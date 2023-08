L'oroscopo di mercoledì 9 agosto aiuta a capire in che modo i movimenti dei corpi celesti influenzeranno la giornata dei diversi segni zodiacali. Toro, Capricorno e Acquario avranno diversi ostacoli da superare. Sagittario e Vergine in preda alle emozioni.

Oroscopo di mercoledì 9 agosto: Toro impegnato

Ariete: la giornata non partirà al massimo dell'energia, ma nel pomeriggio migliorerà notevolmente con ottime occasioni da prendere al volo. Se siete in coppia potreste pensare a un passo importante, mentre chi è single avrà incontri interessanti.

Toro: avrete un bel po' di impegni da portare a termine e diversi cambiamenti a cui far fronte.

Non sarà facile stare dietro a tutto, ma ci riuscirete. In amore dovrete prendere una decisione definitiva se siete in forse da troppo tempo.

Gemelli: sarà una giornata particolare dal punto di vista sentimentale e anche se siete impegnati potreste avere fantasie con altre persone. Al lavoro il periodo difficile è passato, ma state sempre attenti a non prendere decisioni affrettate.

Cancro: il nervosismo potrebbe prendere il sopravvento e le discussioni con il partner saranno dietro l'angolo. La persona amata potrebbe tirare fuori degli scheletri del passato, ma cercate di non cogliere la provocazione.

Oroscopo del giorno: nuovi incontri per il Leone

Leone: le stelle favoriscono gli incontri, quindi non restate assolutamente in casa.

Accettate gli inviti che vi verranno proposti e mettetevi in gioco. Al lavoro non siate troppo ribelli, ma restate al vostro posto, almeno per il momento.

Vergine: le emozioni in questi giorni saranno molto importanti, ma attenti a quello che desiderate. Se pensate troppo a qualcuno del passato domandatevi se davvero il suo ritorno vi farebbe bene e ricordate perché è andato via.

Bilancia: sarà un mercoledì piuttosto confuso e sarà il caso di chiarire subito i problemi di coppia, senza trascinarli ancora. Nuovi obiettivi al lavoro vi restituiranno l'entusiasmo che mancava da un po' di tempo. Sarete forti.

Scorpione: la tensione non abbandonerà neanche questa giornata. Penserete alle cose irrisolte in famiglia e al lavoro e anche se non si tratta di nulla di grave avrete i nervi a fior di pelle.

Fate un passo alla volta.

Capricorno e Acquario proiettati verso importanti cambiamenti

Sagittario: il cielo ha in serbo per voi nuovi ed importanti incontri. Non si esclude che possiate essere sorpresi da una persona che non vive nella vostra città e che vi farà battere il cuore. Unico consiglio: non restate in casa.

Capricorno: l'oroscopo del giorno annuncia che il periodo positivo è iniziato e le occasioni non mancheranno affatto. Molti di voi daranno un taglio netto con il passato e inizieranno una nuova vita. Che si tratti di lavoro o di amore sarete pronti a voltare pagina.

Acquario: vi sentirete insoddisfatti e penserete a diversi progetti da iniziare per cambiare la vostra posizione. In amore le coppie stabili resisteranno senza problemi a questa voglia di novità, ma chi è in crisi dovrà stare attento.

Pesci: sarà una giornata di sorprese e starà a voi decidere se saranno positive o negative. Se accettate le novità senza rimpiangere il passato, per voi potrebbe iniziare un periodo decisamente fortunato e interessante.