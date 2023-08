L'ultima settimana di agosto sta per sopraggiungere e con essa non può che arrivare anche il weekend di transazione grazie al quale il mese di settembre si appresta a prendere in mano le redini. L'oroscopo dal 28 agosto al 3 settembre 2023 non può che preannunciare l'arrivo sia di momenti di quiete che di momenti un po' più movimentati per i vari segni zodiacali. L'Ariete, dal canto suo, può contare su un recupero sia fisico che mentale, mentre il Cancro potrà finalmente godere di un periodo di tranquillità più che meritato. Il segno dell'Acquario continuerà a poter sfoggiare i propri modi non poco convincenti, mentre i Pesci potranno immergersi in una settimana a dir poco interessante.

Di seguito l'Oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, quest'ultima settimana del mese di agosto sarà, secondo l'oroscopo, un periodo di totale recupero per il segno dell'Ariete. Riuscire a riallacciare i rapporti, o anche solo recuperare le energie ed il benessere psico-fisico, sarà un compito abbastanza semplice. In amore ed in ambito lavorativo, invece, bisognerà essere cauti e comprendere meglio le varie situazioni che si presenteranno lungo il cammino.

Toro - anche il segno zodiacale in questione avrà la possibilità di sfruttare una posizione astrale ottimale per riuscire a recuperare le energie fisiche e mentali, mobilitandosi per iniziare a raccogliere le prime soddisfazioni.

Dopo giorni trascorsi a sacrificarsi, si avrà finalmente la possibilità di godere dei frutti di quanto seminato con tanta fatica. Buoni propositi anche in ambito sentimentale e relazionale.

Gemelli - l'oroscopo della nuova settimana, nonché l'ultima del mese di agosto, preannuncia il sopraggiungere di momenti non proprio positivi per il segno dei Gemelli.

Qualche pensiero di troppo potrebbe aggiungersi alla nascita di situazioni non proprio semplici da gestire. Fermarsi un attimo per riprendere fiato potrebbe risultare quasi come un toccasana.

Cancro - anche il segno del Cancro, così come anticipato, avrà la possibilità di immergersi in un periodo finalmente intriso di serenità e tranquillità.

Le situazioni considerate "spinose" si risolveranno quasi in maniera autonoma, lasciando al segno zodiacale in questione la libertà di godersi al meglio i giorni di relax. Ottimi propositi sotto vari aspetti.

Leone - riuscire ad allontanare i pensieri negativi non sarà difficile e, secondo quanto previsto dall'oroscopo, risulterà semplice anche riuscire a togliersi qualche dubbio dalla testa. Varie opportunità si presenteranno nel corso di questa nuova settimana, rendendo più roseo il sopraggiungere del mese di settembre.

Vergine - chi è nato sotto al segno della Vergine potrebbe non essere in grado di godersi al meglio quanto sta per avvenire. Un mix tra confusione e stress potrebbe giungere quasi improvvisamente, cadendo come un fulmine a ciel sereno e mandando in tilt quasi tutto.

Riuscire a recuperare quanto perso, specialmente in un periodo come questo, potrebbe non essere semplice.

Previsioni e oroscopo, da Bilancia a Pesci

Bilancia - anche il segno della Bilancia potrebbe non ritrovarsi completamente in ciò che sta accadendo. L'idea di cambiare aria, di modificare qualcosa nella propria vita fa emergere dubbi dei quali non ci si era mai preoccupati. Fare un passo in una direzione nuova spaventa, ma potrebbe essere l'unica opzione plausibile per sentirsi finalmente realizzati. Vagliare le varie opportunità e cogliere quella meglio rispondente alle proprie necessità potrebbe aiutare a prendere una decisione.

Scorpione - l'oroscopo dell'ultima settimana del mese di agosto prevede il sopraggiungere di un periodo abbastanza tranquillo anche per coloro nati sotto al segno dello Scorpione.

Ritrovare la pace con sé stessi, avvicinandosi sempre più all'equilibrio interiore tanto ricercato, non sarà per nulla complicato. Pronti ad accogliere una nuova ondata di energia positiva.

Sagittario - riuscire a trovare un equilibrio non è semplice, soprattutto a causa delle esperienze passate, ma non per questo bisognerà disperare. Stringere i denti, attendendo quel miglioramento che a breve potrebbe sopraggiungere e portare con sé varie soddisfazioni. Mai abbandonarsi al pianto e all'angoscia.

Capricorno - ascoltare i propri sentimenti potrebbe essere utile, secondo l'oroscopo, per ritrovar eil giusto equilibrio con sé stessi e con le persone amate, purché non si mettano da parte quelli del partner.

Concentrarsi sul lavoro, senza trascurare la famiglia, si rivelerà un contributo fondamentale per raggiungere parte degli obbiettivi prefissati.

Acquario - il segno zodiacale in questione sembra rientrare tra quelli maggiormente fortunati. Il periodo di positività che si sta attraversando aiuterà ad incrementare la fiducia nelle proprie capacità, rivelandosi un compagno meraviglioso. Circondarsi di persone amate e sincere con cui condividere i propri successi renderà il tutto ancora più entusiasmante.

Pesci - le previsioni dell'oroscopo, per quanto riguarda quest'ultima settimana di agosto, non sono così tragiche come si temeva. La serenità sopraggiungerà velocemente accompagnando un periodo già di per sé ottimale ed interessante, sia a livello lavorativo che per quanto riguarda l'amore e i sentimenti in generale.