Giovedì 24 agosto 2023 sarà una giornata interessante per molti segni zodiacali, che potranno sfruttare le influenze astrali a loro favore. Il segno dei Pesci avrà molta fantasia, mentre la Vergine sarà fortunata. Di seguito l'oroscopo completo con tutti i segni divisi per elementi:

Segni d’acqua: Cancro, Scorpione e Pesci

Cancro

Domani sarete molto forti in amore, grazie alla Luna favorevole che vi renderà affascinanti e sensibili. Sul lavoro, continuerete ad avere una buona capacità di reazione e potrete ripartire a breve con nuove iniziative. In salute, bisogno di attenzione e di cura del corpo.

il punto di forza sarà la vostra emotività.

Scorpione

Domani ci saranno discussioni che speravate di non dover più avere. Forse si tratta di una questione familiare o sentimentale che crea tensione. Sul lavoro, dovrete fare il punto delle finanze e cercare di risparmiare il più possibile. In amore, non aspettatevi risposte immediate se ci sono state richieste o delle proposte. Il vostro punto di forza sarà la passione.

Pesci

Domani sarete molto creativi e fantasiosi, grazie alla Luna in Sagittario che vi stimolerà a esprimere il vostro talento e la vostra sensibilità. Sul lavoro, potrete svolgere delle attività artistiche, culturali o sociali che vi daranno soddisfazione e riconoscimento. In amore, vivrete delle emozioni intense e profonde con il vostro partner o con una persona che vi attrae molto.

Il vostro punto di forza sarà la vostra intuizione.

Segni di fuoco: Ariete, Leone e Sagittario

Ariete

Potrete realizzare i vostri sogni grazie alla Luna in Sagittario, che regala autostima e fiducia in voi stessi. Sul lavoro, avrete delle soluzioni in arrivo grazie alle stelle, mentre in amore vi sosterrà una persona speciale.

Il vostro punto di forza sarà la vostra creatività.

Leone

Domani avrete degli incontri favoriti, sia sul piano personale che professionale. Vi sentirete ammirati e apprezzati per le vostre qualità. Sul lavoro, però, attenzione alle spese impreviste e ai rischi inutili. In amore, meglio muoversi con prudenza e non complicarvi la vita da soli.

Il vostro punto di forza sarà il carisma.

Sagittario

Domani sarete in gran forma, grazie alla Luna in Sagittario che vi porterà vigore ed entusiasmo. Sul lavoro, avrete degli incontri importanti che potranno aprire nuove strade o consolidare quelle esistenti. In amore, potrete contare su una persona che ricambia i vostri sentimenti e che vi farà sentire speciale. Il vostro punto di forza sarà la vostra ricerca dell'avventura.

Segni di terra: Toro, Vergine e Capricorno

Toro

Dovrete affrontare qualche disagio in amore, forse a causa di una gelosia o di una divergenza di vedute. Sul lavoro, non sarete al massimo della forma, ma potrete contare su una dose di fortuna e su una conferma per chi ha un contratto a termine.

Il vostro punto di forza sarà il romanticismo.

Vergine

Domani sarà il vostro giorno fortunato, grazie al Sole che entra nel vostro segno e alla Luna favorevole che porta ottimismo e vitalità. Sul lavoro, potreste ricevere una proposta interessante o un cambiamento in sede. In amore, volerete alto e vivrete momenti indimenticabili con il vostro partner o con una nuova conoscenza. Il vostro punto di forza sarà la praticità.

Capricorno

Domani avrete delle buone notizie, grazie al Sole a favore che vi aiuterà a migliorare la tua situazione lavorativa e finanziaria. Sul lavoro, potreste ricevere una promozione, un aumento o una gratifica. In amore, dovrete essere più aperti e comunicativi con il partner o con chi vi interessa.

Il punto di forza sarà la determinazione.

Segni d’aria: Gemelli, Bilancia e Acquario

Gemelli

Domani dovrete fare i conti con una questione spinosa, magari legata al passato o a una persona che vi ha ferito. Sul lavoro, potrete portare avanti un progetto importante, ma dovrete evitare strapazzi e stress. In amore, la Luna in opposizione non vi aiuterà a chiarire i vostri sentimenti. Il vostro punto di forza sarà la vostra intelligenza.

Bilancia

Dovrete lasciare da parte i pensieri negativi e concentrarvi sulle opportunità che si presenteranno. La Luna favorevole vi aiuterà a recuperare il terreno perso e a risolvere eventuali problemi. Sul lavoro, dovrete gestire con attenzione i piccoli lavori e le incombenze quotidiane.

In amore, sarete più sereni e armoniosi con il vostro partner o con chi vi piace. Il vostro punto di forza sarà la vostra eleganza.

Acquario

Domani dovrete essere più pazienti e tolleranti con le persone che vi circondano. Potreste avere dei contrasti con il vostro partner, i familiari o i colleghi. Sul lavoro, dovrete cercare qualcosa di più remunerativo e stimolante, magari cambiando ambito o attività. In amore, dovrete fare chiarezza sui tuoi sentimenti e sulle tue aspettative. Il vostro punto di forza sarà la vostra originalità.