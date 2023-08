L'oroscopo dell'amore per il mese di settembre è pronto a testare la compatibilità amorosa tra i simboli dello zodiaco. Inoltre mette in evidenzia i punti in comune tra due persone e spiega quali siano le possibilità di successo di una potenziale coppia. Se siete curiosi di sapere con quale segno zodiacale vivrete un amore da favola, di seguito trovate le accurate previsioni astrologiche dedicate alle coppie compatibili che potrebbero nascere o rafforzare nel mese di settembre.

Compatibilità di coppia nel mese di settembre: da Ariete a Gemelli

Ariete – Spesso soprannominato il cacciatore dello zodiaco, l’Ariete è un personaggio che cerca l’avventura.

Ha un gusto per il rischio e la sorpresa, un tratto caratteriale che si ritrova nelle sue relazioni. Molto intraprendente, gli piace fare il primo passo ed essere al comando. Con Bilancia, la storia è fatta per durare. I due segni zodiacali sono complementari. I Bilancia temperano quelli dell’Ariete, questi ultimi li invitano a osare tutto. Altro segno con cui si abbina velocemente: Gemelli. Entrambi condividono la stessa visione della vita. A loro piace divertirsi, sedurre e formare un duo sempre pronto a rompere la routine per divertirsi.

Toro – Questo è un segno pragmatico. Nelle sue relazioni, gli piace prendersi il suo tempo e analizzare la situazione prima di intraprendere una storia. Ha bisogno di avere fiducia nell’altro anche se a volte questo significa diventare geloso e possessivo.

Tuttavia, il Toro è un personaggio gentile, generoso e sensibile. Venere, il suo pianeta dominante, gli offre un lato epicureo. Apprezza le piccole cose della vita, sogna il buon cibo condiviso in coppia, sarebbe addirittura il segno più sensuale dello zodiaco. Con Vergine, è amore eterno. Questi due segni di terra vanno d’accordo meravigliosamente.

Fedeli l’uno all’altro, a loro viene promessa una vita stabile e dolce. Con Pesci e Cancro, l’attrazione è innegabile. Si apprezzano al primo sguardo, si innamorano al primo sorriso, si amano alla prima risatina. Con questi due segni zodiacali, il Toro troverà il conforto e la protezione di cui hanno bisogno per sentirsi sicuri.

Gemelli – Il segno dei Gemelli padroneggia l’arte del verbo meglio di chiunque altro. Sa usare il suo fascino per riuscire a conquistare il cuore di chi ha attirato la sua attenzione. Gli piace il gioco e la sfida, abbastanza per dimenticare la routine. L’umorismo è la sua arma segreta. Con il Sagittario, l’amore dura in eterno. Entrambi i segni trovano il loro equilibrio concedendosi reciprocamente libertà e indipendenza. Si fidano l’uno dell’altro, vivono alla giornata, si divertono spesso. Con il Capricorno, i Gemelli formano un duo originale. I due si completano perfettamente. I Gemelli spingono il Capricorno fuori dalla sua zona di comfort per fargli vedere il mondo sotto una nuova luce.

Il Capricorno dà ai Gemelli la loro stabilità di cui hanno bisogno. L’equilibrio c’è ed è piccante. Con Acquario, è sempre festa. Questi due personaggi colorati sanno come dare energia alla loro relazione. Molto spesso con questi due segni zodiacali, il romanticismo inizia con un’amicizia. Condividono gli stessi valori, vedono la vita attraverso lo stesso prisma. Fuga, apertura mentale, seduzione. La loro storia è un vero dono.

Oroscopo e previsioni astrologiche di settembre per la compatibilità amorosa: da Cancro a Vergine

Cancro – I nati nel segno zodiacale hanno un lato tenero e nutriente. Innamorati, sono pronti a tutto pur di creare un caldo bozzolo per la loro dolce metà. Protettivo, amano essere coccolati.

Per il Cancro, niente è meglio di un partner che sarà in grado di dimostrargli quotidianamente quanto è legato a lui. Questione di ego o mancanza di fiducia, il Cancro ha bisogno di sapere che il mondo del suo partner ruota attorno a lui. Con Toro, la relazione durerà per sempre. I due segni zodiacali si capiscono senza doversi parlare. Condividono la stessa visione dell’amore e hanno la stessa devozione. Non lesinano parole di tenerezza, atti romantici e carezze. Con lo Scorpione, è fatto per durare in eterno. Oltre a una passione estatica, questi due segni dello zodiaco mantengono un rapporto ideale. Si giurano fedeltà e possono dormire sonni tranquilli, poiché non c’è posto per il tradimento e le bugie.

Leone – L'Oroscopo afferma che questo è un segno regale che colpisce per il suo carisma. In amore, se gli piace avere il controllo, sa anche essere generoso. Pronto a tutto per il suo partner, ama l’avventura e le sorprese. Divertente, elegante e creativo, mantiene la fiamma e la passione come nessun altro. Con Gemelli, è per la vita. Entrambi non mancano mai di idee per scandire la vita quotidiana e sorprendersi a vicenda. Vivono di risate, amore e acqua dolce. Un cocktail esplosivo per una storia d’amore incredibile. Con Bilancia, vibrano sulla stessa frequenza. Questi due personaggi coltivano le stesse passioni, il gusto per le cose belle e l’amore per i giochi di seduzione. Questa è una delle coppie più eleganti.

Nella società, questi due impressioneranno con il loro carisma. Con Acquario, la vita coniugale è molto dolce. Il duo va d’accordo meravigliosamente, ancora di più, si completano a vicenda. Niente può fermare questo duo, ha un sacco di idee e progetti in testa.

Vergine – La Vergine è uno dei segni più fedeli dello zodiaco. Per una buona ragione, non si impegna mai alla leggera. Nonostante le brutte sorprese, questo segno dello zodiaco si assicura sempre che la persona interessata segni tutte le caselle della sua lista di controllo dei sogni. Ma attenzione, dietro il suo lato saggio si nasconde anche un pizzico di follia che può sorprendere. Una volta sicura di sé, la Vergine può rivelare una personalità selvaggia ed esplosiva.

Con il Cancro, la storia è fatta per durare. Fedeli e generosi, questo duo non lesina le prove d’amore. È meno nelle parole che nei gesti, ma è comunque un rapporto romantico. Con il Capricorno, il romanticismo non manca mai. Il rapporto di coppia è benevolo. Entrambi i segni sono premurosi e amano prendersi cura del loro nido d’amore. La stabilità è garantita. Con Vergine, la relazione può durare per sempre. Si dice che gli opposti si attraggono, ecco la prova che i due personaggi simili possono anche andare d’accordo.

Astrologia di settembre 2023 per l'amore di coppia: da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Questo segno zodiacale è dotato di una grande passione per tutto ciò che ha a che fare con il romanticismo.

Sempre attenta, gentile e benevola, la Bilancia ama incantare. Anche se è spesso pigra e volatile, la Bilancia ha un lato molto fiorito. Non lesina le prove d’amore, sa usare le sue forze per conquistare il prescelto del suo cuore. Il segno del Leone affascina la Bilancia, la sensibilità della bellezza seduce il re dello zodiaco. La loro unione è una raffinata miscela di eleganza e protezione. Abbastanza da far ingelosire le persone che ruotano attorno a loro. Con il Toro, la Bilancia condivide la stessa sensibilità. Questi due personaggi vibrano sulla stessa frequenza. Fascino e sensualità li uniscono. Con il Sagittario, è tutta passione ardente. Questo esotico segno di fuoco spinge la Bilancia a esplorare il mondo e quest’ultima invita il Sagittario a incontrare gli altri.

È la promessa di una vita avventurosa e di una storia in cui la noia non ha posto. Con l’Acquario, è subito amore. Questi due segni d’aria hanno la stessa visione del mondo e soprattutto lo stesso modo di addomesticare l’altro.

Scorpione – Questo è un segno tanto piccante quanto passionale. Incarnazione della fantasia, lo Scorpione non conosce il termine tabù. Il suo magnetismo ammalia chiunque. Innamorato, vive intensamente ogni avventura. Si dona anima e corpo, a volte anche lasciandosi trasportare dai suoi sentimenti. Il Capricorno è piuttosto discreto, spesso timido, lo Scorpione ha un carattere che non ha bisogno di presentazioni. Tuttavia, questi due formano un duo quasi magico. La loro sensibilità è la stessa e anche il loro senso di lealtà.

Non si raccontano bugie, non commettono errori. Con Cancro, l’alchimia è certa. I due segni d’acqua hanno tutte le carte in regola per tuffarsi in un gioco di seduzione che si concluderà con una grande storia d’amore. Con Leone, c’è una forte sintonia. I due personaggi si sostengono a vicenda e vogliono impressionare l’altro. Insieme, potrebbero quindi realizzare grandi progetti.

Sagittario – Questo personaggio zodiacale è un combattente, un avventuriero che non riesce a stare fermo, un segno di fuoco che sogno solo una cosa: girare il mondo per scoprirne tutti i segreti. Sempre entusiasta, giovale e scherzoso, il Sagittario vive alla giornata e spesso si tuffa nel romanticismo senza nemmeno fermarsi un attimo per porsi domande.

Tra le sue braccia, chiunque si sente invincibile e unico. Con Bilancia, la storia dura parecchio. I due segni vanno d’accordo e si completano perfettamente. Il Sagittario inietta la follia e la passione necessarie per scuotere la Bilancia. Sempre attenta, la Bilancia lo sostiene e lo segue in ogni sua avventura. Insieme formano un duo pronto ad affrontare qualsiasi tipo di sfida. Il Leone è un partner ideale. Questi due personaggi di fuoco lavorano mano nella mano, si sostengono e si sorprendono a vicenda. Ariete e Sagittario sono fatti l’uno per l’altro. Dinamici, amano giocano al gatto e al topo per mantenere viva la fiamma. Il loro amore è ardente, eccitante e vibrante.

Compatibilità amorosa secondo l'oroscopo del mese di settembre: da Capricorno a Pesci

Capricorno – I nati nel segno si mostrano spesso freddi e austeri, ma dietro a questo carattere si nasconde una personalità calda e persino divertente. Il Capricorno ha bisogno di un po’ di tempo prima di aprirsi agli altri. Considerato il segno più fedele dello zodiaco, il Capricorno si prende il tempo per giudicare una persona e la situazione prima di impegnarsi. Con Toro, la relazione sopravvive a ogni tempesta. I due segni di terra hanno gli stessi valori: lealtà, sicurezza, bisogno di stabilità. La loro relazione va avanti mano nella mano e si impegna a portare a termine ogni tipo di progetto. Con Ariete, giocano al gioco del gatto e del topo. Mentre l’Ariete spinge il Capricorno fuori dalla sua zona di comfort, quest’ultimo aiuta l’altro segno a mettere radici. I due personaggi zodiacali si completano a vicenda in maniera meravigliosa. Con Cancro, è amore a prima vista. Entrambi i segni navigano sulla stessa lunghezza d’onda. La loro relazione romantica è fatta di dolcezza, ma anche di tensione.

Acquario – L’Acquario è soprannominato il tornado dello zodiaco. È un personaggio moderno, molto legato alla nozione di libertà e alle persone con un’apertura mentale. È interessato e ascolta gli altri come nessun altro. Quando è innamorato è sempre pronto a sostenere la sua dolce metà. Distilla un po’ di calore umano e invita la sua anima gemella a osare oltre i sentieri battuti. Sagittario e Acquario hanno lo stesso gusto per l’avventura e una sete di scoperta. La fusione è totale, la noia è inesistente. Con Gemelli, è tutto fuoco. Amanti della seduzione e del gioco erotico, questi due segni d’aria padroneggiano l’arte della seduzione e della parola. Non finiscono mai di sorprendersi a vicenda.

Pesci – Questo è un segno sfuggente, esprime l’amore più con i gesti che con le parole. Grande romantico, questo segno d’acqua nasconde una dolcezza incomparabile. Predilige l'amore puro, sogna una storia bella e pacifica e tenere abbracci. Un amante sensuale e premuroso, Pesci è un segno mistico. Cercare di scoprire tutto su di lui è un’impresa ardua, eppure quando si apre lo fa con tutta l’anima, promettendo alla persona amata che non lo lascerà mai. Con Toro, il legame dura tutta la vita. I due parlano la stessa lingua, quella dell’affetto e dei gesti romantici. Non si sfogano e preferiscono dimostrare il loro amore reciproco. Entrambi fedeli e benevoli, si sostengono a vicenda. Con Bilancia, amore a prima vista. Se hanno due personalità molto diverse, i due segni sono comunque compatibili. Tra loro si instaura un gioco di seduzione degno dei più bei film romantici. Se capiscono senza nemmeno dover parlare troppo. Con il Sagittario, la storia ha tutte le possibilità di trasformarsi in una favola d’amore. L’avventuriero invita i Pesci a uscire dalla sua bolla per esplorare il mondo, viceversa l’ultimo segno dello zodiaco impressiona il Sagittario con il suo bisogno di evasione e la sua voglia di realizzare i sogni.