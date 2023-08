Prende il via la seconda settimana del mese di agosto per tutti i segni. Di seguito le previsioni e l'oroscopo del 7 agosto 2023 con le novità ed i cambiamenti che arriveranno in amore e nel lavoro dall'Ariete ai Pesci.

L'oroscopo del giorno 7 agosto

Ariete: in amore, la Luna, in questi giorni, aiuterà un buon recupero, riuscirete anche ad avere una maggiore emotività. Nel lavoro, aumentano i risultati, siete protagonisti in questa fase.

Toro: per i sentimenti giornate importanti con la Luna che si trova nel segno, attenzione perché alcune persone che potranno farvi innervosire.

Nel lavoro, questo è un periodo di nuove acquisizioni, ma bisognerà mettere in ordine tante cose.

Gemelli: a livello sentimentale, siete particolarmente determinati adesso e pronti a superare ogni conflitto. Nel lavoro situazione che premia, dovete però riuscire a mantenere la calma.

Cancro: in amore, in questi giorni, potrebbe tornare qualcosa di bello visto che, nell'ultimo periodo, tutto è andato bene e siete in recupero. A livello lavorativo, alcune attività registrano un passo avanti, c'è una maggiore sicurezza in più.

Leone: a livello sentimentale, Luna contraria ma nulla di preoccupante, riuscirete comunque a superare ogni confronto. Nel lavoro siate prudente anche perché Giove invita alla cautela.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale, in amore, Luna in ottimo aspetto, state dando adesso però maggiore spazio a questioni poco importanti. Nel lavoro, momento di tensione, la concentrazione deve essere al massimo.

Stelle e oroscopo del 7 agosto 2023: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: a livello sentimentale giornata che vi libera da alcune opposizioni, vi sentite decisamente più forte adesso.

Nel lavoro in questo momento bisogna trovare la quadratura del cerchio.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale, in amore, se c'è qualche tensione, meglio non essere troppo arrabbiati, nervosismo inutile adesso. Nel lavoro, potrà nascere qualche provocazione, attenzione ai rapporti con un soci e collaboratori.

Sagittario: per i sentimenti, attenzione alle relazioni trasgressive, meglio evitare di fare passi azzardati.

Nel lavoro, avete iniziato una nuova collaborazione, un ambiente diverso.

Capricorno: a livello amoroso, le storie nate da poco dovranno essere rafforzate, questa settimana aiuta a mettere tutto in chiaro. Nel lavoro potrete fare una scelta di rilievo dopo pochi giorni.

Acquario: per i sentimenti, Venere in opposizione chiede maggiore pazienza, è comunque possibile costruire qualcosa di importante. Nel lavoro cercate di capire cosa desiderate davvero.

Pesci: in amore Luna che torna a favorevole, non prendete però tutto di petto. Nel lavoro se siete rimasti fermi ora sarà possibile ripartire.