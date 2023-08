L'oroscopo di giovedì 3 agosto ha in serbo tante novità e in base ai transiti planetari è pronto a descrivere i dettagli della vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Ci sarà chi apparirà più intraprendente e chi, a dispetto delle apparenze, preferirà procedere con cautela. Leone, Sagittario e Pesci saranno molto fortunati, mentre Ariete, Vergine e Acquario non troveranno il favore delle stelle.

Ecco tutte le sorprese dell'oroscopo del 3 agosto 2023.

Previsioni astrologiche e profili del 3 agosto: dall'Ariete al Cancro

Ariete: i colleghi di lavoro vi metteranno alla prova.

Non avrete un buon rapporto con loro, soprattutto a causa delle recenti discussioni. Creare un clima tranquillo e pacifico, almeno dal vostro punto di vista, apparirà un'impresa quasi impossibile. Le previsioni astrologiche vi consigliano di avere pazienza.

Toro: avrete bisogno di un po' di tempo per concentrarvi sul lavoro. Vi renderete conto di aver trascurato alcune pratiche. Non si tratterà di nulla di grave, ma dovrete correre ai ripari. Per il momento, preferirete rifiutare le uscite con gli amici e i momenti romantici con il partner.

Gemelli: deciderete di concedervi una piccola pausa. Dedicherete tempo agli amici e alle persone care. Sarà una giornata emozionante, con tanti situazioni dalle quale trarre spunto.

Vi sentirete a vostro agio e pronti a vivere nuove avventure. Il coraggio non vi mancherà.

Cancro: accoglierete le proteste del partner con un moto di fastidio. Sarete stanchi di dover ascoltare sempre le stesse lamentele. Per salvare la relazione di coppia, però, dovrete prestare attenzione al suo disappunto. Solo in questo modo, sarà possibile trovare un compromesso.

Oroscopo del 3 agosto: dal Leone allo Scorpione

Leone: agli occhi degli altri, apparirete solari e pieni di vita. Avrete un grande spirito di iniziativa che vi consentirà di affrontare tutte le sfide con determinazione. Anche in ambito sentimentale, non vi tirerete indietro perché non temerete affatto di ricevere un rifiuto.

Vergine: i contrasti con la famiglia saranno sempre più marcati. Le liti frequenti e i disagi interiori vi spingeranno a prendere le distanze. Si tratterà di una "fuga" momentanea, caratterizzata dalla necessità di riflettere. Al vostro ritorno, saprete cosa fare.

Bilancia: il partner vi riempirà di attenzioni. Sarà molto gentile nei vostri confronti, soprattutto in vista delle prossime uscite. Terra in grande considerazione i vostri sentimenti e cercherà di accontentarvi in tutto. Indubbiamente, la relazione procederà in modo positivo.

Scorpione: sarete stanchi di dover sottostare sempre alle regole degli altri. Questa volta, vorrete essere voi a calarvi nei panni di leader. Un ruolo simile, però, comporta anche tante responsabilità.

Dovrete fare attenzione a non esagerare con le pretese e le richieste.

Previsioni zodiacali del 3 agosto: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: la fortuna vi accompagnerà per tutto il giorno. Le stelle saranno dalla vostra parte e vi proteggeranno dalle difficoltà. Trascorrerete dei momenti sereni, caratterizzati dalla gioia per le piccole cose. Gli amici e la famiglia non potranno fare a meno di cogliere questo aspetto di voi.

Capricorno: sarete fieri di essere competitivi. Questa caratteristica vi consentirà di raggiungere i successi desiderati. Dovrete fare attenzione, però, a non esagerare. L'ambiente di lavoro potrebbe trasformarsi in un campo di battaglia. I colleghi non apprezzeranno.

Acquario: vi rifiuterete di chiedere scusa alla persona amata.

Rimarrete sulla vostra posizione, senza compiere alcun passo nei suoi confronti. Sarete così orgogliosi da preferire un drastico allontanamento a un eventuale chiarimento. La sofferenza emotiva, però, non mancherà.

Pesci: i complimenti delle persone care vi riempiranno il cuore di gioia. Sarà bello ascoltare le loro parole ricche di affetto. Sarete teneri con il partner e gentili con gli amici. Vi prenderete cura della vostra famiglia, senza lamentarvi mai dei numerosi impegni.