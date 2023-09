Nella settimana dall'11 al 17 settembre troveremo sul piano astrale la Luna spostarsi dal domicilio del Leone (dove risiede Venere) ai gradi della Bilancia (dove sosta Marte), mentre il Sole e Mercurio (il quale riprenderà il moto diretto) stazioneranno nell'orbita della Vergine. Plutone, invece, protrarrà il moto in Capricorno, così come Urano e Giove resteranno stabili in Toro. Il Nodo Nord, infine, continuerà la sosta in Ariete come Nettuno assieme a Saturno permarranno sui gradi dei Pesci.

Oroscopo settimanale favorevole per Leone e Vergine, meno benevolo per Scorpione e Sagittario.

Sul podio

1° posto Leone: incastri. La maggior parte dei pezzi del puzzle professionale e monetario che in casa Leone stentavano a incastrarsi nell'ultimo periodo potrebbero farlo nel corso di questa settimana di metà settembre, specialmente nel weekend. A stravolgere le carte in tal senso sarà la ripresa del moto diretto mercuriale di giorno 15 settembre che andrà a stimolare Giove quadrato in decima casa. Ottime le giornate di martedì e mercoledì, inoltre, per fare qualche stuzzicante incontro affettivo.

2° posto Vergine: nulla al caso. Secondo l'oroscopo settimanale dall'11 al 17 settembre, la metodicità tipica dei nati Vergine avrà buone chance di toccare picchi da record, soprattutto da giovedì a seguire quando le fasi lunari e Urano amico renderanno la loro lucidità più spiccata che mai.

Diverrà quindi più semplice per il segno Mutevole trovare soluzioni efficaci e puntuali, raggiungere risultati ragguardevoli, ma anche attuare delle mosse spiazzanti per confondere la concorrenza.

3° posto Ariete: decisioni. Eccezion fatta per il weekend dove l'opposizione lunare e lo spostamento di Lilith porteranno un po' di nervosismo, la settimana in questione sarà presumibilmente determinante per i nati Ariete alle prese con qualche scelta importante legata agli affetti più cari.

L'inizio di una convivenza, la programmazione delle nozze o mettere in cantiere un erede saranno, quindi, argomenti d'attualità che il segno Cardinale farebbe bene a ponderare con dovizia assieme al partner se e quanto attuarli.

I mezzani

4° posto Toro: passionali. Togliendo le prime tre giornate presumibilmente dedite esclusivamente ai doveri, da giovedì a seguire i nati Toro parranno non avere occhi che per la dolce metà, riempiendo la stessa di affetto e doni, ma non lesinando nemmeno una carica passionale invidiabile nell'alcova.

Domenica, inoltre, sarà tempo di dedicare qualche pensiero alla cura del corpo, magari meditando di eliminare o ridurre i cibi poco salutari.

5° posto Bilancia: schietti. Settimana di metà settembre dove i nati Bilancia sembreranno bandire dal loro vocabolario dietrologia e diplomazia, sottolineando invece la voce della sincerità e ciò accadrà soprattutto nella cerchia amicale, settore dove non avranno peli sulla lingua e saranno molto apprezzati per tale schiettezza. Lunedì e martedì, invece, il segno Cardinale correrà il rischio di lasciarsi trasportare dalla baraonda delle esagerazioni.

6° posto Capricorno: progetti da rivedere. Il fresco moto retrogrado del Grande Benefico sommato alla quadratura del pianeta rosso parranno, nel corso della settimana in questione, intimare ai nati Capricorno di non fidarsi totalmente delle loro ultime idee in termini di progetti, suggerendo agli stessi di mettersi di buzzo buono e ricontrollare il tutto.

Mercoledì, intanto, sarà una giornata ideale per sfoderare un po' di romanticismo in coppia.

7° posto Pesci: lavoro sottotono. La sfera professionale di casa Pesci, ancor di più nelle giornate centrali, potrebbe rappresentare un ambito claudicante in termini di prestazioni profuse e soddisfazioni ricevute. Sarebbe meglio, invece, se il segno Mutevole puntasse sul weekend per trarre il meglio dal lavoro e dalle finanze, ancor di più se libero professionista.

8° posto Cancro: solitari. Complice qualche marcato attrito in coppia nella testa e nella coda di questa settimana estiva, i nati Cancro avranno buone chance di assumere un mood taciturno e solitario, in quanto la loro propensione al chiarimento sarà pressoché nulla.

Mercoledì e giovedì, invece, saranno ottime per farsi notare dai vertici aziendali al lavoro mettendo in campo qualità e celerità d'esecuzione.

9° posto Gemelli: destabilizzati. Sette giorni da prendere con le pinze per i nati Gemelli un po' troppo ancorati alla solidità di alcuni amori, lavori o amicizie, in quanto tali aspetti esistenziali saranno probabilmente in pieno mutamento e ciò destabilizzerà non poco il segno Mutevole. Lasciarsi prendere dal panico, ancor di più il 14 e 15 settembre, sarà facile ma i nativi farebbero meglio a provare con tutte le loro energie a far loro una massima dello scrittore Paulo Coelho che fa così "Un guerriero della luce non ha certezze, ma un cammino da seguire, al quale cerca di adattarsi in base al tempo".

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: voglia d'evasione. Quello che riguarderà impegni e doveri che i nati Sagittario dovranno adempiere questa settimana di metà mese rappresenterà, c'è da scommetterci, una vera e propria nota dolente. Il segno di Fuoco, difatti, avvertirà una crescente voglia di evadere dalla routine che avvertirà come asfissiante, ma il carnet astrale gli farà sapere che il momento per accantonare la solita solfa giornaliera non è ancora maturo.

11° posto Acquario: equivoci. Un po' per una fluidità comunicativa che verrà meno e un po' per delle circostanze avverse, nel corso della settimana dall'11 al 17 settembre, i nati Acquario parranno essere a forte rischio di rendersi indesiderati protagonisti di qualche imbarazzante equivoco.

Uscire dall'impasse, purtroppo, non sarà semplice sino a mercoledì, mentre nella seconda parte della settimana il segno Fisso troverà la chiave giusta per chiarire con chi di dovere.

12° posto Scorpione: rancorosi. La settimana in questione sembrerà essere divisa in due tronconi per i nati Scorpione, dove da un lato sino a giovedì troveremo l'ostico terzetto Luna-Giove-Urano a instillare un certo nervosismo, dall'altro lato invece da venerdì a seguire ci sarà il binomio Mercurio-Venere in moto diretto a suscitare una certa tendenza al rancore nel segno d'Acqua. Facile intuire il perché di questa ultima posizione di classifica ma, nonostante ciò, le effemeridi lasceranno ai nativi il favore del Sole e di Saturno per vedere il tutto da un'ottica meno catastrofista.