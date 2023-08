L'Oroscopo di sabato 26 agosto 2023 ha in serbo tante sorprese per tutti i segni zodiacali, con particolare attenzione sulla vita lavorativa, sociale e sentimentale.

Di seguito approfondiamo tutti i dettagli dell'oroscopo del 26 agosto 2023.

Oroscopo del 26 agosto: i primi segni in classifica

Bilancia (1° posto): non avrete alcun problema nei rapporti di amicizia. Al contrario, sarete spontanei e divertenti. Vi relazionerete con tutti senza difficoltà. Sarete pronti ad approfondire la conoscenza anche con persone molto diverse da voi. Il risultato potrebbe sorprendervi.

Sagittario (2° posto): nel rapporto di coppia, riuscirete a mantenere l'equilibrio perfetto. Saprete affrontare le diverse situazioni con responsabilità. Non darete spazio all'ira, ma solo alla ragione. La persona amata non potrà fare a meno di aprirsi con voi.

Toro (3° posto): non distoglierete l'attenzione dal vostro lavoro. Sarete desiderosi di fare sempre di più, anche a costo di dover dire addio al vostro tempo libero. Niente e nessuno riuscirà a contenere tale ambizione. Prenderete le decisioni in modo impulsivo, ma saprete gestire le conseguenze.

Vergine (4° posto): la persona amata non riuscirà a resistere al vostro fascino. Lo sorprenderete con il modo di fare e la cura per i dettagli.

Crederete ciecamente nella possibilità di dare vita a una storia intensa e travolgente. Le difficoltà non vi spaventeranno.

Pesci (5° posto): per voi, sarà difficile compiere il primo passo in ambito sentimentale. Per fortuna, la persona amata deciderà di agire. Le sue parole potrebbero lasciarvi a bocca aperta. Gli eventi futuro dipenderanno dalla vostra reazione.

Cancro (6° posto): farete fatica a guardare in faccia la realtà perché non sarete affatto contenti della vostra situazione lavorativa. Per fortuna, con piccole mosse, avrete modo di cambiare il quadro generale. Dovrete solo trovare il coraggio per agire a testa alta.

Predizioni astrologiche del 26 agosto: i segni meno fortunati

Leone (7° posto): avvertirete il bisogno di apportare qualche cambiamento alla vostra organizzazione quotidiana. L'obiettivo sarà avere maggiore tempo libero a disposizione. Dovrete fare diversi tentativi, però, alla fine, riuscirete a raggiungere l'obiettivo.

Ariete (8° posto): farete fatica a lasciarvi andare con il partner. Non vi fiderete ciecamente di lui perché i recenti sviluppi hanno fatto scattare qualcosa nel vostro cuore. Sarà importante non tenervi tutto dentro. L'unica arma che avrete a disposizione sarà il confronto.

Scorpione (9° posto): la fine delle vacanze estive vi trasmetterà una certa ansia. Non sarete ancora pronti a dire addio allo svago e al divertimento.

L'oroscopo vi consiglia di tornare alla normalità per gradi, senza fretta o traumi eccessivi. Potrebbe attendervi una bella sorpresa.

Capricorno (10° posto): la stanchezza non tarderà a farsi sentire. Purtroppo, vi renderete conto di aver bisogno di recuperare le forze. Vi fermerete un momento, in attesa di sentirvi più energici. L'oroscopo vi consiglia di non farvi prendere dal panico.

Gemelli (11° posto): farete fatica ad accettare l'atteggiamento di alcuni amici. Vi tirerete indietro, rimanendo in disparte. Il vostro comportamento, decisamente malcelato, attirerà l'attenzione degli altri. L'oroscopo vi consiglia di essere completamente sinceri.

Acquario (12° posto): vorrete rimanere soli.

In questa giornata, non sentirete il bisogno di socializzare e di aprirvi con il prossimo. Preferirete riflettere e non agire in modo frettoloso. Le continue richieste da parti degli amici e della famiglia, però, potrebbero farvi perdere il controllo.