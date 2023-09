L’oroscopo del 14 settembre sprona gli Ariete a risolvere un problema relazionale. Ai nati in Toro, invece, li invita a portare a termine un compito rimandato per molto tempo. Per i Vergine, che sono affamati di successo, non è il periodo ideale per correre piccoli e grandi rischi. Se volete sapere che cosa accadrà nelle prossime 24 ore, consultate le previsioni degli astri per la giornata di giovedì 14 settembre e rivolte a tutti i segni dello zodiaco.

La giornata di giovedì 14 settembre secondo l'oroscopo: da Ariete a Cancro

Ariete – Adesso è necessario affrontare un problema relazionale che si trascina da tempo.

Non migliorerà lasciandolo stare, quindi, datevi una mossa, incontrate la persona con cui non andate d'accordo e risolvete la questione.

Toro – Se avete rimandato un compito abbastanza a lungo, ora dovete assolutamente portarlo a termine. Potrebbero esserci una dozzina di cose più divertenti che preferireste fare, ma nessuna è così importante come questa, quindi, smettetela di perdere tempo e portatela a termine.

Gemelli – Raramente siete timidi nel far conoscere al mondo le vostre idee e opinioni, ma per qualche motivo potreste essere riluttanti a interagire con le persone che vi circondano. Va bene, anche un Gemelli ha bisogno di far riposare la lingua ogni tanto.

Cancro – I vostri nervi potrebbero essere un po' tesi, ma finché non iniziate a urlare contro le persone che vi infastidiscono, niente andrà storto.

Se qualcuno dice qualcosa di scortese o negativo su di voi, fate finta di non aver sentito.

Astrologia dedicata alla giornata di giovedì 14 settembre: da Leone a Scorpione

Leone – Anche se preferite uscire in città e divertirvi, siete consapevoli che dovete dare il massimo in un lavoro serio e impressionare i superiori e i colleghi con il vostro atteggiamento positivo.

Questa giornata vi dà una carica pazzesca per assolvere ai vostri compiti in maniera brillante.

Vergine – Avete fame di successo, ma è meglio non correre rischi che potrebbero lasciarvi esposti. Identificate due o tre obiettivi che significano di più per voi e incanalate tutta la vostra energia nella loro direzione.

Bilancia – Non è il momento di essere prudenti.

Anche se il Sole si sta muovendo attraverso il settore più sensibile della vostra vita, in questo momento avete ancora il pieno sostegno di Marte, che vi spinge a fare cose sempre più grandi. Puntate in alto e poi ancora più in alto.

Scorpione – Di solito, non cambiate mai idea una volta che siete vicinissimi al traguardo, ma questo periodo vi spinge a farlo visto che è necessario fare qualche cambiamento per migliorare la vostra carriera o i vostri rapporti più importanti. Questo non è il momento giusto per essere ridicolmente testardi.

Previsioni dell'oroscopo di giovedì 14 settembre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Alcune idee strane e meravigliose vi stanno frullando per la testa, ma prima di realizzarle fareste bene a chiedere a qualcuno di cui vi fidate cosa pensa dei vostri progetti.

Potrebbe vedere i difetti che vi sono sfuggiti.

Capricorno – Avete diritto a dettare legge alle persone che vi hanno deluso, ma chiedetevi: 'Ne vale la pena?' A seconda dell'aspetto di alcuni pianeti, avete a che fare con individui che, qualunque cosa voi diciate, sbaglieranno sempre, quindi, non sprecate la vostra energia inutilmente.

Acquario – Non avete bisogno di elogi per sentirvi bene con voi stessi, ma dovete sapere che ciò che state facendo è di una certa importanza per gli amici, le persone care e per il mondo in generale. Le recensioni che riceverete in questo periodo vi faranno capire che è proprio così.

Pesci – Secondo l'Oroscopo del 14 settembre, sembra non esserci alcun motivo per cui una persona cara si comporta come una pazza, quindi, tutto ciò che potete fare è mantenere le distanze e lasciare che raffreddi la sua rabbia. Quando finalmente riprenderà il lume della ragione, potrete chiederle maggiori spiegazioni.