L'Oroscopo settimanale dal 28 agosto al 3 settembre 2023 è ponto a dare consigli e dritte su come potranno evolvere i prossimi sette giorni. In analisi la settimana a cavallo tra la fine di agosto e l'inizio del mese di settembre. Ansiosi si sapere quali saranno i segni vincenti e perdenti del periodo secondo le previsioni zodiacali da lunedì 28 agosto a domenica 3 settembre?

Analizzando la settimana in relazione ai nuovi transiti lunari, osserviamo quattro tappe fondamentali. Sarà la Luna in Acquario ad inaugurare questo itinerario, alle ore 16:32 di martedì 28 agosto.

Il secondo momento significativo si presenterà il mercoledì 30 agosto alle ore 15:57, con il passaggio della Luna in Pesci. Proseguendo, il terzo passo avverrà venerdì 1° settembre alle ore 15:25, quando vedremo entrare la Luna in Ariete. Infine, il passaggio della Luna in Toro, previsto per domenica 3 settembre, chiuderà i transiti lunari.

Andiamo adesso a verificare insieme cosa dicono di interessante le previsioni zodiacali dal 28 agosto al 3 settembre con annessa classifica a stelline settimanale segno per segno.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 8. Siete destinati a vivere una settimana piuttosto positiva, cari Ariete. Le stelle vi sorridono: preparatevi a un periodo in cui le vostre energie e la vostra determinazione saranno al massimo, permettendovi di ottenere risultati apprezzabili.

Inizierete in grande stile con la Luna nel vostro segno il venerdì 1° settembre, promettendo una giornata dinamica e potenziata. Mentre il giovedì 31, il sabato 2 e la domenica 3 avrete l'opportunità di sperimentare un periodo eccezionale, con le stelle a favore in molteplici aspetti. Mercoledì 30 agosto, potreste godere di una fase positiva, mentre martedì 29 agosto richiederà un po' più di attenzione da parte vostra.

Infine, lunedì 28 agosto non sarà molto positivo: momento di riflessione e preparazione per la settimana a venire.

La classifica settimanale interessante il segno dell'Ariete:

Top del giorno venerdì 1°settembre - Luna in Ariete;

venerdì 1°settembre - Luna in Ariete; ★★★★★ giovedì 31, sabato 2 e domenica 3;

★★★★ mercoledì 30 agosto;

★★★ martedì 29 agosto;

★★ lunedì 28 agosto.

♉ Toro: voto 9.

La settimana preannuncia un periodo straordinario per voi Toro. Le stelle vi sorridono generosamente regalandovi momenti in cui potrete veramente brillare, sfruttando al massimo le influenze positive che vi circondano. La vostra determinazione e la vostra dedizione saranno amplificate, permettendovi di perseguire i vostri obiettivi con successo.

Inizierete questa settimana al di sotto delle attese, ma con determinazione sarete pronti a far fronte a qualsiasi sfida. Il top della vostra settimana sarà il giorno domenica 3 settembre, quando la Luna si troverà nel vostro segno. Questo vi conferirà un'energia positiva e un senso di benessere interiore. Nei giorni di mercoledì 30, venerdì 1 e sabato 2, potrete godere di un'atmosfera particolarmente positiva e produttiva, sfruttando al meglio le energie celesti a vostro favore.

Martedì 29 e giovedì 31 vi offriranno ancora momenti di buona influenza. Mentre lunedì 28 agosto potrebbe richiedere un po' più di sforzo da parte vostra, affrontatelo con pazienza e tenacia. Siate pronti a sfruttare questa settimana per ottenere risultati straordinari e realizzare i vostri desideri.

La classifica della settimana riguardante il segno del Toro:

Top del giorno domenica 3 settembre - Luna in Toro;

domenica 3 settembre - Luna in Toro; ★★★★★ mercoledì 30, venerdì 1 e sabato 2;

★★★★ martedì 29 e giovedì 31;

★★★ lunedì 28 agosto.

♊ Gemelli: voto 6. I prossimi sette giorni potrebbero presentarvi qualche sfida a diversi nativi dei Gemelli. Tuttavia, ricordate che ogni ostacolo può essere superato con la vostra intelligenza e la vostra adattabilità.

Preparatevi ad affrontare le situazioni con flessibilità e a imparare dalle esperienze che vi si presenteranno.

Inizierete la settimana molto bene, grazie al supporto delle buone stelle nei giorni di lunedì 28 e martedì 29. Questi giorni vi offriranno un inizio positivo, consentendovi di affrontare le sfide con determinazione. Nei giorni di mercoledì 30, giovedì 31 e domenica 3, potreste sperimentare momenti di maggiore armonia e stabilità. Tuttavia, venerdì 1° settembre richiederà un po' più di attenzione da parte vostra, mentre sabato 2 settembre potrebbe risultare un giorno abbastanza sfibrante per molti. Siate pronti a mantenere la calma e a utilizzare la vostra risaputa intuizione per superare eventuali impasse.

La classifica settimanale interessante il segno dei Gemelli:

★★★★★ lunedì 28 e martedì 29;

★★★★ mercoledì 30, giovedì 31 e domenica 3;

★★★ venerdì 1°settembre;

★★ sabato 2 settembre.

♋ Cancro: voto 6. La fine di agosto e l'inizio del mese di settembre potrebbe portare alcuni momenti "no" nel vostro cammino quotidiano. Le stelle vi assegnano un discreto voto, suggerendo un periodo in cui potreste affrontare momenti altalenanti. Tuttavia, mantenendo la vostra calma e la vostra intuizione, sarete in grado di superare qualsiasi ostacolo che si presenterà. Preparatevi a mettere in gioco la vostra determinazione.

La vostra settimana inizierà con buone influenze nei giorni di martedì 29 e mercoledì 30. Questi giorni vi offriranno un buon punto di partenza, permettendovi di affrontare le sfide con determinazione.

Nei giorni di lunedì 28, giovedì 31 e venerdì 1, potreste sperimentare momenti di stabilità e armonia. Invece, sabato 2 settembre richiederà un po' più di attenzione da parte vostra, mentre la domenica 3 settembre potrebbe presentarvi qualche intoppo di troppo. Siate pronti a far fronte a qualsiasi situazione con pazienza e a utilizzare la vostra forza interiore.

La classifica della settimana riguardante il segno del Cancro:

★★★★★ martedì 29 e mercoledì 30;

★★★★ lunedì 28, giovedì 31 e venerdì 1;

★★★ sabato 2 settembre;

★★ domenica 3 settembre.

♌ Leone: voto 5. Questa parte dell'anno potrebbe presentare alcuni frangenti abbastanza pesanti per voi Leone. Le stelle vi attribuiscono il voto minimo, indicative di un periodo in cui potreste affrontare alcune difficoltà.

Tuttavia, ricordate che la vostra forza interiore e la vostra creatività possono aiutarvi a superare qualsiasi ostacolo. Preparatevi ad affrontare la settimana con coraggio e a trovare soluzioni innovative per i problemi che potrebbero sorgere.

La vostra settimana inizierà con influenze astrali assai positive, lunedì 28 agosto, offrendovi un buon inizio. Nei giorni di martedì 29, sabato 2 e domenica 3, potreste sperimentare momenti di maggior equilibrio e stabilità. Il mercoledì 30 e il venerdì 1à settembre invece potrebbero richiedere un po' più di attenzione da parte vostra, mentre il giovedì 31 agosto potrebbe risultare quello più impegnativo tra i sette giorni in analisi. Siate pronti a mettere in campo la vostra tenacia e a mantenere uno spirito positivo nonostante le difficoltà.

La classifica settimanale interessante il segno del Leone:

★★★★★ lunedì 28 agosto;

★★★★ martedì 29, sabato 2 e domenica 3;

★★★ mercoledì 30 e venerdì 1;

★★ giovedì 31 agosto.

♍ Vergine: voto 7. L'ultima settimana del mese di agosto si preannuncia come un periodo abbastanza positivo per voi nativi della Vergine. Le stelle vi attribuiscono il voto della buona positività, suggerendo che avrete diverse opportunità da sfruttare. Sarà un momento in cui potrete mettere in pratica la vostra precisione per ottenere risultati apprezzabili. Preparatevi a sfruttare al meglio le influenze celesti a vostro favore.

La vostra settimana inizierà con la giornata "top" lunedì 28 agosto, offrendo un buon punto di partenza.

Nei giorni di martedì 29, mercoledì 30 e giovedì 31, potreste avere a che fare con diversi momenti dominati da un maggiore equilibrio e armonia, il che vi aiuterà ad affrontare eventuali incombenze con fiducia. Venerdì 1° settembre manterrà l'energia positiva già acquisita, mentre sabato 2 settembre richiederà un po' più di attenzione da parte vostra. La domenica 3 settembre potrebbe presentare qualche intoppo a livello famigliare, risolvibili con un sano dialogo e tanta pazienza.

La classifica della settimana riguardante il segno della Vergine:

Top del giorno martedì 29 agosto;

martedì 29 agosto; ★★★★★ mercoledì 30 e giovedì 31;

★★★★ lunedì 28 e venerdì 1;

★★★ domenica 3 settembre;

★★ sabato 2 settembre.

Oroscopo e stelline settimanali: ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 7.

Questa settimana si prospetta come un periodo abbastanza positivo per voi, cari Bilancia. Le stelle vi assegnano un voto di 7 su 10, indicando che avrete diverse opportunità da sfruttare. Sarà un momento in cui potrete mettere in gioco il vostro equilibrio e la vostra diplomazia per raggiungere risultati gratificanti. Preparatevi a sfruttare al meglio le influenze celesti a vostro vantaggio.

La vostra settimana certamente presenterà ottime influenze lunedì 28 agosto, fornendo un inizio molto positivo. Nei giorni di martedì 29 e venerdì 1° settembre, potreste vivere momenti altamente armoniosi e stabili, il che vi aiuterà ad affrontare il periodo con tranquillità. Mercoledì 30 agosto invece richiederà un po' più di attenzione da parte vostra, mentre giovedì 31 agosto potrebbe essere un giorno ancora più impegnativo.

Infine, sabato 2 settembre si prospetta come un'ottima giornata, che vi permetterà di sfruttare al massimo le vostre qualità migliori.

La classifica settimanale attribuita al segno della Bilancia:

Top del giorno sabato 2 settembre;

sabato 2 settembre; ★★★★★ lunedì 20, domenica 3;

★★★★ martedì 29, venerdì 1;

★★★ mercoledì 30 agosto;

★★ giovedì 31 agosto 2023.

♏ Scorpione: voto 6. Questa nuova settimana in calendario potrebbe presentare diverse opportunità e altrettanti problemi per molti di voi, cari Scorpione. Le stelle vi attribuiscono un voto di 6 su 10, indicando che potreste affrontare momenti altalenanti. Tuttavia, il vostro coraggio e la vostra determinazione vi aiuteranno a superare qualsiasi ostacolo. Preparatevi a mettere in campo le vostre risorse interiori per affrontare la settimana con grinta.

La vostra settimana avrà momenti positivi lunedì 28 agosto, con giovedì 31 e venerdì 1° settembre altamente positivo. Questi giorni vi offriranno stabilità e armonia, permettendovi di affrontare i programmi con sicurezza. Nei giorni di sabato 2 e domenica 3 settembre, potreste avere a che fare con momenti di maggior equilibrio e tranquillità. Martedì 29 agosto richiederà un po' più di attenzione da parte vostra, mentre il mercoledì 30 agosto potrebbe essere un giorno assai impegnativo. Siate pronti a dimostrare la vostra tenacia e ad affrontare le sfide con determinazione.

La classifica della settimana pronosticata al segno dello Scorpione:

★★★★★ sabato 2, domenica 3;

★★★★ lunedì 28, giovedì 31, venerdì 1;

★★★ martedì 29 agosto;

★★ mercoledì 30 agosto 2023.

♐ Sagittario: voto 6. La prossima settimana si preannuncia come un periodo variabile, tipo "otto volante". Le stelle del periodo infatti indicando la possibilità di incontrare momenti di diversa intensità e fattura. Tuttavia, la vostra ottimistica visione della vita e la vostra perspicacia saranno i vostri punti di forza. Preparatevi a gestire le situazioni con flessibilità e a trovare il lato positivo anche nelle sfide.

La vostra settimana inizierà con influssi positivi lunedì 28 agosto, giovedì 31 e venerdì 1° settembre. Questi giorni offriranno tanta buona stabilità e vi aiuteranno a affrontare persone e situazioni con molta più fiducia del solito. Nei giorni di sabato 2 e domenica 3 settembre, potrete vivere in serenità momenti di maggiore equilibrio e tranquillità in ambito familiare. A seguire, martedì 29 agosto richiederà un po' più di attenzione da parte vostra, mentre il mercoledì 30 agosto potrebbe essere un giorno molto più impegnativo del solito. Siate pronti a dimostrare la vostra flessibilità e ad affrontare gli ostacoli con ottimismo.

La classifica settimanale attribuita al segno del Sagittario:

★★★★★ sabato 2, domenica 3;

★★★★ lunedì 28, giovedì 31, venerdì 1;

★★★ martedì 29 agosto;

★★ mercoledì 30 agosto 2023.

♑ Capricorno: voto 6. Questa nuova settimana potrebbe presentare alti e bassi per molti di voi del Capricorno. Le stelle a questo giro indicando che potreste dover affrontare i momenti peggiori a metà periodo. Tuttavia, grazie alla vostra determinazione e abilità nell'affrontare le difficoltà, nulla vi peserà. Preparatevi a mettere in atto strategie creative per affrontare la settimana con tenacia.

L'avvio settimanale vedrà influenze positive: lunedì 28 e il martedì 29 agosto saranno giorni che vi offriranno stabilità e vi permetteranno di affrontare le situazioni con maggior sicurezza. Nei giorni di mercoledì 30, sabato 2 e domenica 3 settembre, potreste sperimentare momenti di maggiore equilibrio e tranquillità. Il giovedì 31 agosto richiederà un po' più di attenzione da parte vostra, mentre venerdì 1° settembre potrebbe essere interessato da problemi legati al denaro. Siate pronti a dimostrare la vostra abilità nell'affrontare le difficoltà con determinazione.

La classifica della settimana attribuita al segno del Capricorno:

★★★★★ lunedì 28, martedì 29;

★★★★ mercoledì 30, sabato 2, domenica 3;

★★★ giovedì 31 agosto;

★★ venerdì 1° settembre.

♒ Acquario: voto 8. Questa nuova settimana che si appresta ad arrivare preannuncia un periodo piuttosto favorevole per voi Acquario. Le stelle vi attribuiscono un voto di 8 su 10, indicando che avrete diverse opportunità da sfruttare. Sarà un momento in cui potrete mettere in campo la vostra creatività e la vostra intelligenza per ottenere risultati positivi. Preparatevi a cogliere le opportunità che si presenteranno.

La vostra settimana inizierà con un'ottima influenza astrale: lunedì 28 agosto, grazie alla Luna nel vostro segno, questo giorno offrirà stabilità, permettendovi di avviare il periodo col piede giusto. Nei giorni di martedì 29, mercoledì 30 e giovedì 31 agosto, potreste vivere momenti di grande armonia e fiducia in voi stessi. Inoltre, venerdì 1° settembre qualcosa o qualcuno vi offrirà un'ottima opportunità di successo, mentre sabato 2 settembre richiederà un po' più di attenzione da parte vostra. La domenica 3 settembre potrebbe portare qualche intoppo in relazione ad una amicizia: usate la vostra intelligenza!

La classifica settimanale attribuita al segno dell'Acquario:

Top del giorno lunedì 28 agosto - Luna in Acquario;

lunedì 28 agosto - Luna in Acquario; ★★★★★ martedì 29, mercoledì 3, giovedì 31;

★★★★ venerdì 1°settembre;

★★★ sabato 2 settembre;

★★ domenica 3 settembre 2023.

♓ Pesci: voto 10. Questa settimana conclusiva di agosto si prospetta straordinariamente positiva per voi dei Pesci. Le stelle vi attribuiscono la pagella migliore: "voto 10"! Le stelle indicano che avrete anche l'opportunità di sperimentare momenti di grande fortuna e successo. Sarà un momento in cui le vostre qualità intuitive e creative brilleranno al massimo. Preparatevi a cogliere al volo le occasioni che vi si presenteranno, senza essere troppo titubanti.

La settimana in analisi sicuramente inizierà con un'ottima influenza: lunedì 28 agosto vi permetterà di avviare il periodo con il piede giusto. Nei giorni di martedì 29 e soprattutto mercoledì 30 agosto, giornata di ingresso della Luna nel segno, potreste sperimentare momenti di grande armonia e fiducia in voi stessi. Invece giovedì 31 agosto, venerdì 1° settembre e la domenica del 3 settembre saranno giornate di successo e discreta fortuna. Anche il sabato 2 settembre vi offrirà opportunità significative, ovviamente da saper individuare e cogliere.

La classifica della settimana attribuita al segno dei Pesci: