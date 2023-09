Venerdì 29 settembre troviamo sul piano astrale la Luna (la quale si farà Piena alle ore 9:57) e il Nodo Nord transitare nel domicilio dell'Ariete, nel frattempo Venere risiederà in Leone. Mercurio, intanto, protrarrà il moto in Vergine, così come il Sole assieme a Marte resterà stabile sui gradi della Bilancia. Plutone, invece, continuerà ad occupare lo spazio zodiacale del Capricorno: allo stesso modo, Giove e Urano proseguiranno il transito in Toro. Nettuno e Saturno, infine, stazioneranno nell'orbita dei Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Leone e Sagittario, meno rinfrancante per Bilancia e Gemelli.

Sul podio

1° posto Leone: frutti. Premettendo che i tempi non saranno presumibilmente ancora maturi per l'interezza del raccolto, i nati Leone in questa giornata che precede il weekend giungeranno a dei risultati ragguardevoli in chiave professionale, frutti che osservati in ottica lungimirante saranno entusiasmanti.

2° posto Sagittario: frizzanti. La Luna Piena e Venere nel loro Elemento smorzeranno alcune paturnie astrali per i nati Sagittario questo venerdì, col segno di Fuoco che si dimostrerà decisamente più brioso e sorridente anche nella sfera domestica.

3° posto Acquario: decisioni. Secondo le previsioni astrologiche del 29 settembre, i nati Acquario potrebbero essere chiamati a dover operare una scelta di stampo affettivo, in quanto la carica energetica della Bianca Signora in settima casa permetterà loro di osservare ogni relazione con un costruttivo spirito critico.

I mezzani

4° posto Ariete: inondati d'affetto. Venerdì i nati Ariete avvertiranno, c'è da scommetterci, la gradevole sensazione di sentirsi ben voluti non soltanto dalle persone care, manifestazioni d'affetto queste che il segno Cardinale ricambierà col medesimo trasporto emotivo.

5° posto Toro: abitudini salutari. Il Plenilunio nel dodicesimo campo andrà a stimolare la scomoda posizione del giganti dei ghiacci in prima casa e ciò, con buona probabilità, si tradurrà nella propensione dei nati Toro di aggiungere alle loro consuetudini giornaliere una nuova abitudine di stampo salutare.

6° posto Scorpione: non opporre resistenza. L'astro di Ade e il pianeta dei venti parranno agire sottotraccia per garantire ai nati Scorpione, nel corso del 29 settembre, di affacciarsi a ciò che verrà senza cercare di indirizzare gli eventi in alcun modo. Modo di porsi che aiuterà il segno Fisso a tenere stabile la barra dell'armonia.

7° posto Vergine: investimenti. Per i nati Vergine questa vivida opposizione tra i Luminari parrà significare una maggior predilezione per investire il denaro in idee interessanti nonché fuori dal solito orticello.

8° posto Capricorno: poco pazienti. Un cliente non troppo gentile o un collega poco professionale potrebbero, durante questo venerdì di fine settembre, mettere a dura prova l'esigua pazienza dei nati Capricorno, i quali dovranno raccogliere tutte le energie delle quali beneficeranno per non dare di matto.

9° posto Cancro: risposte piccate. Semaforo acceso sul giallo per il ménage amoroso di casa Cancro questo venerdì, in quanto i nativi sembreranno propensi a minare la serenità in coppia a causa di risposte piccate o domande al vetriolo.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: difficoltà a imporsi. I nati Gemelli a capo di un team professionale dovranno fare i conti con la loro attuale poca abilità a imporsi sui subalterni, impegnatevi di più.

11° posto Pesci: pigri. Divano, letto, tv, pc e tavola da pranzo saranno, nel corso del 29 settembre, delle tentazioni per sguazzare nell'accidia difficili da evitare per i nati Pesci, i quali non avranno granché voglia di faticare al lavoro e nemmeno di mondanità con gli amici.

12° posto Bilancia: oltre le apparenze. Complice la Croce Cardinale al momento attiva, questo Plenilunio nel dirimpettaio Ariete parrà profumare per i nati Bilancia di percorso interiore da intraprendere al fine di togliere il velo delle superficialità negli eventi che gli si pongono davanti.