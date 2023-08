Ferragosto è una festa nazionale italiana che si celebra il 15 agosto di ogni anno. È il giorno in cui si commemorano l’Assunzione di Maria e la fine dei lavori agricoli. In questa occasione, molti italiani si recano al mare, in montagna o nelle città d’arte per godersi il sole, il relax e la cultura. Ma cosa dicono le stelle per questo Ferragosto 2023? Quali sono i segni più fortunati e quelli più sfortunati? Ecco l’oroscopo e la classifica.

Classifica dell'oroscopo di Ferragosto 2023: Leone primo

1. Leone: Il segno del Leone è il re indiscusso di questo Ferragosto 2023.

Il Sole, il pianeta dominante, è nel segno e regala energia, vitalità e carisma. Siete al centro dell’attenzione e vi divertite a socializzare con le persone che vi circondano. In amore, siete passionali e generosi e potete vivere momenti indimenticabili con il partner o con una nuova fiamma. Inoltre, possibilità di realizzare un progetto che sta a cuore o di ricevere una gratifica economica o professionale.

2. Sagittario: Giove, il pianeta guida, è in Acquario e spinge a esplorare nuovi orizzonti e a sperimentare cose diverse. Siete curiosi e avventurosi e vi piace viaggiare, conoscere nuove culture e imparare cose nuove. In amore, sapete come rendere felice il partner o come conquistare una persona che interessa.

Inoltre, avete la fortuna di incontrare persone influenti o di ricevere una proposta interessante.

3. Bilancia: Venere, il pianeta protettore, è in Vergine e rende più attenti ai dettagli e alla qualità della vita. Siete eleganti e raffinati, e sapete come creare un’atmosfera armoniosa e piacevole. In amore, sapete come comunicare con il partner.

Inoltre, avete la possibilità di migliorare il vostro aspetto fisico o di fare un acquisto di valore.

4. Gemelli: Mercurio, il pianeta reggente, è in Leone e rende più brillanti e creativi. Siete vivaci e intelligenti, sapete come intrattenere le persone con battute e idee originali. In amore, sapete come attirare l’attenzione di una persona che vi colpisce.

Inoltre, avete la possibilità di esprimere il vostro talento o di ricevere un complimento o un riconoscimento.

5. Acquario: Saturno, il pianeta governatore, è nel segno e rende più responsabili e maturi. Siete originali e innovativi, e sapete come affrontare le sfide con spirito critico e visionario. In amore, sapete come essere un buon amico per il partner o per una persona vicina. Inoltre, avete la possibilità di consolidare una situazione o di raggiungere un obiettivo importante.

6. Ariete: Il segno dell’Ariete è il sesto più fortunato di questo Ferragosto 2023. Marte, il pianeta dominatore, è in Vergine e rende più precisi e metodici. Siete coraggiosi e determinati, e sapete come affrontare le difficoltà con forza e volontà.

In amore, siete ardenti e impulsivi, e sapete come dimostrare interesse o desiderio per il partner o per una persona che vi attrae. Inoltre, avete la possibilità di risolvere un problema.

Previsioni astrali Ferragosto 2023: ultima posizione per il Toro

7. Scorpione: Plutone, il pianeta guida, è in Capricorno e vi rende più profondi e trasformativi. Sapete come influenzare le persone con carisma e personalità. In amore, siete sensuali e appassionati, e sapete come creare un legame forte e intimo. Inoltre, potrete fare una scoperta significativa.

8. Cancro: La Luna, il pianeta protettore, è in Pesci e rende intuitivi. Siete dolci e sensibili, sapete come ascoltare e capire le emozioni delle persone che vi circondano.

In amore, sapete come coccolare e rassicurare il partner; potrete coltivare un hobby o una passione.

9. Capricorno: Urano è in Toro e rende più aperti al cambiamento e alla novità. Siete ambiziosi e perseveranti, e sapete come raggiungere obiettivi con impegno e dedizione. Potrete cambiare qualcosa nella vostra vita o fare una scelta inaspettata.

10. Vergine: Nettuno, pianeta dominatore, è in Pesci e rende più sognatore e idealista. Siete pratici e analitici, e sapete come organizzare e gestire le cose con ordine e efficienza. In amore, siete discreti. Potrete lasciarvi andare alla fantasia o all’immaginazione o di fare un gesto romantico o altruista.

11. Pesci: Mercurio, pianeta protettore, è in Leone e rende più espressivi e comunicativi.

Siete gentili e compassionevoli, sapete come entrare in sintonia con le persone. In amore, siete romantici e fantasiosi, e sapete come creare un’atmosfera magica e poetica; potrete parlare di sentimenti o ricevere una notizia o un messaggio.

12. Toro: Venere, pianeta governatore, è in Vergine e rende più critici e selettivi. Siete pazienti e stabili, apprezzando le cose semplici e concrete della vita. In amore, sapete come esprimere il vostro affetto. Inoltre, avrete la possibilità di valutare una situazione o una persona con più attenzione o di fare una scelta razionale.