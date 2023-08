L'Oroscopo di lunedì 7 agosto ha in serbo tante novità. Le previsioni astrologiche sono pronte a rivelare tutte le sorprese del giorno. Amore, lavoro e vita sociale hanno la precedenza, ma ci sono anche altri ambiti di interesse come gli hobby e la crescita personale. Alcuni segni saranno inclini al dialogo, mentre altri preferiranno stare soli.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 7 agosto 2023.

Oroscopo di oggi 7 agosto 2023: dall'Ariete al Cancro

Ariete: il lavoro sarà la vostra principale priorità. Cercherete di svolgere tutto al meglio, senza contrattempi di alcun tipo.

I risultati desiderati non tarderanno ad arrivare, però, ci saranno diversi fattori da prendere in considerazione. L'oroscopo di oggi vi consiglia di non trascurare il partner

Toro: la passione per il lavoro potrebbe ritorcersi contro di voi. Sarete così rapiti dalle dinamiche professionali da non tenere abbastanza in considerazione quelle di coppia. Il partner potrebbe avere qualcosa da ridire sull'argomento. Attenzione a non alimentare i litigi.

Gemelli: la vita di coppia sarà animata da diversi litigi. Per voi, non sarà semplice trovare un com promesso. Tenderete ad alzare la voce e a prenderla troppo sul personale. L'oroscopo di oggi vi consiglia di non esagerare e di osservare le cose con maggiore razionalità.

Cancro: questa giornata sarà piuttosto fortunata. La settimana si aprirà in modo sereno, consentendovi di riprendere tutte le vostre attività quotidiane. Un pizzico di romanticismo non mancherà, ma dovrete impegnarvi di più per attirare l'attenzione della persona amata.

Previsioni astrologiche e profili del 7 agosto 2023: dal Leone allo Scorpione

Leone: sarete stanchi di dover accettare intromissioni all'interno della vostra vita. Cercherete di riprendere il controllo della quotidianità, evitando di essere eccessivamente bruschi. Dovrete lottare un po' per raggiungere il risultato tanto desiderato.

Vergine: vi ritaglierete alcuni momenti da dedicare solo a voi stessi. Vorrete trascorrere una settimana tranquilla, all'insegna del relax e degli hobby personale. Tornerete a dedicarvi ad alcune vecchie passioni che, a causa dei numerosi impegni, siete stati costretti ad abbandonare.

Bilancia: farete fatica a lasciarvi andare con le persone care. La vostra timidezza creerà un muro quasi invalicabile. In alcune occasioni, vi tirerete indietro perché temerete di essere giudicati. In altre, penserete di aver fatto il passo più lungo della gamba.

Scorpione: avvertirete la nostalgia di una persona speciale. Farete di tutto per provare a compensare questa mancanza, ma i vostri sforzi saranno inutili.

L'oroscopo di oggi vi consiglia di parlarle in modo aperto, così da rivelare i vostri sentimenti. Il risultato potrebbe sorprendervi.

Previsioni zodiacali del 7 agosto: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: vi piacerà trascorrere del tempo a contatto con la natura. Sarete stanchi del costante caos cittadino. Questo comportamento avrà tanti effetti benefici anche sull'umore. Apparirete più rilassati e aperti al dialogo. Gli amici adoreranno la vostra presenza.

Capricorno: vorrete qualcosa di più stabile dal rapporto di coppia. Vi renderete conto di non poter continuare in questo modo. Metterete in dubbio le intenzioni del partner, rischiando di superare il limite. L'oroscopo di oggi vi consiglia di procedere per gradi, senza fratta.

Acquario: sarete l'anima della festa. Per voi, non apparirà affatto difficile stringere nuove amicizie. Le persone saranno attratte dalla vostra simpatia e spontaneità. Vi piacerà organizzare viaggi di gruppo e condividerete ogni momento libero con l'anima gemella.

Pesci: sarete davvero curiosi. Vorrete sempre scoprire qualcosa di nuovo perché la monotonia quotidiana non farà proprio per voi. Sarete riconoscenti nei confronti del partner, ma non vorrete rimanere bloccati in una relazione senza alcuna via di uscita, almeno per il momento.