L'Oroscopo dell'amore di martedì 22 agosto 2023 si prepara ad aprire le porte del romanticismo e della passione per i nati sotto il segno dello Scorpione. Anche i Pesci saranno circondati da tanto amore in questa giornata. Diversa, invece, sarà la situazione per Vergine e Gemelli, alle prese con discussioni di vario genere.

Di seguito le previsioni astrologiche di martedì 22 agosto per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di martedì 22 agosto per l'amore: Toro fra i favoriti

1° Scorpione: amore, tenerezza, passione. All'appello della vostra relazione amorosa non mancherà più nulla.

La varietà di sentimenti ed emozioni positive del periodo potrebbe incentivare anche qualche incontro brillante dal punto di vista mentale.

2° Pesci: sarete al centro delle attenzioni della persona amata. La vostra vena più romantica potrebbe fare capolino nelle occasioni in cui avrete davanti non solo il partner ma anche la famiglia.

3° Acquario: finalmente potrete dedicarvi alle persone care che necessitano del vostro amore e della vostra comprensione. Si apriranno le porte ad incontri interessanti che, in futuro, potrebbero anche diventare relazioni durature.

4° Toro: finalmente riuscirete a togliervi di dosso il clima di incomprensione all'interno del contesto familiare. Riuscirete anche a conciliare le faccende amorose con situazioni esterne ad esse.

Secondo l'oroscopo, sentirete l'esigenza di dispensare tenerezza.

Capricorno in rialzo

5° Leone: avrete l'umore in rialzo, dunque anche i sentimenti dovrebbero andare incontro ad una svolta positiva, specialmente se si tratterà di qualcosa che proviene dalla persona amata. La famiglia sarà al centro delle vostre attenzioni, mentre le amicizie vi daranno momenti spensierati da vivere appieno.

6° Bilancia: anche se non siete proprio nelle prime posizioni di giornata, le questioni di carattere amoroso saranno in rialzo. Il dialogo con la persona amata metterà fine ad alcuni contrasti che non avevano ragione di esistere.

7° Capricorno: migliorerà la vita di coppia perché riuscirete a risolvere delle questioni in sospeso.

Secondo l'oroscopo del 22 agosto potreste essere sopraffatti da una forte emozione in serata che vi renderà felici e appagati.

8° Cancro: anche se non ci saranno implicazioni passionali, la tenerezza vi accompagnerà nel corso della giornata. Sarete circondati da una bella atmosfera in famiglia di cui, comunque, dovrete preservare l'integrità. Ci potrebbero essere tensioni con gli amici.

Discussioni per Ariete

9° Sagittario: avrete la volontà di uscire dal cono d'ombra che voi stessi vi siete creati in questo periodo. Tuttavia, dialogare con il partner adesso potrebbe essere più arduo del previsto. Dovreste riflettere di più su voi stessi e sui vostri desideri.

10° Ariete: qualche discussione potrebbe protrarsi a lungo, e dipenderà da voi se farla proseguire oppure no.

La serata andrà meglio con qualche piccolo strappo alla regola che riguarderà sostanzialmente voi stessi e le amicizie.

11° Vergine: potreste sentirvi sottotono e non badare molto alle questioni di natura amorosa. Avrete dei momenti tutti per voi che valgono di più rispetto a quelli trascorsi con altre persone, soprattutto se di recente vi hanno deluso.

12° Gemelli: ci saranno delle discussioni e forse una forte tensione che potrebbe persistere anche nel corso della serata. L'amore al momento per molti di voi potrebbe non essere contemplato, per altri ancora evitato e, a tratti, anche minimizzato.