Nella settimana dal 28 agosto al 3 settembre troveremo sul piano astrale la Luna spostarsi dal domicilio del Capricorno (dove risiede Plutone) ai gradi dell'Ariete (dove sosta il Nodo Nord), nel frattempo Mercurio e il Sole stazioneranno nell'orbita della Vergine. Venere, intanto, resterà stabile nel segno del Leone, così come Marte proseguirà la sosta in Bilancia. Nettuno e Saturno, in ultimo, continueranno a transitare in Pesci come Giove e Urano permarranno nell'orbita del Toro.

Oroscopo settimanale favorevole per Capricorno e Acquario, meno entusiasmante per Cancro e Sagittario.

Sul podio

1° posto Acquario: esuberanti. Secondo l'Oroscopo settimanale dal 28 agosto al 3 settembre, i nati Acquario potrebbero sfoggiare un mood particolarmente esuberante quando si troveranno in ambienti e circostanze a loro congeniali, atteggiamento che risulterà una manna dal cielo anche per far colpo. Il 29 e 30 agosto ma anche nel weekend, inoltre, saranno giornate oltremodo utili per coloro che hanno in mente di cambiare professione, in quanto sarà più facile che la loro candidatura finisca sulla scrivania giusta.

2° posto Capricorno: inizio smart. Da segnare sul calendario di casa Capricorno saranno, c'è da scommetterci, le prime tre giornate di questa settimana a cavallo tra agosto e settembre, specialmente per ciò che concernerà il settore monetario così come quello legato alle attività di natura pratica.

Ottime le effemeridi anche per dedicarsi al fai da te in casa nel fine settimana, ancor di più per il terzo decano che parrà dotato di una vena creativa parecchio spiccata.

3° posto Vergine: scelte sentimentali. Se da un lato i giorni del 31 agosto e del 1° settembre avranno buone chance di risultare critici nell'ambito familiare, dall'altro lato per i nati Vergine la restante settimana sembrerà proseguire sull'onda delle decisioni di cuore.

Passare allo step successivo di un rapporto sentimentale, ad esempio iniziando una convivenza oppure mettendo in cantiere un erede, saranno pensieri ricorrenti nelle menti del segno Mutevole, con quest'ultimo che dopo aver ponderato a dovere il da farsi sceglierà di parlare apertamente e in totale sincerità con la dolce metà.

I mezzani

4° posto Leone: stacanovisti. Se togliamo il 30 agosto dove sarà possibile qualche inceppo in campo logistico, i nati Leone parranno dei veri e propri caterpillar nel fronte lavorativo in questa settimana estiva, periodo dove alcuni progetti inizieranno e prendere forma stimolando non poco l'entusiasmo felino. Concretizzazioni che profumeranno di successo specialmente nel weekend, dove il segno Fisso si renderà conto che la fatica degli ultimi mesi non è andata sprecata.

5° posto Ariete: piccoli piaceri. Complice lo spostamento del loro Astro governatore in settima dimora e le posizioni lunari amiche di martedì, mercoledì e del weekend, i nati Ariete potrebbero osservare la loro esistenza sentendosi assoluti protagonisti della stessa.

Presa di consapevolezza che permetterà al segno di Fuoco di apprezzare, dopo qualche periodo di spaesamento, i piccoli piaceri della quotidianità bandendo, al contempo, atteggiamenti controproducenti come frettolosità e nervosismo.

6° posto Bilancia: spese oculate. Il fronte pratico e quello monetario, nel corso della settimana in questione, sembreranno fondersi per ciò che concernerà i nati Bilancia, con quest'ultimi che potranno finalmente far riparare l'automobile o acquistare un elettrodomestico funzionale per la cucina. Tali esborsi mirati, difatti, avverranno dopo diverse settimane di rinvii e tentativi di stringere la cinghia. Le effemeridi, inoltre, suggeriranno al segno Cardinale di evitare di cimentarsi in dialoghi chiarificatori il 3 settembre, in quanto gli stessi si rivelerebbero un buco nell'acqua.

7° posto Scorpione: alzare il tiro. Premettendo che le foschie planetarie degli ultimi tempi in questa settimana parranno schiarirsi considerevolmente per i nati Scorpione, quest'ultimi potrebbero ugualmente rischiare di farsi trasportare dalla nuova atmosfera astrale facendo il passo più lungo della gamba. Sarà facile, specialmente martedì e mercoledì, per il segno Fisso cimentarsi in investimenti fallaci o lasciarsi abbindolare da imbonitori, quindi meglio tenere a bada la voglia d'espansione accontentandosi di ciò che già ha.

8° posto Pesci: trasformazioni. Il Grande Maestro e il pianeta dei venti agiranno in combutta per permettere, c'è da scommetterci, ai nati Pesci di attuare una metamorfosi caratteriale, o perlomeno iniziare tale processo trasformativo.

Cambiamento che sarà avvertito dal segno d'Acqua più vividamente lunedì, giovedì e venerdì, quando anche le persone con le quali si rapporterà non potranno non notare un diverso modo di approcciarsi.

9° posto Toro: polvere sotto al tappeto. Semaforo acceso sul giallo per i nati Toro in questi sette giorni estivi, ancor di più mercoledì e domenica quando saranno propensi alla bugia o all'omissione pur di mantenere un'apparente clima armonioso in famiglia o nella cerchia amicale. Castello di carta che, però, difficilmente risulterà duraturo, quindi il segno di Terra farebbe meglio a prendere il coraggio a quattro mani mettendo sul piatto verità taciute sinora.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: bussola sfalsata.

Solitamente una bussola dovrebbe indicare il nord ma quella dei nati Cancro, nel corso della settimana tra agosto e settembre, sembrerà fare di testa propria. Il segno d'Acqua, difatti, risulterà distratto, poco comunicativo, ma soprattutto destabilizzato dalla mancanza di stimoli per raggiungere eventuali obiettivi, mire che al momento non saranno per nulla contemplate.

11° posto Sagittario: momento di stallo. Mercurio e Venere a marcia indietro andranno a sommarsi al moto diretto di Marte in esilio in Bilancia rendendo probabilmente questa settimana estiva di casa Sagittario una sorta di partita a scacchi esistenziale. Peccato, però, che gli altri sembreranno essere sempre una mossa avanti, quasi come se volessero provocare nel segno di Fuoco un fastidioso stallo.

12° posto Gemelli: minestra riscaldata. Non c'è bisogno di essere grandi chef per sapere o capire che una minestra riscaldata non sarà mai gustosa come quella appena fatta. Piccola regola culinaria non scritta che i nati Gemelli questa settimana faranno finta di dimenticare, in quanto parranno perseguire ostinatamente sentieri già battuti più e più volte anche se gli stessi li condurranno verso risultati non più soddisfacenti come un tempo.