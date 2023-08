Sabato 26 e domenica 27 agosto la Luna si sposterà dal segno del Sagittario all'orbita del Capricorno (dove sosta Plutone), mentre Marte cambierà anch'esso domicilio passando dai gradi della Vergine (dove risiedono il Sole e Mercurio) allo spazio zodiacale della Bilancia. Venere, invece, continuerà la sosta in Leone, così come il Nodo Nord resterà stabile nel segno dell'Ariete. Giove e Urano, in ultimo, proseguiranno il transito in Toro come Nettuno assieme a Saturno permarranno nel segno dei Pesci.

Oroscopo del weekend favorevole per Capricorno e Toro, meno roseo per Pesci e Ariete.

Sul podio

1° posto Capricorno: mire a portata di mano. Secondo l'oroscopo del weekend 26-27 agosto, i nati Capricorno potrebbero avvicinarsi sempre più ai loro obiettivi professionali, ancor di più chi svolge un'attività da libero professionista. Il segno Cardinale che lavora in proprio, specialmente domenica, sarà infatti favorito dal carnet astrale sia a consolidare le posizioni acquisite ma anche a mettere a segno qualche risultato degno di nota che farà ridere il portafogli.

2° posto Toro: ospitali. Organizzare una cena a casa per i vecchi amici oppure prodigarsi nel contattare i compagni del liceo per una rimpatriata saranno probabilmente alcuni dei desideri che i nati Toro rincorreranno in questo fine settimana.

La voglia di circondarsi di persone care per il segno Fisso farà il paio con la curiosità di conoscere gli ultimi risvolti della vita delle stesse.

3° posto Leone: decelerare divertendosi. A chiudere il podio di queste due giornate di fine agosto troviamo il segno del Leone, il quale avrà buone chance di vivere un momento dove gradirà particolarmente rilassarsi, ma impegnandosi nel farlo in maniera divertente, quindi evitando cliché come divano e film in streaming.

Il segno di Fuoco, difatti, nutrirà la voglia di spingersi verso un relax ricreativo e tale inclinazione sarà invitante anche per la dolce metà.

I mezzani

4° posto Vergine: mettere in riga. Complice qualche pettegolezzo di troppo sul loro conto, perlopiù moltiplicatosi nell'ambiente professionale, i nati Vergine sfrutteranno il 26 e 27 agosto per mettere in riga le persone che hanno detto cose poco carine sul loro conto.

Grazie al pianeta rosso nel secondo campo e al Messaggero degli Dei sui loro gradi, il segno Mutevole riuscirà a trovare le parole giuste per far sì che la controparte eviti in futuro di innescare nuove dicerie in futuro sul suo conto.

5° posto Bilancia: focosi. Nella giornata di sabato, grazie al flirt tra Marte e la Luna, i nati Bilancia sembreranno rispolverare la loro indole passionale in coppia, soprattutto la prima decade che si riscoprirà insolitamente trasgressiva nell'alcova. Domenica, invece, l'atmosfera astrale si farà decisamente meno effervescente e il segno Cardinale sarà chiamato a essere presente con la famiglia originaria.

6° posto Acquario: focus sulle abitudini. Sia che si tratti di un hobby storico che di un cibo che torna spesso in tavola, i nati Acquario in queste due giornate di metà anno parranno voler dare una spazzata di netto ad alcune abitudini che risulteranno oramai obsolete ai loro occhi.

Sebbene archiviare qualcosa che reputiamo non più consono alla nostra esistenza può rivelarsi una mossa saggia per far spazio al nuovo che avanza, in questo weekend il segno d'Aria sembrerà imboccare questo sentiero con troppa superficialità.

7° posto Gemelli: riserva energetica. A seguito di un routinario 26 agosto, la giornata domenicale potrebbe avere tutti i presupposti per far scoprire ai nati Gemelli di poter nuovamente contare su una riserva energetica non indifferente dopo alcuni giorni di pesante fiacca in tal senso. Malgrado le ritrovate forze, però, il parterre planetario suggerirà al segno Mobile di non eccedere coi bagordi.

8° posto Sagittario: puntigliosi. A causa della sgradevole sensazione di non avere tutto sotto controllo, i nati Sagittario nel fine settimana in questione, nello specifico sino alla mattina del 27 agosto, potrebbero risultare saccenti e inclini alla puntigliosità con qualsiasi persona gli capiterà a tiro.

Fortunatamente, però, tale mood non troppo piacevole sarà soltanto accennato dal segno di Fuoco, in quanto accorgendosi delle reazioni altrui raddrizzerà subito il tiro.

9° posto Scorpione: pensierosi. Il settore lavorativo sarà presumibilmente fonte di preoccupazioni e pensieri per i nati Scorpione in queste giornate di fine mese, col segno Fisso che sarà dubbioso se battere in ritirata o meno in merito a un impegno professionale per il quale aveva dato la sua parola in precedenza. Da un lato il Grande Maestro in quinta casa lo invoglierà a mantenere l'accordo, ma dall'altro lato il Grande Benefico nel settimo campo instillerà nel segno d'Acqua il pensiero pressante di abbandonare ogni progetto in ballo.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: ansia da prestazione. Le giornate che chiuderanno la settimana potrebbe donare ai nati Ariete un momento significativo ma, allo stesso tempo, ansiogeno. Il segno Cardinale, infatti, si ritroverà a dover presenziare a un importante evento, sebbene a causa dello stesso crescerà in lui un'imponente ansia da prestazione.

11° posto Pesci: privazioni. Rinunciare a un aperitivo con le amiche o a una gita fuori porta col partner per impegni improrogabili sarà probabilmente la rinuncia alla quale dovrà fare a meno il segno dei Pesci in questo weekend estivo. Leggermente meno vessato dalle stelle sarà, invece, il terzo decano che vivrà eventuali rinunce sempre col sorriso sulle labbra.

12° posto Cancro: dalla padella alla brace. Con un bouquet astrale così ostico come quello che dovranno portare sul groppone i nati Cancro questo fine settimana d'agosto, sarà facile che gli stessi non brillino per spensieratezza e nemmeno per arguzia. A fronte di ciò, sarebbe meglio evitare di lasciarsi tentare da acquisti compulsivi o cercare con insistenza l'approvazione altrui.