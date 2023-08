Martedì 22 agosto troveremo sul piano astrale la Luna risiedere nel segno dello Scorpione, mentre Saturno assieme a Nettuno transiteranno nell'orbita dei Pesci. Plutone, invece, proseguirà il moto in Capricorno, così come Lilith, Venere e il Sole permarranno nel domicilio del Leone. Il Nodo Nord, intanto, resterà stabile nel segno dell'Ariete come Marte e Mercurio continueranno a occupare lo spazio zodiacale della Vergine. Giove assieme a Urano, in ultimo, stazioneranno sui gradi del Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Pesci e Cancro, meno soddisfacente per Acquario e Toro.

Sul podio

1° posto Scorpione: agguerriti. Secondo l'oroscopo di martedì 22 agosto, i nati Scorpione sembreranno mettere in campo un mix di tenacia, sfrontatezza e un pizzico di incoscienza che gli consentirà di avere la meglio su un rivale amoroso oppure di averla vinta in merito a una vecchia diatriba con la dolce metà.

2° posto Pesci: lungimiranti. Forniti di un metaforico binocolo esistenziale decisamente più performante dei loro conoscenti, i nati Pesci questo martedì d'agosto potrebbero risultare spiccatamente lungimiranti per tutto ciò che concernerà i settori economici e professionali. Momento più che propizio, quindi, per cimentarsi in proficui investimenti evitando, al contempo, di non fare il passo più lungo della gamba.

3° posto Cancro: focosi. La fiammella della passionalità nell'alcova tornerà presumibilmente ad ardere come un tempo per i nati Cancro, con quest'ultimi che troveranno ogni scusa possibile per ritagliarsi uno spazio d'intimità con l'amato bene.

I mezzani

4° posto Ariete: circospetti. L'ingenuità potrebbe non fare parte del vocabolario di casa Ariete nelle ventiquattro ore in questione, in quanto il segno Cardinale si aggirerà nei soliti ambienti con fare guardingo senza, però, farlo notare ai papabili nemici sottotraccia.

5° posto Gemelli: evidenze. Nascondere la testa sotto la sabbia come gli struzzi sarà un atteggiamento che i nati Gemelli, c'è da scommetterci, si renderanno conto di non poter più attuare, specialmente al lavoro dove saranno chiamati a intervenire prontamente per salvare i piccoli o grandi disastri di un collega poco competente.

Davanti a tale inefficienza, infatti, il segno Mutevole si vedrà costretto dalle circostanze a comunicarlo a un superiore oppure a mettere la carte in chiaro col diretto interessato.

6° posto Leone: focus familiare. Le vicende inerenti a genitori e fratelli, o comunque parenti stretti, balzeranno prepotentemente in primo piano questo martedì di metà 2023 per i nati Leone, in quanto ci sarà da capire come comportarsi in futuro per evitare controproducenti attriti con gli stessi.

7° posto Sagittario: aggrappati a un'idea. Quando ci si arrampica su una montagna ripida o si pratica alpinismo è preferibile utilizzare un cordino di sicurezza che, nel caso in cui si perda l'equilibrio o si scivoli, salva la persona da un inevitabile incidente.

I nati Sagittario, invece, questo martedì preferiranno non beneficiare di questo metaforico cordino, in quanto saranno talmente convinti che la loro idea andrà in porto che non avvertiranno la necessità di alcun salvataggio.

8° posto Bilancia: conclusioni affrettate. Semaforo acceso sul giallo per il settore relazionale di casa Bilancia in questo giorno di fine mese, col segno Cardinale che parrà giudicare troppo in fretta una nuova conoscenza etichettandola poco carinamente a causa di un equivoco. Fortunatamente, però tale malevola prima impressione resterà nella mente nativa, quindi saranno ancora in tempo per raddrizzare il tiro senza ferire nessuno.

9° posto Vergine: rimproveri. La probabile propensione dei nati Vergine a dedicarsi maggiormente a questioni di ordine pratico più che alle faccende di cuore potrebbe essere fonte di dissidi in coppia questo martedì, col partner che li accuserà di essere sfuggenti e poco attenti alle sue esigenze.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: spaesati. Qualcosa sembrerà non girare per il verso giusto per quanto concernerà il bottino economico dei nati Acquario, con quest'ultimi che si vedranno obbligati dalle circostanze a rivedere minuziosamente entrate e uscite economiche al fine di far quadrare il bilancio.

11° posto Capricorno: disattenti. Eseguire le solite mansioni professionali non sarà probabilmente un esercizio semplice come sempre per i nati Capricorno in questo giorno di fine agosto, in quanto la loro soglia d'attenzione sarà minima e i superiori non faticheranno a notarlo.

12° posto Toro: cavallo sbagliato. Sia che si tratti di una persona che di un progetto, sarà probabile che i nati Toro il 22 agosto puntino sul cavallo sbagliato, riponendo la loro fiducia su qualcosa o qualcuno che non la meriterebbe affatto.