L'oroscopo della settimana dal 21 al 27 agosto [VIDEO] offre alcune indicazioni preziose per ciascun segno zodiacale. I Pesci saranno diligenti sul lavoro e i nati del Leone potranno contare su una buona dose di simpatia . Quelli nati sotto il segno della Bilancia si sentiranno forti e allegri. Di seguito le previsioni astrologiche complete per la settimana che va da lunedì 21 a domenica 27 agosto.

Oroscopo dal 21 al 27 agosto: da Ariete a Cancro

Ariete: La settimana prossima sarà ricca di emozioni e novità per voi, soprattutto in ambito sentimentale.

Se siete single, potreste incontrare una persona speciale che vi farà battere il cuore, oppure potreste riscoprire una vecchia fiamma che vi farà rivivere momenti intensi. Se siete in coppia, potreste vivere una fase di rinnovamento e passione con il vostro partner, oppure potreste decidere di fare un passo importante insieme. Sul lavoro, sarete determinati e creativi, e riuscirete a portare a termine i vostri progetti con successo. In salute, vi sentirete in forma e pieni di energia, ma attenti a non esagerare con lo stress e gli sforzi fisici.

Toro: La settimana prossima sarà all’insegna della stabilità e della tranquillità per voi, soprattutto in ambito familiare. Se avete dei problemi o delle tensioni con i vostri cari, potrete risolverli con il dialogo e la comprensione, oppure potrete trovare un compromesso che accontenti tutti.

Se avete dei progetti o delle decisioni da prendere riguardanti la casa o la famiglia, potrete contare sul sostegno e sui consigli delle persone che vi vogliono bene. Sul lavoro, sarete prudenti e affidabili, e saprete gestire le vostre risorse con saggezza. In salute, vi sentirete bene e in armonia con voi stessi, ma attenti a non trascurare la vostra alimentazione e il vostro riposo.

Gemelli: La settimana prossima sarà piena di stimoli e di opportunità per voi, soprattutto in ambito sociale. Se avete voglia di conoscere gente nuova o di ampliare i vostri orizzonti, potrete approfittare di occasioni interessanti che vi arriveranno da varie fonti, come internet, viaggi, corsi o hobby. Se avete dei progetti o delle idee da realizzare o da condividere, potrete trovare delle collaborazioni o dei sostegni utili e gratificanti.

Sul lavoro, sarete brillanti e comunicativi, e saprete cogliere le sfide e le novità che si presenteranno. In salute, vi sentirete bene e curiosi di sperimentare cose nuove, ma attenti a non disperdere le vostre energie in troppe direzioni.

Cancro: La settimana prossima sarà importante per voi, soprattutto in ambito economico. Se avete delle questioni o delle scelte da fare riguardanti i vostri soldi o i vostri beni, potrete contare su una buona intuizione e su una maggiore sicurezza in voi stessi. Se avete delle opportunità o dei guadagni da ottenere o da valorizzare, potrete approfittarne con fiducia e con strategia. Sul lavoro, sarete ambiziosi e determinati, e riuscirete a raggiungere i vostri obiettivi con impegno e costanza.

In salute, vi sentirete bene e soddisfatti di voi stessi.

Previsioni astrali della settimana dal 21 al 27 agosto: da Leone a Scorpione

Leone: La settimana prossima sarà favorevole per voi, soprattutto in ambito personale. Se avete dei desideri o delle aspirazioni da realizzare o da esprimere, potrete contare su una forte motivazione e su un grande carisma che vi faranno spiccare e apprezzare dagli altri. Se avete dei rapporti o delle relazioni da migliorare o da consolidare, potrete contare su una buona dose di simpatia e di generosità che vi renderanno affascinanti e altruisti. Sul lavoro, sarete leader e creativi, e saprete guidare e ispirare i vostri colleghi o i vostri collaboratori. In salute, vi sentirete in forma, ma attenti a non essere troppo arroganti o presuntuosi nei confronti degli altri.

Vergine: La settimana prossima sarà utile per voi, soprattutto in ambito spirituale. Se avete dei dubbi o delle incertezze da risolvere o da chiarire, potrete contare su una maggiore introspezione e su una maggiore saggezza che vi aiuteranno a trovare le risposte che cercate. Se avete dei bisogni o delle richieste da soddisfare o da ascoltare, potrete contare su una maggiore sensibilità e su una maggiore empatia che vi aiuteranno a capire le vostre emozioni e quelle degli altri. Sul lavoro, sarete meticolosi e responsabili, e saprete organizzare e controllare le vostre attività con precisione e qualità. In salute, vi sentirete bene e in pace con voi stessi, ma attenti a non essere troppo critici o perfezionisti nei confronti degli altri.

Bilancia: La settimana prossima sarà divertente per voi, soprattutto in ambito amicale. Se avete voglia di socializzare o di divertirvi, potrete approfittare di inviti o di occasioni piacevoli che vi arriveranno da amici o da conoscenti. Se avete dei sogni o delle speranze da realizzare o da condividere, potrete trovare dei sostegni o dei consensi positivi e incoraggianti. Sul lavoro, sarete collaborativi e diplomatici, e saprete lavorare in squadra e mediare tra le diverse posizioni. In salute, vi sentirete bene e allegri, ma attenti a non essere troppo indecisi o superficiali nei confronti degli altri.

Scorpione: La settimana prossima sarà impegnativa per voi, soprattutto in ambito professionale.

Se avete delle sfide o delle difficoltà da affrontare o da superare, potrete contare su una forte determinazione e su una grande intelligenza che vi aiuteranno a vincere e a risolvere. Se avete delle ambizioni o dei riconoscimenti da ottenere o da meritare, potrete contare su una forte passione e su una grande competenza che vi aiuteranno a convincere e a impressionare. Sul lavoro, sarete competitivi e strategici, e saprete affrontare e sfruttare le situazioni a vostro vantaggio. In salute, vi sentirete bene e potenti, ma attenti a non essere troppo aggressivi o manipolatori nei confronti degli altri.

Previsioni astrologiche della settimana dal 21 al 27 agosto: da Sagittario a Pesci

Sagittario: La settimana prossima sarà avventurosa per voi, soprattutto in ambito culturale.

Se avete voglia di scoprire o di imparare cose nuove, potrete approfittare di viaggi o di studi interessanti che vi arriveranno da fonti diverse, come libri, documentari, corsi o seminari. Se avete dei valori o delle convinzioni da difendere o da diffondere, potrete contare su una forte etica e su una grande comunicazione che vi aiuteranno a esprimere e a condividere le vostre idee. Sul lavoro, sarete entusiasti e innovativi, e saprete portare novità e miglioramenti nel vostro ambito. In salute, vi sentirete bene e ottimisti, ma attenti a non essere troppo imprudenti o esagerati nei confronti degli altri.

Capricorno: La settimana prossima sarà intensa per voi, soprattutto in ambito emotivo. Se avete delle emozioni o dei sentimenti da vivere o da esplorare, potrete contare su una maggiore profondità e su una maggiore passione che vi aiuteranno a sentire e a trasmettere le vostre emozioni.

Se avete dei legami o delle relazioni da approfondire o da trasformare, potrete contare su una maggiore fedeltà e su una maggiore intimità che vi aiuteranno a consolidare e a rinnovare i vostri rapporti. Sul lavoro, sarete seri e impegnati, e saprete dedicare tempo e attenzione ai vostri compiti. In salute, vi sentirete bene e forti, ma attenti a non essere troppo rigidi o chiusi nei confronti degli altri.

Acquario: La settimana prossima sarà armoniosa per voi, soprattutto in ambito relazionale. Se avete delle persone o dei partner da incontrare o da conoscere, potrete contare su una maggiore apertura e simpatia che vi aiuteranno a stabilire e a mantenere dei buoni rapporti. Se avete dei conflitti o delle divergenze da risolvere o da evitare, potrete contare su una maggiore tolleranza e su una maggiore diplomazia che vi aiuteranno a gestire e a prevenire le situazioni spiacevoli.

Sul lavoro, sarete cooperativi e originali, e saprete integrare e valorizzare le diverse opinioni e competenze. In salute, vi sentirete bene ed equilibrati, ma attenti a non essere troppo distaccati o indifferenti nei confronti degli altri.

Pesci: La settimana prossima sarà produttiva per voi, soprattutto in ambito pratico. Se avete delle cose o dei compiti da fare o da finire, potrete contare su una maggiore efficienza e su una maggiore organizzazione che vi aiuteranno a svolgere e a completare le vostre attività. Se avete delle abitudini o dei comportamenti da migliorare o da cambiare, potrete contare su una maggiore volontà e su una maggiore disciplina che vi aiuteranno a modificare e a ottimizzare il vostro stile di vita.

Sul lavoro, sarete diligenti e utili, e saprete rendere servizio e soddisfare le richieste. In salute, vi sentirete bene e in forma, ma attenti a non essere troppo stressati o ansiosi nei confronti degli altri.