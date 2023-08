L'oroscopo della settimana che va dal 21 al 27 agosto 2023 sarà denso di novità in amore. I segni di terra saranno quelli più illuminati di tutti dalla luce di Venere, con Toro nelle prime posizioni e con un'eccezione davvero speciale, ovvero il segno del Pesci. L'Acquario sarà in rialzo.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo della settimana in amore, segno per segno.

L'oroscopo settimanale dell'amore: Toro romantico

1° Pesci: Venere per il vostro segno potrebbe portarvi in dono delle sorprese inaspettate, in grado di farvi sentire al centro dell'attenzione.

Secondo l'oroscopo gli incontri potrebbero avere su di voi un effetto molto positivo che vi farà avere un atteggiamento molto più estroverso rispetto al solito. Sarete molto affascinanti e non sarà un caso se qualcuno potrebbe essere attratto da voi.

2° Toro: questo Venere potrebbe aiutarvi a superare moltissimi ostacoli in amore, a rivitalizzare il vostro rapporto di coppia e a regalarvi delle emozioni molto positive. Il romanticismo sarà parte integrante di una settimana molto appagante con la persona amata. Secondo l'oroscopo avrete una bella comunicazione che potrebbe fare breccia anche nel cuore di qualche persona che vorrebbe essere vostra amica. Il weekend saprete come amare voi stessi.

3° Acquario: complessivamente avrete a che fare con delle emozioni uniche che non solo saranno appannaggio dell'ambito amoroso, ricco anche di colpi di scena positivi, ma anche sul piano familiare ci saranno serenità e complicità. Secondo l'oroscopo avrete degli incontri che potrebbero farvi battere il cuore di nuovo, soprattutto se siete appena usciti da una relazione che non è stata esattamente idilliaca.

Anche le amicizie saranno gentili e disponibili.

4° Bilancia: il vostro migliore alleato in questa settimana per le questioni sentimentali sarà Mercurio, perché ora la comunicazione e l'intesa con il partner varrà più di qualsiasi altra cosa, anche di più del romanticismo in se. Secondo l'oroscopo una bella atmosfera si riverserà su moltissimi contesti, a partire da quello amicale.

In famiglia potrebbero esserci delle occasioni per trascorrere molto più tempo insieme, soprattutto nel fine settimana.

Cancro tenero

5° Cancro: l'atmosfera amorosa grazie a Venere sarà molto buona, fatta di tenerezza e di passionalità fuori dall'ordinario. Purtroppo però potreste mancare di una buona dose di comunicazione. Tutto sommato anche in famiglia avrete un rapporto molto disponibile e solidale. Per il momento non ci saranno occasioni di incontri con gente nuova però con le amicizie di vecchia data ci sarà un'intesa insolita ma molto appagante.

6° Sagittario: contare sulla Luna in questo momento significherà lasciarvi ogni situazione negativa alle spalle e godersi le emozioni che sia l'ambito amoroso che familiare saranno in grado di darvi.

Ci saranno anche dei rialzi di autostima e di coraggio soprattutto se siete in procinto di far evolvere la vostra relazione in qualcosa di più concreto.

7° Scorpione: questa settimana si assisterà a dei miglioramenti molto sensibili in amore, secondo l'oroscopo. Avrete ancora qualche scintilla conflittuale che con il trascorrere delle giornate potrebbe acquietarsi e non ripresentarsi più. Le giornate della seconda metà della settimana saranno salvaguardate dalla Luna, la quale sarà fautrice di emozioni molto intense sia nella coppia che nell'ambito familiare.

8° Capricorno: questo malumore di fondo nella coppia sarà spezzato di tanto in tanto da qualche piccola sorpresa molto gradita. In famiglia potrebbero scoppiare litigi in men che non si dica, ma la vostra sicurezza che non accada risiederà sostanzialmente su una atmosfera che sarà comunque ottimale.

Avvertirete l'esigenza di fare qualche selezione nelle amicizie, dal momento che di alcune comincerete a non fidarvi come prima.

Leone in calo

9° Leone: potreste non essere dell'umore adatto per avviare una situazione amorosa decente in questo momento. Nella coppia ci sarà la stima che potrebbe essere determinante per mandare avanti la relazione, ma non ci saranno evoluzioni significative. Secondo l'oroscopo incentivare la solidità familiare potrebbe mettere fuori gioco i tentativi di conflitto che potrebbero essere controproducenti per la settimana, soprattutto per il weekend.

10° Ariete: in amore aleggerà un po' di nervosismo che potrebbe essere controproducente per la comunicazione. Ora soltanto con qualcuno che possa comprendervi al meglio ci sarà un po' di dialogo, secondo l'oroscopo.

Potreste riscontrare qualche criticità con un argomento che vi sta particolarmente a cuore, soprattutto in famiglia. Di incontri al momento purtroppo non ce ne sarà neanche l'ombra. Con le amicizie però il dialogo sarà assicurato.

11° Vergine: sentirete molto forte l'opposizione di Venere in questo momento, secondo l'oroscopo. La settimana si rivelerà alquanto fredda con i sentimenti, evitando accuratamente di inciamparci contro e di doverli necessariamente affrontare. In famiglia potrebbero esserci dei dissidi che con il trascorrere delle giornate potrebbero intensificarsi a dismisura. Nel fine settimana la tensione con qualche amicizia potrebbe peggiorare.

12° Gemelli: purtroppo questo Venere opposto vi tenderà delle insidie che potrebbero decretare la fine della vostra relazione, specialmente se state pensando già da molto tempo ad una separazione.

Potrebbero esserci dei conflitti significativi in ambito familiare che potrebbero protrarsi piuttosto a lungo se non prenderete la situazione di petto avviando delle riconciliazioni. Secondo l'oroscopo avrete da guardarvi anche dalle amicizie.