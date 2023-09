L'oroscopo della giornata di giovedì 7 settembre prevede un Toro più sereno e a suo agio insieme al partner, mentre il Leone potrebbe essere un po’ troppo ansioso. Intanto i Pesci potrebbero mostrare insicurezza, mentre il Capricorno sarà in grado di prendere decisioni importanti al lavoro. Vediamo ora nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo di giovedì 7 settembre.

Previsioni oroscopo giovedì 7 settembre 2023 segno per segno

Ariete: questo giovedì si rivelerà abbastanza stabile. Venere in trigono sarà dalla vostra parte, e il vostro modo di amare nei confronti del partner sarà apprezzato.

In ambito lavorativo alcune idee potrebbero essere davvero apprezzate e i buoni risultati potrebbero arrivare. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale che vi vedrà più sereni e a vostro agio nei confronti del partner. Sarà possibile dunque vivere un rapporto migliore, ma attenzione a non pretendere troppo in questo momento. Nel lavoro sarete aperti a nuove idee, che potrebbero rivelarsi di successo se gestite bene. Voto - 8️⃣

Gemelli: periodo piacevole sul fronte amoroso. Mostrerete buoni sentimenti nei confronti del partner, e il vostro rapporto non potrà che beneficiarne, soprattutto per voi nati nella terza decade. In ambito lavorativo, per poter svolgere bene le vostre mansioni dovrete avere più pazienza e meno ansia.

Voto - 7️⃣

Cancro: configurazione astrale positiva. Soprattutto al lavoro avrete idee valide per gestire bene le vostre mansioni e raggiungere importanti obiettivi. In amore potrete contare su un buon cielo per provare a godere di un bel rapporto con il partner. Voto - 7️⃣

Leone: la Luna in quadratura dal segno del Toro potrebbe mettervi un po’ troppa ansia in questa giornata di giovedì.

Single oppure no, sarà necessario evitare di causare spiacevoli incomprensioni con la persona che amate. In ambito lavorativo sarete particolarmente attivi, ma avere grandi energie a volte potrebbe non essere sufficiente per poter mettere insieme buoni progetti. Voto - 6️⃣

Vergine: giornata ottima dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno.

La Luna vi sorriderà dal segno del Toro, e il vostro rapporto con il partner si rivelerà davvero appagante. In ambito lavorativo avrete Mercurio a favore. Le non vi mancheranno, e alcuni progetti andranno davvero bene. Voto - 8️⃣

Bilancia: sfera sentimentale favorevole in questa giornata di giovedì. Godrete di un buon cielo, che vi permetterà di costruire una discreta intesa con il partner. Nel lavoro l'esperienza accumulata con altri progetti potrebbe tornarvi utile in questo periodo. Voto - 7️⃣

Scorpione: con la Luna e Venere in cattivo aspetto faticherete a mostrare la parte migliore di voi verso la persona che amate. Voi cuori solitari potreste sentire la necessità di prendervi qualche momento solo per voi.

In ambito lavorativo avrete Mercurio e Saturno dalla vostra parte. Con il giusto impegno, sarà possibile mettere insieme buoni progetti. Voto - 6️⃣

Sagittario: la giornata di giovedì vedrà ancora la Luna contraria. L'amore non sarà il protagonista assoluto della vostra relazione di coppia, che necessiterà di qualche piccolo chiarimento. In ambito lavorativo dovrete valutare molto attentamente alcune proposte professionali prima di prenderle in carico. Voto - 6️⃣

Capricorno: avere un po’ di preoccupazione per la vostra storia d'amore è abbastanza normale. Secondo l'oroscopo però, non attraverserete una vera e propria crisi, avrete solo bisogno di trovare e dare nuova linfa al vostro rapporto di coppia.

In ambito lavorativo le vostre finanze sono molto buone al momento, e potreste provare a investire su nuovi progetti. Voto - 7️⃣

Acquario: la Luna in trigono renderà questo giovedì di settembre più tranquillo per la vostra relazione di coppia. Ciò nonostante sarà importante non ignorare alcuni aspetti del vostro rapporto che non riuscite a risolvere. In ambito lavorativo a volte avrete buone idee, ciò nonostante le esprimerete in modo irruento, e potreste non raggiungere gli obiettivi che vi siete fissati. Voto - 6️⃣

Pesci: sfera sentimentale sottotono secondo l'oroscopo della giornata di giovedì. Tra voi e il partner ci sarà la Luna in quadratura di mezzo, che potrebbe raffreddare l'intesa tra voi. In ambito lavorativo Mercurio potrebbe causarvi insicurezza in quel che fate. Controllate bene tutto ciò che farete con le vostre mansioni. Voto - 6️