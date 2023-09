Lunedì 11 settembre troviamo sul piano astrale la Luna e Venere sostare nell'orbita del Leone, nel frattempo Mercurio assieme al Sole transiteranno sui gradi della Vergine. Marte, intanto, continuerà la sosta in Bilancia, così come il Nodo Nord proseguirà l'orbita in Ariete. Plutone, invece, protrarrà il moto in Capricorno come Nettuno insieme a Saturno resteranno stabili nel segno dei Pesci. Urano e Giove, in ultimo, risiederanno sui gradi del Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Bilancia e Leone, meno roseo per Acquario e Gemelli.

Sul podio

1° posto Bilancia: tradizionalisti. Secondo l'oroscopo di lunedì 11 settembre, i nati Bilancia sembreranno tenere particolarmente ad alcune tradizioni di famiglia che strizzeranno l'occhio ad antichi principi e valori che vorranno instillare nella prole.

2° posto Vergine: celeri. Grazie a una spiccata lucidità mixata a un eccelso senso pratico, i nati Vergine questo giorno che apre la settimana potrebbero risultare oltremodo celeri nello svolgimento delle attività in programma nel loro ruolino di marcia.

3° posto Leone: voglia di svago. Pressioni esterne e qualche responsabilità di troppo avranno buone chance di far optare i nati Leone, nel corso dell'11 settembre, per ritagliarsi del tempo libero così da dedicarsi a ciò che li fa stare bene in termini di svago e divertimento.

I mezzani

4° posto Ariete: solo l'indispensabile. Lunedì dove il segno dell'Ariete sarà, c'è da scommetterci, chiamato a centellinare le poche energie a disposizione a favore di quegli impegni di matrice importante che non dovrebbe in alcun modo procrastinare.

5° posto Toro: gratifiche. Sarà probabile che in queste ventiquattro ore al cospetto dei nati Toro giungano delle inaspettate quanto confortanti gratifiche di stampo morale, sebbene la terza decade farebbe bene a fare attenzione se dietro tali adulazioni possano celarsi secondi fini.

6° posto Sagittario: alla riscossa. La settimana inizierà presumibilmente con la viscerale voglia dei nati Sagittario di togliersi qualche soddisfazione in campo relazionale, magari dimostrando di poter essere affidabili e performanti anche a chi non credeva in loro.

7° posto Scorpione: tenaci. Seppur con un fare un pizzico irruento, la probabile determinazione che i nati Scorpione sfoggeranno questo 11 settembre li favorirà nel campo professionale, permettendo agli stessi di raggiungere qualche bel traguardo desiderato da un po'.

8° posto Pesci: suscettibili. L'alea che correranno, con buona probabilità, i nati Pesci questo lunedì sarà mettere in campo un atteggiamento tendente alla permalosità, divenendo estremamente suscettibili soprattutto quando l'argomento virerà sulle faccende di cuore.

9° posto Capricorno: pausa cercasi. La stanchezza fisica potrebbe essere una costante del lunedì di casa Capricorno, coi nativi che cercheranno invano di ritagliarsi uno spazio per il relax ma le attività pendenti reclameranno a gran voce la loro attenzione.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: impazienti. Malgrado lo sforzo profuso ultimamente, alcune questioni professionali parranno, nel corso dell'11 settembre, non volersi sbloccare come aneleranno i nati Gemelli, con quest'ultimi che peccheranno d'impazienza in tal senso.

11° posto Acquario: pigri. Alla stregua di uno smartphone, i nati Acquario sembreranno volersi impostare in modalità aereo perché la loro propensione al lassismo sarà alta e non vorranno, al contempo, assecondare i tentativi di smuoverli dal torpore di partner e amici.

12° posto Cancro: amarezze. Giorno inaugurale della settimana che potrebbe riservare qualche amarezza di troppo ai nati Cancro, specialmente nella cerchia delle nuove conoscenze, all'interno della quale il segno Cardinale si renderà conto di aver risposto malamente la sua fiducia.