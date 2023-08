Settembre 2023, secondo l'Oroscopo, sarà un mese ricco di sfumature e di sorprese per i dodici segni dello zodiaco. Ogni segno avrà le sue opportunità e le sue sfide, sia sul piano amoroso che su quello lavorativo. Secondo le previsioni astrologiche di settembre 2023 a spiccare il volo di certo saranno Scorpione, Vergine, Ariete e altri che andremo a scoprire insieme. Certo è che il nono mese dell’anno è già pronto a regalare immense soddisfazioni sul piano dei sentimenti, come pure riguardo le attività lavorative: ansiosi di conoscere il destino riservato dall'Astrologia a ognuno dei dodici segni dello zodiaco?

Vediamo nel dettaglio cosa vi aspetta il prossimo mese analizzando passo dopo passo cosa dice l'oroscopo del mese di settembre 2023 segno per segno.

Previsioni zodiacali di settembre 2023, l'oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete - Il mese che segna la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno prospetta belle opportunità, sia sul piano personale che professionale. Potreste incontrare una persona speciale che vi farà battere il cuore, o ricevere una proposta di lavoro che vi aprirà nuove prospettive. Siate audaci e non lasciatevi sfuggire le occasioni che vi si presenteranno. Il vostro segno sarà favorito da Venere, Marte e Mercurio. Se siete in coppia, vivrete momenti di complicità con il vostro partner, ma anche qualche incomprensione.

Cercate di essere pazienti e non lasciatevi andare a reazioni impulsive. Se siete single, farete una conoscenza intrigante che vi farà provare forti emozioni, ma che potrebbe anche nascondere qualche sorpresa. Fidatevi del vostro istinto, ma non lasciatevi accecare dalla passione. Per quanto riguarda il lavoro, avrete delle opportunità di successo, ma anche delle sfide o delle difficoltà.

Affrontate ogni situazione con determinazione: non lasciatevi scoraggiare da ostacoli e critiche.

Toro - Nel periodo che va dal 1 al 30 settembre dovrete fare attenzione a non esagerare con le spese e le voluttà. Potreste essere tentati di concedervi qualche sfizio in più del solito, ma poi potreste pentirvene. Cercate di essere più razionali nelle scelte, e non lasciatevi influenzare da persone poco affidabili.

Il vostro segno sarà ostacolato da Urano, Saturno e Giove. Se siete in coppia, vivrete momenti di armonia e di dolcezza con il partner, ma anche di routine. Cercate di essere più spontanei, creativi, sorprendendo chi amate con gesti romantici. Se siete single, farete una conoscenza affidabile, il che vi farà sentire sicuri e protetti; diffidate di persone noiose o prevedibili. Cercate di essere più aperti e curiosi, e di scoprire gli aspetti nascosti della persona che vi interessa. Per quanto riguarda il lavoro, avrete delle occasioni di guadagno, ma anche delle tentazioni per spese non necessarie. Cercate di essere più equilibrati, e di gestire al meglio le risorse economiche e materiali.

Gemelli - La stagione che precede l’autunno sarà all’insegna della creatività e della buona comunicazione per tanti di voi.

Potrete esprimere al meglio le vostre idee e i vostri talenti, e ricevere apprezzamenti e consensi da chi veramente conta. Potrete anche ampliare la vostra rete di contatti e conoscere persone interessanti. Il vostro segno sarà sostenuto da Mercurio, Venere e Marte. Se siete in coppia, vivrete momenti di divertimento con il vostro partner, non mancando di qualche distrazione o superficialità. Cercate di essere più attenti, presenti, e di ascoltare i bisogni della dolce metà. Se siete single, farete conoscenza con una persona molto stimolante, questo vi farà apprezzare la sua cultura e il suo umorismo, ma che potrebbe essere un po’ distaccata dai vostri interessi. Cercate di essere coinvolgenti, e di mostrare i vostri sentimenti con sincerità.

Per quanto riguarda il lavoro, avrete diverse occasioni per esprimere le vostre idee.

Cancro - Il mese in cui si celebra la festa del lavoro sarà dedicato alla famiglia e alla casa per molti di voi. Potrete dedicare più tempo ai vostri cari, e rafforzare i legami affettivi che vi uniscono a loro. Potrete anche occuparvi di migliorare il vostro ambiente domestico, magari con qualche rinnovamento o nuovo acquisto. Il vostro segno sarà protetto dalla Luna, dal Sole e da Plutone. Se siete in coppia, vivrete momenti di intimità e di comprensione con il vostro partner, ma anche qualche piccola (immotivata) gelosia. Cercate di essere più fiduciosi e di non lasciarvi condizionare da fantasie negative.

Se siete single, farete una conoscenza romantica che vi farà sentire accolti e amati. Fuggite da personaggi un po’ troppo timidi o riservati: non fanno per voi! Cercate di essere più decisi nel fare il primo passo verso la persona che vi interessa. Per quanto riguarda il lavoro, avrete occasioni per migliorare il vostro ambiente domestico o familiare, ma anche delle preoccupazioni o dei problemi da risolvere. Cercate di essere positivi, e di affrontare ogni situazione con saggezza.

Leone - Il mese in cui si raccolgono le uve sarà pieno di energia e vitalità. Potrete affrontare ogni sfida con coraggio e determinazione, e ottenere risultati soddisfacenti in ogni campo. In molti casi, divertirvi e godervi la vita, magari con qualche breve viaggio, saranno bene accetti.

Il vostro segno sarà illuminato dal Sole, da Marte e da Mercurio. Se siete in coppia, vivrete momenti di entusiasmo e di generosità, ma anche qualche lieve egoismo o arroganza. Cercate di essere più umili e collaborativi, e di condividere le decisioni e le responsabilità con il vostro partner. Se siete single, farete una nuova amicizia, brillante e carismatica: si farà ammirare la sua personalità e il suo stile, ma che potrebbe anche essere un po’ troppo competitiva in alcuni campi. Cercate di essere tolleranti, e di accettare difetti e diversità della persona che vi interessa. Per quanto riguarda il lavoro, avrete delle occasioni di dimostrare il vostro valore, ma anche delle sfide e delle rivalità da affrontare.

Siate diplomatici: non lasciatevi provocare da persone invidiose!

Vergine - Il mese in cui si inizia la scuola sarà focalizzato sul lavoro e sulla salute per tanti del segno. Potrete dimostrare la vostra efficienza e professionalità; guadagnare stima e fiducia da anche da colleghi e superiori. Potrete anche prendervi cura del vostro benessere fisico e mentale, magari con qualche blanda attività sportiva, purché sia rilassante. Il vostro segno sarà aiutato da Mercurio, Venere e Saturno. Se siete in coppia, vivrete momenti di fedeltà e di dedizione, ma non sarà mancante di lievi critiche all'indirizzo del vostro eccessivo perfezionismo. Cercate di essere indulgenti e, se servisse, apprezzate pregi e difetti di chi avete nel cuore.

Se siete single, farete carte false per avere le grazie di una persona assai diligente e affidabile: si farà apprezzare la sua efficienza e la sua grande generosità, ma che potrebbe anche essere un tantino noiosa. Cercate di essere spontanei, scoprite gli aspetti più leggeri e piacevoli delle persone che vi interessano. Per quanto riguarda il lavoro, avrete delle occasioni di miglioramento elevate. La salute e il benessere, ma anche esigenze e doveri saranno da soddisfare. Siate equilibrati, non trascurate il tempo libero e il relax.

Previsioni astrali di settembre 2023, l'oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - Oltre che essere il mese in cui si festeggia il compleanno di Dante Alighieri, settembre 2023 sarà sicuramente un periodo caratterizzato dall’amore e dall’armonia per molti di voi.

Potrete vivere momenti appassionati con il vostro partner, o trovare l’anima gemella se siete single. Potrete anche coltivare le vostre passioni artistiche o culturali e apprezzare il bello che vi circonda. Il vostro segno sarà armonizzato da Venere, Giove e Nettuno. Se siete in coppia, vivrete momenti di rara bellezza ed eleganza, anche se a metà o fine mese potrebbe arrivare qualche lieve incertezza. Cercate di essere più determinati e non lasciatevi influenzare da opinioni o consigli esterni. Se siete single, presto una bella persona, affascinante e raffinata, vi farà apprezzare il suo gusto e la sua classe. Lasciate ad altri chi vi sembrasse troppo superficiale o vanitoso/a. Cercate di essere autentici, scoprite gli aspetti più intimi delle persone che vi interessano.

Per il lavoro, avrete occasioni per coltivare eventuali passioni artistiche, ma anche delle difficoltà di bilancio o di gestione. Cercate di essere pratici, non lasciatevi distrarre da cose futili.

Scorpione - Il mese in cui si osserva l’equinozio d’autunno sarà segnato dalla trasformazione e dal rinnovamento generale. Potreste fare dei cambiamenti importanti nella vostra vita, sia sul piano personale che professionale. Potreste anche approfondire la conoscenza di voi stessi e degli altri, e scoprire aspetti nascosti della realtà. Il vostro segno sarà potenziato da Plutone, Marte e Urano. Se siete in coppia, vivrete momenti di intensità, svelando persino piccoli ma piacevoli misteri nascosti del partner.

In qualche occasione potrebbero maturare piccole gelosie con qualche sospetto del tutto infondato. Cercate di essere sinceri, non nascondete i vostri sentimenti a chi amate. Se single, farete amicizia con una persona davvero seducente, magnetica e passionale: proverete forti emozioni. Sarà comunque impegnativo non cadere nei soliti vizietti: il rischio c'è! Fidatevi del vostro sesto senso, non lasciatevi trascinare da situazioni compromettenti. Nel lavoro, avrete occasione per cambiamenti importanti. Siate flessibili: no all'ostinazione!

Sagittario - Settembre, oltre a risultare il mese del festival di Venezia, si propone per voi anche come periodo molto ricco di avventure e scoperte. Potrete viaggiare, imparare cose nuove, oppure, anche ampliare gli attuali orizzonti mentali. Arricchirete la vostra visione del mondo dal fatto che il vostro segno sarà ispirato da Giove, Nettuno e Mercurio. Se siete in coppia, vivrete momenti di allegria e di avventura, ma anche qualche esagerazione di troppo. Cercate di essere più moderati, non mettete a repentaglio la relazione per cose poco importanti. Se single, farete a breve, massimo entro fine settembre, una conoscenza che vi farà apprezzare le gioie della vita. Qualcuno/ad appartenente al solito giro di amicizie, potrebbe essere un po’ irresponsabile nei vostri confronti. Siate realisti, non illudete ma nemmeno deludete chi avete a cuore. In campo lavorativo, avrete delle occasioni per viaggiare, ma anche delle difficoltà legali o burocratiche da risolvere. Cercate di essere più informati sulle questioni che vi toccano direttamente.

Capricorno - Il mese in cui si commemora la battaglia di Ponte Milvio sarà dominato da responsabilità e disciplina generale. Potrete consolidare la vostra posizione e relativo prestigio nell'ambito lavorativo, e raggiungere i vostri obiettivi, seppur con un certo impegno. Potrete anche gestire al meglio le attuali risorse economiche, magari facendo degli investimenti oculati. Il vostro segno sarà rafforzato da Saturno, Plutone e Venere. Se siete in coppia, vivrete momenti di serenità e di impegno con il vostro partner, ma anche qualche rigidità o limitazione. Cercate di essere più flessibili, e di concedervi qualche momento di svago e di divertimento con chi avete accanto. Se siete tra coloro ancora single, nei prossimi giorni farete un incontro all'apparenza casuale, ma che di casuale avrà ben poco (tra fine settembre e metà ottobre saprete la verità, per filo e per segno!). Essere calorosi e affabili darà modo di sciogliere il ghiaccio con la persona che vi interessa. Per quanto riguarda il lavoro, avrete delle occasioni di consolidare la vostra posizione.

Acquario - Questo mese prossimo a entrare, oltre a celebrare il capodanno ebraico, sarà per molti di voi un periodo animato da innovazioni, rivoluzioni e originalità. Potrete sperimentare nuove soluzioni nel lavoro, stupire tutti con la vostra creatività e intelligenza. Potrete anche esprimere la vostra individualità in massima libertà, seguendo le intuizioni. Il vostro segno sarà stimolato da Urano, Marte e Mercurio. In coppia, vivrete momenti di originalità con il vostro partner, ma anche qualche eccentricità o stravaganza a cui fare attenzione. Cercate di essere più equilibrati, non trascurate le esigenze del partner. Se siete single, farete una conoscenza con una persona capace di farvi apprezzare la sua intelligenza e fantasia, ma che potrebbe anche essere un po’ imprevedibile o deliziosamente instabile. Cercate di essere più sicuri, non lasciatevi confondere da chi non vi interessa. Parlando di lavoro, avrete occasioni di sperimentare nuove metodi, ma anche delle resistenze da superare. Essere diplomatici vi permetterà di imporre le vostre idee.

Pesci - L'oroscopo di settembre 2023 risalta la possibilità che possa essere un mese influenzato da sensibilità ed empatia per molti di voi. Potreste entrare in sintonia con le emozioni e i bisogni degli altri, e offrire il vostro sostegno a chi ne avesse bisogno. Potrete anche coltivare la vostra vita interiore e la vostra fantasia o lasciarvi guidare dai sogni e dalle vostre ispirazioni. Il vostro segno sarà avvolto da Nettuno, Luna e Venere. Se siete in coppia, vivrete momenti di romanticismo con il vostro partner, ma anche qualche andare incontro a piccole illusioni. Cercate di essere più concreti, e di non idealizzare troppo il vostro partner o la relazione. Se siete single, farete una conoscenza assai dolce, anche se potrebbe risultare un po' troppo fragile per i vostri gusti. Cercate di essere più forti, indipendenti, e di non lasciarvi coinvolgere dai mille problemi delle altre persone. Per quanto riguarda il lavoro, potreste essere spinti a coltivare la vita interiore, ma anche avere delle distrazioni o dei disordini (da evitare!). Cercate di essere più organizzati, e di non perdere di vista obiettivi e priorità.