L'Oroscopo settimanale dal 7 al 13 agosto 2023 prevede che ci sarà una settimana all’insegna dell'armonia per i nati in Toro, e piacevole per le persone che sono nate sotto il segno del Cancro. Per la Bilancia, invece, sarà una settimana disturbata da influssi astrali discordanti.

Vediamo, a questo punto, nel dettaglio, le previsioni astrologiche da lunedì 7 a domenica 13 agosto inerenti la vita sentimentale dei segni zodiacali.

La vita amorosa secondo l'oroscopo della settimana 7-13 agosto: da Ariete a Cancro

Ariete – Saturno si concentra maggiormente sulla vita di coppia.

Farete di tutto per avvicinarvi al partner che si prenderà cura di voi. Trascorrerete una settimana piacevole insieme. Per i single, sarà una settimana ambigua. Non saprete dove tracciare il confine tra amore e amicizia. Attirerete le attenzioni degli spasimanti senza poter capire se sono attratti dalla vostra mente o dal vostro corpo. Ammettete, tuttavia, che questa ambiguità ha un certo fascino.

Toro – Per le coppie si preannuncia una settimana armoniosa. Coloro che stanno uscendo da un periodo di broncio e piccole discussioni dovrebbero riuscire a trovare una certa sintonia. Single, Mercurio permetterà alle vostre lettere d'amore di non rimanere senza risposte. Le vostre tenere parole verranno ascoltate dalla persona interessata.

Avrete carta bianca per perseguire con successo la conquista.

Gemelli – Seduzione, tenerezza, umorismo: queste caratteristiche rafforzeranno la vostra relazione di coppia. Disponibili e attenti gli uni agli altri, cercherete solo di accontentarvi a vicenda. Questo dovrebbe rafforzare i vostri legami e incoraggiare l'avvio di progetti futuri.

Per i cuori solitari del segno, Mercurio potrebbe farvi una sorpresa in qualsiasi momento. Sarà amore a prima vista in ufficio, il ritorno inaspettato di una vecchia fiamma, o anche un affascinante sconosciuto che vi trascinerà in un vortice di emozioni. Insomma, il momento sarà tutt'altro che tiepido e vi piacerà tanto.

Cancro – Venere influenzerà la vostra vita matrimoniale.

Sarà una settimana piacevole per le coppie che vivranno bei momenti anche con la famiglia e gli amici, daranno vita ai progetti, o che faranno brevi fughe romantiche. Niente passione per i single. Nonostante ciò, non vi dispiacerà fare nuovi incontri e vivere delle avventure brevi ma intense. Sotto l'influsso della Luna, il vostro senso di contatto sarà al top, e nulla vi impedirà di andare oltre.

Previsioni astrologiche per l'amore da lunedì 7 a domenica 13 agosto: da Leone a Scorpione

Leone – Piuttosto distanti, single, o difficili da accontentare. Non è facile, in queste condizioni, fare un incontro adatto a voi. Siate pazienti o cambiate il vostro comportamento per avere maggiori opportunità.

Nella vita di coppia tenderete a chiudervi in voi stessi, un atteggiamento che potrebbe destabilizzare il partner e causare confusione nella relazione. Se questa situazione va avanti da tempo, potrebbe essere giunto il momento di fare un bilancio insieme.

Vergine – Con quattro pianeti che influenzano il vostro settore dell'amore, aumenterete il vostro potere di seduzione. Dovrete fare un grande sforzo per rimanere fedeli al coniuge. Single, Nettuno soffierà aria calda e fredda sui vostri amori. Momenti di speranza si alterneranno a situazioni di angoscia, ma non si può dire che la vostra vita sentimentale sarà priva di emozioni.

Bilancia – Forti disturbi astrali. In generale, si può dire che nella vita di coppia regnerà l'instabilità, e che molti opteranno per una pausa di riflessione o per la separazione.

Single, se di recente avete vissuto un'esperienza deludente, non chiudetevi troppo nel vostro guscio. È vero che il clima astrale di questa settimana non vi incoraggia alla socievolezza, tuttavia, sforzatevi di non vedere sempre il bicchiere mezzo vuoto: c'è sempre speranza.

Scorpione – Il gusto del frutto proibito potrebbe improvvisamente sembrarvi irresistibile. Fate attenzione, però, alle eventuali reazioni del vostro partner. Single, un evento improvviso ma decisamente felice vi aspetterà in questa settimana, e potrebbe mettere in discussione la vostra vita e i vostri progetti allo scopo di migliorare la vostra condizione. Accogliete questo vento di buon auspicio.

Previsioni dell'oroscopo settimanale 7-13 agosto, vita di coppia e single: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Molti single del segno preferiranno vivere le delizie dell'amore a scapito di affari seri. C'è chi punterà su una persona che possa essere di buon aiuto a livello professionale. Ben supportati da Giove in aspetto favorevole, farete tutti gli sforzi necessari per mantenere un clima di dolcezza e armonia nella vita di coppia.

Capricorno – Con la piccola spinta di Urano, la vostra relazione coniugale migliorerà notevolmente. Questo miglioramento sarà dovuto a un rinnovato affetto tra voi e la vostra dolce metà. Giove, dal canto suo, vi offrirà una parentesi sensuale unica. Per i cuori solitari del segno ci saranno opportunità di incontri e avventure romantiche.

Non saprete da che parte voltarvi e avrete solo l'imbarazzo della scelta.

Acquario – Andrete d'accordo con il partner, quindi, il peso della vita sarà più leggero. L'oroscopo prevede che la situazione astrologica di questa settimana di agosto si presta a una buona armonia coniugale: godetevela. Single, i vostri appuntamenti saranno influenzati da Venere, e ciò significa che la vostra vita sentimentale non subirà grandi scossoni. Ma non lasciatevi trasportare troppo in fretta, perché è improbabile che l'attrazione abbia una durata illimitata.

Pesci – Se avete una relazione, un grande vento di gioia e benessere soffierà nella vostra vita. Liberi dal pesante fardello di Saturno che da tempo appesantisce l'atmosfera coniugale, ricreerete con il partner un legame privilegiato, fatto di sensualità, grande intesa e una certa disinvoltura. Praticherete con la persona amata l'unico sport che vi interessa davvero: l'amore fisico. Se siete single, incontrerete una persona pronta a vivere un sogno di passione con voi.