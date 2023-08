L’oroscopo della settimana dal 27 agosto al 3 settembre ci rivela quali saranno i segni zodiacali più fortunati e ricchi in questo periodo. Scopriamo insieme chi si troverà bene e chi invece dovrà fare attenzione alle spese e agli imprevisti.

Previsioni astrologiche dal 27 al 3 settembre, denaro e fortuna: Vergine in testa alla classifica

Primo posto: Vergine

La Vergine si aggiudica il primo posto della classifica settimana, grazie alla presenza di Venere, Mercurio e Marte nel suo segno. Questi pianeti favoriscono la sfera economica, professionale e personale della Vergine, che potrà contare su ottime opportunità di guadagno, successo e amore.

La Vergine sarà in grado di gestire al meglio il suo budget, di investire con saggezza e di risparmiare per il futuro. Inoltre, potrà godere di una maggiore autostima, di una buona comunicazione e di una forte attrazione verso il partner o una nuova conoscenza.

Secondo posto: Bilancia

La Bilancia si piazza al secondo posto della classifica settimana, grazie all’influenza positiva di Giove e Saturno nel settore finanziario. Questi pianeti le donano fortuna, stabilità e crescita economica, che potranno derivare da una promozione, da un aumento di stipendio o da un premio. La Bilancia saprà sfruttare al meglio le occasioni che si presenteranno, mostrando competenza, diplomazia e creatività. Inoltre, potrà contare sul sostegno e sulla collaborazione di persone fidate, che le daranno una mano in caso di bisogno.

Terzo posto: Capricorno

Il Capricorno si guadagna il terzo posto della classifica settimana, grazie all’apporto benefico di Urano nel settore del lavoro. Questo pianeta le regala innovazione, originalità e dinamismo, che le permetteranno di distinguersi e di ottenere dei riconoscimenti. Il Capricorno potrà sperimentare nuove soluzioni, proporre idee brillanti e accettare sfide stimolanti.

Tutto questo si rifletterà positivamente anche sulla sua situazione finanziaria, che potrà migliorare grazie a delle entrate extra o a delle gratifiche.

Quarto posto: Toro

Il Toro si posiziona al quarto posto della classifica settimana, grazie alla protezione di Nettuno nel settore del denaro. Questo pianeta le conferisce intuizione, sensibilità e generosità, che le saranno utili per gestire le sue finanze con equilibrio e saggezza.

Il Toro saprà come bilanciare le entrate e le uscite, come fare delle scelte oculate e come aiutare chi ne ha bisogno. Inoltre, potrà beneficiare di una maggiore armonia familiare e sentimentale, che le darà serenità e sicurezza.

Quinto posto: Cancro

Il Cancro si colloca al quinto posto della classifica settimana, grazie al sostegno di Plutone nel settore professionale. Questo pianeta le dona determinazione, ambizione e trasformazione, che le consentiranno di raggiungere dei traguardi importanti. Il Cancro potrà dimostrare il suo valore, superare degli ostacoli e cambiare in meglio la sua posizione lavorativa. Tutto questo avrà delle ripercussioni positive anche sulla sua sfera economica, che potrà consolidarsi e aumentare.

Sesto posto: Leone

Il Leone si trova al sesto posto della classifica settimana, grazie all’incidenza favorevole del Sole nel settore del denaro. Questo pianeta le regala vitalità, ottimismo e fiducia, che le saranno d’aiuto per affrontare le sfide economiche con coraggio e determinazione. Il Leone saprà come crearsi delle opportunità di guadagno, come valorizzare le sue risorse e come investire con intelligenza. Inoltre, potrà godere di una buona dose di fortuna, che potrebbe arrivare sotto forma di vincita, eredità o donazione.

Previsioni zodiacali dal 27 al 3 settembre, denaro e fortuna: Pesci in fondo alla classifica

Settimo posto: Sagittario

Il Sagittario si piazza al settimo posto della classifica settimana, grazie all’azione positiva di Mercurio nel settore del lavoro.

Questo pianeta le dona comunicazione, intelligenza e adattabilità, che gli saranno utili per svolgere le sue attività con efficacia e rapidità. Il Sagittario potrà esprimere le sue capacità, interagire con le persone giuste e cogliere le occasioni che si presenteranno. Tutto questo si rifletterà favorevolmente anche sulla sua situazione finanziaria, che potrà migliorare grazie a delle entrate inaspettate o a delle spese ridotte.

Ottavo posto: Scorpione

Lo Scorpione si posiziona all’ottavo posto della classifica settimana, grazie all’influenza neutra di Marte nel settore del denaro. Questo pianeta le conferisce energia, passione e combattività, che potranno essere sia un vantaggio che uno svantaggio per la sua sfera economica.

Lo Scorpione potrà infatti sfruttare queste qualità per aumentare i suoi guadagni, per risolvere dei problemi o per difendere i suoi interessi. Ma dovrà anche fare attenzione a non esagerare con le spese, a non litigare con chi collabora o a non correre dei rischi inutili.

Nono posto: Gemelli

Il Gemelli si colloca al nono posto della classifica settimana, grazie al sostegno debole di Venere nel settore del lavoro. Questo pianeta le dona fascino, armonia e creatività, che potranno essere di aiuto per migliorare il suo clima lavorativo e per instaurare delle relazioni positive. Il Gemelli potrà infatti contare sulle simpatie e sulle collaborazioni di colleghi e superiori, che apprezzeranno il suo stile e il suo spirito.

Tuttavia, questo non sarà sufficiente per garantirgli dei grandi successi o dei guadagni consistenti.

Decimo posto: Acquario

L’Acquario si trova al decimo posto della classifica settimana, grazie all’apporto neutro di Saturno nel settore del denaro. Questo pianeta le conferisce responsabilità, disciplina e realismo, che potranno essere utili per gestire le sue finanze con ordine e prudenza. L’Acquario saprà come organizzare il suo budget, come fare delle scelte razionali e come evitare gli sprechi. Tuttavia, questo non gli consentirà di aumentare i suoi guadagni o di godere di una fortuna particolare.

Undicesimo posto: Ariete

L’Ariete si piazza all’undicesimo posto della classifica settimana, grazie all’influenza negativa di Urano nel settore del lavoro.

Questo pianeta gli crea tensione, nervosismo e imprevedibilità, che potranno causargli dei problemi professionali e finanziari. L’Ariete potrà infatti incontrare degli ostacoli, dei ritardi o dei cambiamenti improvvisi, che metteranno a dura prova la sua pazienza e la sua capacità di adattamento. Inoltre, dovrà fare attenzione a non litigare con chi collabora o a non prendere delle decisioni affrettate.

Dodicesimo posto: Pesci

Il Pesci si posiziona al dodicesimo posto della classifica settimana, grazie all’azione negativa di Nettuno nel settore professionale. Questo pianeta gli crea confusione, illusione e distrazione, che potranno compromettere la sua efficienza e la sua reputazione. Il Pesci potrà infatti commettere degli errori, perdere delle occasioni o essere vittima di inganni o malintesi. Tutto questo avrà delle ripercussioni negative anche sulla sua sfera economica, che potrà subire delle perdite o delle spese impreviste.