L'oroscopo di venerdì 18 agosto ha in serbo tante novità ed è pronto a rivelare tutti i segreti dei segni zodiacali, con particolare attenzione verso il lavoro, l'amore e la vita sociale. Ci sarà chi si dedicherà al corteggiamento e chi non avrà alcuna intenzione di intraprendere una nuova relazione.

Ecco tutti i dettagli della classifica dell'oroscopo del 18 agosto.

Oroscopo di oggi 18 agosto: i primi segni in classifica

Capricorno (1° posto): sarete carichi di energia. Tornerete dalle vacanze più forti che mai. Sarete pronti ad affrontare con coraggio tutte le prossime sfide.

In ambito sentimentale ci saranno dei cambiamenti non indifferenti, ma anche la situazione lavorativa potrebbe lasciar trapelare delle belle sorprese.

Pesci (2° posto): non vi pentirete di essere gentili. Al contrario, sarete desiderosi di aiutare il prossimo, anche davanti a una risposta negativa o maleducata. Sarete fieri di voi stessi e dei valori acquisiti nel corso del tempo. Le persone care non potranno fare a meno di apprezzarvi.

Cancro (3° posto): sarà una giornata piuttosto serena. Le stelle favoriranno l'ingresso di nuove persone nella vostra vita. Sarete contenti di poter interagire con qualcuno di nuovo. Per il momento, non apparirete interessati alla nascita di un nuovo rapporto sentimentale.

Sagittario (4° posto): attraverserete un momento delicato. Non sarà un periodo negativo, sono sfaccettato. Sarete desiderosi di acquisire nuove competenze, anche attraverso a dei corsi di formazione. Questo vi aiuterà a sentirvi a vostro agio sul posto di lavoro.

Toro (5° posto): sarete molto abili nel vostro lavoro. Dimostrerete di avere tutte le carte in regola per emergere.

La maggior parte dei colleghi vi offrirà la sua fiducia, però, ci sarà anche chi apparirà eccessivamente geloso. Dovrete fare attenzione a non abboccare alle provocazioni.

Vergine (6° posto): il lavoro ricoprirà un ruolo molto importante e non solo dal punto di vista economico. Lo vedrete come un punto di riferimento e come un modo per sfogare le energie in eccesso.

Gli amici, però, potrebbero sentirsi un po' trascurati dalla vostra assenza.

Previsioni astrologiche del 18 agosto: gli ultimi posti

Leone (7° posto): i litigi non cesseranno. Continuerete a essere tormentati dai contrasti famigliari. Visto che trovare una soluzione, al momento, sarà difficile. Deciderete di prendere le distanze. Vi sentirete subito meglio e pronti a ricominciare con rinnovata determinazione.

Gemelli (8° posto): non sarete molto contenti accanto al partner. Vi renderete conto di avere poche cose in comune con lui. La situazione potrà essere migliorata, ma solo con la collaborazione di entrambi. In caso contrario, non ci saranno progressi degni di nota.

Acquario (9° posto): le attenzioni verso il partner potrebbero cadere nel vuoto.

Il diretto interessato apparirà decisamente scostante. Le vostre domande non avranno risposta. Gli amici cercheranno di aiutarvi a tenere alto l'umore e a scoprire la verità.

Ariete (10° posto): non sopporterete gli imprevisti. Vorrete avere totale controllo su tutto quello che vi circonda. Questo, ovviamente, non sarà possibile. Il nervosismo toccherà livelli elevati e il contatto con gli altri non vi farà sentire affatto meglio. Al contrario, apparirete ancora più stressati.

Scorpione (11° posto): nutrirete qualche perplessità nei confronti delle prossime decisioni da prendere. Non saprete bene come agire, anche a causa dei recenti risvolti sentimentali. Avrete bisogno di più tempo, ma il partner potrebbe non essere disposto a concedervelo.

Bilancia (12° posto): non otterrete i risultati desiderati. Vi renderete conto di dovervi impegnare di più per raggiungere la meta. L'Oroscopo di oggi vi consiglia di non farvi travolgere dalla delusione. Per fortuna, sarà possibile recuperare terreno attraverso qualche piccola mossa.