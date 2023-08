L’oroscopo dell’amore per il weekend dal 19 al 20 agosto 2023 racconta i segni zodiacali che saranno più fortunati in amore, quelli che dovranno affrontare delle sfide e quelli che potranno vivere delle sorprese. Di seguito l'Oroscopo completo con classifica finale.

Cancro e Leone: i più fortunati in amore

I segni del Cancro e del Leone sono i più favoriti in amore per questo weekend. Sia il Cancro che il Leone sono influenzati dalla presenza di Venere, il pianeta dell'amore, nel segno del Cancro. Il Cancro emana un'attrazione irresistibile e una notevole capacità di seduzione.

Se single, potrebbe colpire il cuore di una persona che gli interessa. In coppia, può rivitalizzare la passione e la complicità con il partner. Il Leone, invece, sfoggia un carisma irresistibile e una capacità straordinaria di affascinare. Se single, potrebbero presentarsi diverse opportunità di flirt e divertimento. In una relazione, momenti appassionati e intensi sono possibili, ma è consigliabile evitare egocentrismo o autoritarismo.

Bilancia e Toro: i più armoniosi in amore

La Bilancia e il Toro godranno di molta armonia in questo fine settimana. Entrambi i segni sono influenzati da Mercurio, il pianeta della comunicazione, che risiede nella Bilancia. Questo favorirà la comunicazione e l'intelligenza emotiva.

La Bilancia sarà capace di esprimere i suoi sentimenti e ascoltare quelli altrui, favorendo nuove connessioni, specialmente in contesti culturali e professionali. In coppia, potrà approfondire il legame attraverso scambi di idee e progetti. Il Toro, invece, abbraccerà una maggiore sensibilità e dolcezza. Mostrerà attenzione verso le esigenze del partner e sarà incline a fare compromessi.

Se single, potrebbe sentirsi attratto da chi offre stabilità. In coppia, momenti romantici e affettuosi si prospettano, magari con sorprese in serbo.

Pesci e Sagittario: i più sognatori in amore

Il fine settimana augura romanticismo ai Pesci e al Sagittario. Entrambi sono influenzati da Giove, il pianeta della fortuna, posizionato nel segno della Bilancia.

I Pesci sfoggiano creatività e fantasia, sognando e ispirando sogni. I single, potrebbero incrociare qualcuno con cui condividere ideali. In coppia, esperienze magiche e spirituali sono dietro l'angolo, magari tramite attività artistiche o benefiche. Il Sagittario, invece, sarà aperto e tollerante verso gli altri, imparando dalle esperienze altrui. Per i single, potrebbero emergere opportunità di viaggi e incontri culturali. In coppia, nuove esperienze e scoperte potrebbero arricchire il rapporto.

Gemelli e Scorpione: i più curiosi in amore

Il fine settimana stimola la curiosità per Gemelli e Scorpione. Entrambi sono influenzati da Marte, il pianeta dell'azione, che risiede nel segno del Leone.

I Gemelli saranno curiosi e dinamici, ansiosi di scoprire e sperimentare. I single, potrebbero incontrare nuove avventure. In coppia, momenti stimolanti si preannunciano, magari sperimentando novità. Gli Scorpione, invece, si dimostreranno forti e determinati, affrontando sfide con risolutezza. I single, potrebbero vivere trasformazioni e rinascite. In coppia, momenti intensi e profondi si prospettano, per lo più risolvendo questioni aperte.

Capricorno e Vergine: i più seri in amore

Entrambi i segni sono influenzati da Saturno, il pianeta della responsabilità, presente nel Capricorno. Il Capricorno è incline alla responsabilità e alla serietà, impegnandosi nella costruzione di relazioni solide.

In coppia, momenti durevoli e costruttivi sono attesi, potenzialmente con progetti a lungo termine. La Vergine, invece, abbraccia un approccio critico e perfezionista. I single, potrebbe cercare occasioni di crescita. In coppia, l'accento sarà su miglioramenti e l'apprendimento, affrontando i difetti insieme.

Acquario e Ariete: i meno fortunati in amore

L'Acquario e l'Ariete affronteranno molte sfide in amore questo fine settimana. Entrambi i segni sono influenzati da Urano, il pianeta del cambiamento, posizionato nel segno del Toro. L'Acquario troverà liberazione e indipendenza, innovando e mutando. Per i single, potrebbero emergere opportunità uniche. In coppia, momenti sorprendenti e imprevedibili potrebbero animare la relazione.

L'Ariete, invece, troverà stimoli competitivi e una minore armonia. Per i single, sfide e confronti potrebbero presentarsi. In coppia, momenti difficili sono possibili attraverso conflitti o discussioni.

Classifica finale di tutti e 12 i segni zodiacali

1° Cancro

2° Leone

3° Bilancia

4° Toro

5° Pesci

6° Sagittario

7° Gemelli

8° Scorpione

9° Capricorno

10° Vergine

11° Acquario

12° Ariete