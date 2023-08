Secondo l'oroscopo martedì 22 agosto ogni segno zodiacale si prepara a vivere una giornata ricca di opportunità, ma anche di imprevisti. Attraverso le stelle e i pianeti per alcuni simboli astrologici si prospettano momenti di gioia, per altri di sfida e per altri ancora di intimità. Scopriamo cosa riserva il destino per le varie costellazioni con l'Oroscopo e la classifica finale.

Previsioni astrologiche e classifica martedì 22 agosto: da Bilancia a Scorpione

1. Bilancia: vi aggiudicate il primo posto della classifica grazie al supporto di Mercurio, che vi rende affettuosi, comunicativi e diplomatici.

Potrete coccolare i vostri cari e dimostrare il vostro affetto in modo genuino. Inoltre, avrete delle ottime notizie in ambito professionale o personale, che vi faranno sorridere e apprezzare la vita.

2. Vergine: vi piazzate al secondo posto, grazie alla presenza di Mercurio nel vostro segno. Questo pianeta vi aiuta a essere più lucidi, analitici e critici, sia con voi stessi che con gli altri. Potrete fare delle valutazioni importanti sulle vostre relazioni e sul vostro futuro, vedendo le cose da una prospettiva diversa. Inoltre, sarete molto efficienti e veloci nel lavoro, ma fate attenzione a non confondere la fretta con la velocità.

3. Sagittario: guadagnate il terzo posto della classifica grazie all’influenza positiva di Mercurio e Marte.

Questi due pianeti stimolano la vostra curiosità e la vostra creatività, facendovi appassionare a nuovi settori o interessi. Anche in amore, sentirete il bisogno di pensare fuori dagli schemi e ampliare il vostro orizzonte sentimentale. Sarete anche molto socievoli e divertenti, attirando le simpatie di chi vi circonda.

4. Leone: vi posizionate al quarto posto della classifica grazie al favore di Venere, che vi rende più attraenti, carismatici e romantici.

Il vostro fascino sarà al top in queste ultime settimane d’estate, e potrete conquistare chi vi piace o rafforzare il legame con il vostro partner. Inoltre, sarete molto determinati e ambiziosi nel lavoro, ma fate attenzione a non essere troppo impulsivi o arroganti.

5. Ariete: vi collocate al quinto posto della classifica grazie al sostegno di Marte, che vi dona energia, coraggio e passione.

Sarete pronti a lottare per i vostri obiettivi e a difendere le vostre idee, senza lasciarvi intimidire da nessuno. Anche in amore, sarete molto ardenti e appassionati, ma fate attenzione a non essere troppo egoisti o possessivi. L’oroscopo vi invita anche a credere in voi stessi e a non ascoltare i pessimisti.

6. Scorpione: vi trovate al sesto posto della classifica grazie alla spinta di Plutone, che vi rende più profondi, intensi e trasformativi. Potrete fare delle scelte importanti per il vostro futuro, sia personale che professionale, senza aver paura dei cambiamenti. Inoltre, potrete anche risolvere delle questioni irrisolte con il passato o con le persone che vi hanno fatto soffrire. In amore, potreste innamorarvi di qualcuno molto diverso da voi o più grande di voi.

Previsioni zodiacali e classifica martedì 22 agosto: da Acquario a Pesci

7. Acquario: vi piazzate al settimo posto della classifica grazie all’aiuto di Saturno, che vi rende più responsabili, maturi e organizzati. Potrete portare a termine dei progetti importanti o delle scadenze impegnative, dimostrando la vostra professionalità e competenza. Inoltre, potrete anche approfittare di questi ultimi giorni d’estate per riflettere sui vostri sentimenti e sulle vostre relazioni, cercando di essere più chiari e sinceri.

8. Toro: vi posizionate all’ottavo posto della classifica grazie al beneficio di Venere, che vi rende più sensuali, affettuosi e fedeli. Potrete vivere dei momenti romantici e appaganti con il vostro partner, o fare delle nuove conoscenze interessanti se siete single.

Inoltre, avrete anche una straordinaria fiducia in voi stessi e nelle vostre capacità, che vi aiuterà a superare le sfide che vi si presenteranno.

9. Cancro: vi collocate al nono posto della classifica grazie al conforto della Luna, che vi rende più emotivi, intuitivi e protettivi. Potrete dedicare più tempo e attenzione alla vostra famiglia e alle persone a cui volete bene, cercando di essere presenti e solidali. Inoltre, potrete anche fare delle scelte importanti per il vostro benessere fisico e mentale, cercando di incanalare le vostre ansie in modo positivo.

10. Capricorno: vi trovate al decimo posto della classifica, grazie alla forza di Saturno, che vi rende più determinati, tenaci e realisti.

Potrete affrontare le difficoltà con pragmatismo e razionalità, senza lasciarvi scoraggiare dagli ostacoli. Inoltre, potrete anche dimostrare il vostro valore e la vostra professionalità nel lavoro, ottenendo dei riconoscimenti o delle gratificazioni. In amore, però, dovrete essere più flessibili e tolleranti, perché i compromessi o le concessioni non saranno affatto possibili.

11. Gemelli: vi piazzate all’undicesimo posto della classifica, a causa dell’opposizione di Nettuno, che vi rende più confusi, indecisi e distratti. Potreste avere delle difficoltà a concentrarvi sul lavoro o a prendere delle decisioni importanti per il vostro futuro. Inoltre, potreste anche avere dei dubbi o delle incertezze sulle vostre relazioni, sia amicali che sentimentali.

L’oroscopo vi consiglia di non isolarvi e di cercare il sostegno delle persone che vi vogliono bene.

12. Pesci: vi trovate all’ultimo posto della classifica a causa della sfida di Marte, che vi rende più nervosi, irritabili e impulsivi. Potreste avere dei contrasti o delle discussioni con le persone che vi circondano, sia in ambito familiare che lavorativo. Inoltre, potreste anche essere più critici o severi con voi stessi e con gli altri, perdendo la vostra naturale dolcezza e sensibilità. L’oroscopo vi suggerisce di cercare di rilassarvi e di non esagerare con le reazioni.