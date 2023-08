L'oroscopo di venerdì 11 agosto spiega in che modo i movimenti dei corpi celesti influenzeranno la giornata dei diversi segni zodiacali. Per Gemelli, Cancro e Acquario l'amore brillerà, per Sagittario e Pesci importanti cambiamenti si affacceranno all'orizzonte.

Oroscopo di venerdì 11 agosto: ritorno ai sentimenti per il Toro

Ariete: non è la giornata ideale per trovare una soluzione a problemi che vi affliggono da mesi, ma qualche sfida potrete lasciarvela alle spalle. Cambiamenti importanti arriveranno in amore: non vi tirerete indietro di fronte a passi impegnativi.

Toro: per mesi avete messo in secondo piano i sentimenti e adesso è il momento di fermarsi a riflettere. Datevi da fare per chiarire con la persona amata o un familiare e recuperare il tempo perduto. Il lavoro per adesso può aspettare.

Gemelli: i sentimenti prenderanno il sopravvento e vi sentirete più romantici che mai. Recupererete tutta la serenità che avevate un po' perso e la complicità con il partner sarà evidente. Al lavoro tutto procederà in modo tranquillo.

Cancro: la passione nelle coppie consolidate non mancherà, ma ci saranno problemi di tipo pratico ad ostacolare l'armonia. Il lavoro sarà una preoccupazione costante per voi e questo distoglierà l'attenzione dai bisogni dell'altro.

Oroscopo del giorno: Leone verso grandi obiettivi

Leone: avrete grandi obiettivi da realizzare e per voi ci sarà la possibilità di contare sulla persona amata. Non sarà facile tagliare i traguardi perché qualcuno sarà pronto a ostacolarvi. Abbiate la pazienza di aspettare e tutto tornerà al suo posto.

Vergine: qualcosa si muoverà a vostro favore, ma senza un po' di impegno da parte vostra nessuno busserà alla vostra porta.

Uscite e apritevi a nuove conoscenze anche se non e avete molta voglia, perché non ve ne pentirete.

Bilancia: sarà una giornata piuttosto positiva e inizierete a vedere i primi frutti del vostro duro lavoro. Non lasciate che le interferenze di qualcuno possano rovinare tutto e andate avanti per la vostra strada guardando solo al traguardo.

Scorpione: è un periodo molto importante per il vostro futuro e per questo rifletterete molto sul da farsi. In amore inizierete a capire di aver esagerato con la gelosia e i sospetti e potreste anche arrivare a riconoscere i vostri errori con il partner.

Capricorno incompreso, Acquario sorpreso dall'amore

Sagittario: ci sono grandi novità all'orizzonte. Un incontro potrebbe sconvolgervi e getterete le basi per il lavoro che inizierete in autunno. Non si esclude il ritorno di qualcuno dal passato e in questo caso dovrete riflettere bene sul da farsi.

Capricorno: vi sentirete un po' incompresi e nonostante il vostro impegno vi sembrerà che nessuno badi agli sforzi fatti fino ad ora. In realtà le soddisfazioni arriveranno prima di quando pensiate e sarete fieri delle scelte che avete fatto.

Acquario: l'Oroscopo del giorno annuncia delle sorprese in amore con degli incontri inaspettati e vi sentirete attratti da persone a cui non pensavate. Anche al lavoro ci saranno presto delle novità e vi sentirete carichi per sfide in campi mai esplorati.

Pesci: presto sarete chiamati a fare una scelta importante che riguarda il lavoro. Valutate bene i pro e i contro prima di affrontare un cambiamento che potrebbe portarvi anche a trasferirvi. Vi preparate a un mese in cui potreste rivoluzionare tutto.