. Sarete ricchi di idee e non vedrete l'ora di poter vivere nuove esperienze insieme. Attenzione, però, a non esagerare.

Leone (5° posto): i recenti litigi hanno lasciato un'impronta profonda dentro di voi. Proverete a trovare il giusto equilibrio, sperimentato strategie diverse.

Otterrete buoni risultati, ma avrete ancora parecchia strada da percorrere. L'importante sarà non rimanere da soli.

Gemelli (6° posto): lascerete spazio a una nuova amicizia. Non sarete molto desiderosi di concedere la vostra confidenza, ma vi renderete conto di non poter perdere questa occasione. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di guardare avanti con ottimismo.

Previsioni astrologiche del 17 agosto: gli ultimi posti in classifica

Cancro (7° posto): il confronto con gli altri potrebbe allarmarvi. Avrete paura di non fare bella figura, soprattutto sul posto di lavoro. Cercherete di arginare il problema con qualche piccola strategia comportamentale, ma l'Oroscopo di oggi vi consiglia di essere solo voi stessi.

Sagittario (8° posto): tenderete a mettere in dubbio le parole del partner. Non vi fiderete abbastanza per concedergli totale libertà. Questo comportamento, però, potrebbe dare vita a incomprensioni difficili da sanare. Dovrete prestare attenzione ai suoi sentimenti.

Acquario (9° posto): questa giornata non vi sorriderà. Proseguirà senza infamia e senza lode.

Fuggirete dalle situazioni difficili e darete poco spazio all'amore. Preferirete rimanere da soli, in modo da non dovervi confrontare con circostanze inaspettate.

Toro (10° posto): gestire gli impegni lavorativi non sarà semplice. In alcuni momenti, vi sentirete smarriti. Avrete bisogno di un supporto che, purtroppo, potrebbe non arrivare. Le richieste esplicite di aiuto cadranno nel vuoto, così come i tentativi di attirare l'attenzione.

Bilancia (11° posto): sarete stanchi di dover sottostare a determinate regole. Rischiando di andare contro i vostri principi, vi ribellerete. Compirete azioni inaspettate che potrebbero stupire le persone che vi staranno accanto. La famiglia non sarà molto contenta di questo comportamento.

Vergine (12° posto): la situazione precipiterà in modo imprevisto. Alcuni contatti si interromperanno, mentre altri raggiungeranno una soglia critica. L'oroscopo di oggi vi consiglia di non tirare troppo la corda. L'orgoglio, in questo caso, non si rivelerà una buona guida.