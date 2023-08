L'oroscopo di venerdì 25 Agosto 2023 ha in serbo tante sorprese ed è pronto a rivelare tutti i segreti della giornata, con particolare attenzione verso l'amore, il lavoro e la socialità.

Ecco tutti i dettagli della classifica dell'oroscopo del 25 agosto 2023.

Oroscopo di venerdì 25 agosto: i segni primi in classifica

Acquario (1° posto): potreste ricevere una sorpresa davvero inaspettata sul posto di lavoro. Vi piacerà stare al centro dell'attenzione ed essere gratificati. Le persone care ameranno festeggiare con voi e il partner farà di tutto per rendere questo momento ancora più speciale.

Sagittario (2° posto): sarete in grado di cambiare idea. Le vostre opinioni non resteranno immutate. Al contrario, cresceranno con voi, fino a maturare e a riflettere la personalità acquisita. Gli amici saranno largamente presente nelle vostre giornate.

Toro (3° posto): lascerete il segno nel cuore delle persone che vi vogliono bene. La vostra presenza trasmetterà amore e forza, anche nelle situazioni apparentemente più difficili. In ambito sentimentale, condividerete un fortissimo legame con il partner. Le nuove esperienze non mancheranno.

Scorpione (4° posto): l'amore non sarà una priorità per voi. Vi legherete agli amici, senza rapporti romantici di alcun genere. Non ne sentirete la mancanza, anche a causa dei numerosi impegni lavorativi.

Sarete felici del percorso svolto fino a questo momento.

Leone (5° posto): finalmente, riuscirete a ritrovare le forze. Tornerete a brillare senza alcuna barriera. Sarete gentili con gli amici e romantici con il partner. Vi piacerà stringere rapporti stretti, ma senza creare un legame di eccessiva dipendenza. Crederete sempre nella libertà.

Gemelli (6° posto): la gestione del tempo sarà una vostra priorità. Cercherete di non farvi prendere dalla pigrizia e di svolgere le vostre attività nell'arco della mattinata. In caso contrario, rischierete di dover rinunciare ad hobby piacevoli e divertenti.

Previsioni astrologiche e classifica del 25 agosto: i segni meno fortunati

Capricorno (7° posto): avvertirete un po' di incertezza sul posto di lavoro. Per la prima volta, metterete in dubbio alcune tra le competenze acquisite. Non sarà facile scendere a patti con tale sensazione. L'Oroscopo di oggi vi consiglia di non farvi trascinare da essa.

Vergine (8° posto): le stelle continueranno a definire un quadro astrale incerto. Alcune reazioni emotive saranno più esagerate rispetto ai fatti. Questo potrebbe causare delle barriere comunicative importanti. Attenzione a non farvi sfuggire di mano i dialoghi.

Bilancia (9° posto): non riuscirete a dichiararvi alla persona amata. La paura di un rifiuto sarà troppo forte per arrivare fino in fondo.

Rimarrete in attesa di una sua mossa. Attenzione, però, a non far passare troppo tempo: le cose potrebbero prendere una svolta imprevista.

Ariete (10°posto): la gestione della vita di coppia sarà un po' più difficile del solito. Potreste andare incontro a inconvenienti inaspettati, che vi lasceranno senza fiato. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non farvi prendere dal panico e di rimanere fedeli a voi stessi.

Pesci (11° posto): non riuscirete a essere completamente sinceri con le persone care. Ci saranno argomenti difficili da trattare che potrebbero mandarvi in confusione. Non avrete un atteggiamento accomodate, ma aggressivo. Attenzione a non esagerare.

Cancro (12° posto): una persona a voi cara potrebbe deludervi.

Non sarà facile superare questo momento, soprattutto per i conseguenti risvolti emotivi. L'oroscopo di oggi vi consiglia di non lasciare niente al caso e di affidarvi ad amici che sono sempre stati preziosi per voi.